Тайвань никогда не согласится на установление коммунистической власти Китая, - президент Циндэ
Тайвань хочет продолжать свой свободный и демократический образ жизни и отвергает правление Коммунистической партии Китая.
Об этом заявил президент Тайваня Лай Цинде во время мероприятий на острове Кинмэнь по случаю 66-й годовщины отражения попытки армии Китая захватить остров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Мы больше не пытаемся вернуть себе материк, но мы также не желаем, чтобы нами руководила Коммунистическая партия Китая. Мы хотим продолжать жизнь в условиях демократии, свободы, прав человека и верховенства права", - подчеркнул Цинде.
Он отметил, что Тайвань должен продолжать противостоять угрозам со стороны Китая.
"Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить мирное развитие через Тайваньский пролив. Тайвань - это страна, которая горячо любит мир. Народ Тайваня добрый", - отметил глава администрации острова.
В частности, в следующем году расходы на оборону Тайваня вырастут на 7,7%, поскольку остров планирует закупить дополнительные истребители и ракеты для сдерживания угрозы со стороны Пекина.
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Але ж у нас багато полуімбіцилів, у 2019 році їх було аж 73%.
Україні та Тайваню варто було б по-тихому разом створити ЯО для безпеки своїх країн
Ресурсного, наукового та фінансового потенціалу разом вистачить
Це знак Б..г до співпраці та створення Зброї Незалежності !
Вот что бесит косорылых и ху#логлазых выродков по всему миру.
Живе Тайвань, слава Україні !
Комунмразота ( узурпатори режиму "кнр") так жовчу бризкала, так перділа!! Так погрожувала!! А КР ( Тайванська) надада їм технології, інвестиції - та чхати хотіла "маленька" Естонія на істерику комунмразів!!!
Тим більше все якісніше можно придбати в Азійських Тигрів а не у мразоти т.зв "кнр" . Так до один раз погрози "бойкоту" вже всерились!!!
Шкода що у нас з 2019 відбулася втрата Державності.... Нема дорослих у кімнаті, поки Вава оплескозалежний бавиться ...
А після війни - молимося щоб хлопці не прогавили, всю агрохімію-ахламонію на шибеницю! Амінь 🙏🙏💪👍
Та все ж розуміти що Китайська Республіка ( законна влада Китаю) довгі роки витрачалася на армію а не на соціалку лиш, тому незадоволені є...
Один дослужився до генерал-майора в кгб, другий - до секретаря райкому кпсс.
Досвід показав що вони ефективні проти авторитарних неповоротких систем ( тобто рашка = "кнр")
😂👍