Тайвань никогда не согласится на установление коммунистической власти Китая, - президент Циндэ

Тайвань хочет продолжать свой свободный и демократический образ жизни и отвергает правление Коммунистической партии Китая.

Об этом заявил президент Тайваня Лай Цинде во время мероприятий на острове Кинмэнь по случаю 66-й годовщины отражения попытки армии Китая захватить остров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы больше не пытаемся вернуть себе материк, но мы также не желаем, чтобы нами руководила Коммунистическая партия Китая. Мы хотим продолжать жизнь в условиях демократии, свободы, прав человека и верховенства права", - подчеркнул Цинде.

Он отметил, что Тайвань должен продолжать противостоять угрозам со стороны Китая.

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"Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить мирное развитие через Тайваньский пролив. Тайвань - это страна, которая горячо любит мир. Народ Тайваня добрый", - отметил глава администрации острова.

В частности, в следующем году расходы на оборону Тайваня вырастут на 7,7%, поскольку остров планирует закупить дополнительные истребители и ракеты для сдерживания угрозы со стороны Пекина.