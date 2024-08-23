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Новини Війна
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Політика Заходу щодо умиротворення РФ ще більше провокує диктатора Путіна, - Politico

Політика умиротворення Заходу ще більше провокує Путіна

І Європа, і США повинні визнати, що страх спровокувати Москву є тим, що у підсумку ще більше провокує Кремль та Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в матеріалі Politico написав академічний директор Амстердамського університету Ендрю Чахоян.

Він зазначає, що союзники України виправдовують Росію на свій страх і ризик. І як би дивно це не звучало, вони роблять це охоче, попри неспростовні докази, попри очевидну небезпеку, яку вона становить не лише для України, але й для всього світу.

 Постійні спроби зрозуміти та виправдати дії Путіна, попри очевидну агресивність Москви, лише заохотили Кремль до ще більш агресивної поведінки. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс дуже доречно висловився щодо цього. Він вважає, що замість того, щоб турбуватися про те, що Путін зробить у разі поразки Росії, слід більше хвилюватися про те, що станеться, якщо Росія переможе.

"Москва не зупиниться, поки ми її не зупинимо. І шукати золоту середину - це ілюзія. Історія показує, що коли Росія зіштовхується зі слабкістю і нерішучістю, вона йде на ескалацію; але коли вона зіштовхується з силою і рішучістю, вона відступає. У 1989 році, будучи ядерною наддержавою - однією з двох на той час у світі - Радянський Союз програв війну в Афганістані й повернувся додому", - пише Чахоян.

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Автор: 

путін (23750) росія (64911)


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там вже стільки коричньових ліній навалено, що голоси перших осіб ведучих держав з-під ніх зараз взагалі не чутно. Тільки один сморід іде.
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23.08.2024 12:49 Відповісти
Яке "сенсаційне" відкриття,за таке треба давати Нобелівську премію,не менше
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23.08.2024 13:01 Відповісти
 
 