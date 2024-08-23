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Новости
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Тайвань никогда не согласится на установление коммунистической власти Китая, - президент Циндэ

Президент Тайваню Лай Цінде

Тайвань хочет продолжать свой свободный и демократический образ жизни и отвергает правление Коммунистической партии Китая.

Об этом заявил президент Тайваня Лай Цинде во время мероприятий на острове Кинмэнь по случаю 66-й годовщины отражения попытки армии Китая захватить остров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы больше не пытаемся вернуть себе материк, но мы также не желаем, чтобы нами руководила Коммунистическая партия Китая. Мы хотим продолжать жизнь в условиях демократии, свободы, прав человека и верховенства права", - подчеркнул Цинде.

Он отметил, что Тайвань должен продолжать противостоять угрозам со стороны Китая.

Также читайте: Украина поддерживает позицию Пекина по отношению к Тайваню и в дальнейшем будет придерживаться принципа "единого Китая", - МИД КНР

"Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить мирное развитие через Тайваньский пролив. Тайвань - это страна, которая горячо любит мир. Народ Тайваня добрый", - отметил глава администрации острова.

В частности, в следующем году расходы на оборону Тайваня вырастут на 7,7%, поскольку остров планирует закупить дополнительные истребители и ракеты для сдерживания угрозы со стороны Пекина.

Автор: 

Китай (2910) Тайвань (113)


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Топ комментарии
+15
На самом деле Тайвань- это Китай, а Украина- это Русь.
Вот что бесит косорылых и ху#логлазых выродков по всему миру.
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23.08.2024 13:44
+14
Треба бути імбіцилом шоб добровільно посадити собі на шию комуняцьку владу.
Але ж у нас багато полуімбіцилів, у 2019 році їх було аж 73%.
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23.08.2024 13:42
+14
Якщо почитати тайванські ЗМІ,стане зрозуміло наскільки Тайвань співчуває і підтримує Україну. Але Зюзя,в погоні за прихильністю Сі,як і рекомендувала Агрохімія, грубо нагадив на Тайвань,заявивши,що Зюзя і вся Україна проти Тайваню,за єдиний великий Китай....
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23.08.2024 13:45
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Правила форума Совет форумчан
Треба бути імбіцилом шоб добровільно посадити собі на шию комуняцьку владу.
Але ж у нас багато полуімбіцилів, у 2019 році їх було аж 73%.
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23.08.2024 13:42 Ответить
ЯО треба Тайваню.

Україні та Тайваню варто було б по-тихому разом створити ЯО для безпеки своїх країн

 Ресурсного, наукового та фінансового потенціалу разом вистачить

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23.08.2024 14:34 Ответить
Приклад - програма ЯО Ізраілю та ПАР
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23.08.2024 14:35 Ответить
У нас і Дні Незалежності практично співпадають!

Це знак Б..г до співпраці та створення Зброї Незалежності !
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23.08.2024 14:39 Ответить
На самом деле Тайвань- это Китай, а Украина- это Русь.
Вот что бесит косорылых и ху#логлазых выродков по всему миру.
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23.08.2024 13:44 Ответить
Це так!! Щиро погоджуюся!!!
Живе Тайвань, слава Україні !
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23.08.2024 14:08 Ответить
Якщо почитати тайванські ЗМІ,стане зрозуміло наскільки Тайвань співчуває і підтримує Україну. Але Зюзя,в погоні за прихильністю Сі,як і рекомендувала Агрохімія, грубо нагадив на Тайвань,заявивши,що Зюзя і вся Україна проти Тайваню,за єдиний великий Китай....
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23.08.2024 13:45 Ответить
Пару-трійку років тому Естонія визнала Китайську Республіку, тобто по-білому дипломатичні відносини і все таке.
Комунмразота ( узурпатори режиму "кнр") так жовчу бризкала, так перділа!! Так погрожувала!! А КР ( Тайванська) надада їм технології, інвестиції - та чхати хотіла "маленька" Естонія на істерику комунмразів!!!
Тим більше все якісніше можно придбати в Азійських Тигрів а не у мразоти т.зв "кнр" . Так до один раз погрози "бойкоту" вже всерились!!!
Шкода що у нас з 2019 відбулася втрата Державності.... Нема дорослих у кімнаті, поки Вава оплескозалежний бавиться ...
А після війни - молимося щоб хлопці не прогавили, всю агрохімію-ахламонію на шибеницю! Амінь 🙏🙏💪👍
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23.08.2024 14:06 Ответить
цікаво, за кого переживають тайванці, спостерігаючи за виборами в США? Ні, я не сумніваюсь, що і там в соцмережах є платні боти МАGАтрампістів, яко в нас тут на цензорі зо два десятка; і навіть є долбойоби, яким ті боти мізки засрали; але основна маса тайванців - за кого?
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23.08.2024 13:47 Ответить
Нажаль є "розові поні - ліваки" та деякі ждуни . Комуногниль добре по світу попрацювала!!!
Та все ж розуміти що Китайська Республіка ( законна влада Китаю) довгі роки витрачалася на армію а не на соціалку лиш, тому незадоволені є...
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23.08.2024 13:57 Ответить
Ярослав Стецько та президент Республіки Китай Чан Кайші, жовтень 1955 року
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23.08.2024 13:54 Ответить
Якраз того року обидва брати Стецтка - рідний та двоюрідний, стали колаборантами.
Один дослужився до генерал-майора в кгб, другий - до секретаря райкому кпсс.
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23.08.2024 14:35 Ответить
Не треба ідеалізувати того пана зліва. То був тоталітарний режим Кайші та Гоміндана. Високий рівень корупції, нетерпимість до свободи. Позитивні зміни на Тайвані почали відбуватись, коли його син відкрив шлях до демократичних змін в країні.
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23.08.2024 15:10 Ответить
Розвивайте ТРО та ССО/елітні партизани з підготовкою на місцевості!!
Досвід показав що вони ефективні проти авторитарних неповоротких систем ( тобто рашка = "кнр")
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23.08.2024 13:54 Ответить
共產主義--在樹枝上
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23.08.2024 13:57 Ответить
- Тайвань, гляди, какие клованы!
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23.08.2024 14:06 Ответить
...тримають чіпами за яйки увесь світ !
😂👍
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23.08.2024 14:43 Ответить
Всім імбіцилам: - БЕЗ БОГА РАЙ НЕ БУДУЮТЬ, - нема головного архітектора й проєктної документації. Вовчик Льонін наразі тгеніггується ізьмою в джунглях, - повна й кінцева дебілізьма(первісно-общинний устрій) неконтактних племен. А щодо Китаю пророки сказали: - буде те, що з СРСР, бо це ЗАКОНОМІРНИЙ наслідок. Все має свої межі.
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23.08.2024 14:23 Ответить
единственный способ убрать коммуняк от влады это перегрызть им глотку. пожалеешь кого то из них, ночью получишь нож в спину. современная рашафашщисткая шобла тому пример. Тайваню респект.
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23.08.2024 16:42 Ответить
зато Шмигаль, Арахамия и прочая ннчисть ползают рачки перед комуняками, позоря Украину
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23.08.2024 17:01 Ответить
 
 