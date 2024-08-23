Тайвань ніколи не погодиться на встановлення комуністичної влади Китаю, - президент Цінде

Тайвань хоче продовжувати свій вільний та демократичний спосіб життя і відкидає правління Комуністичної партії Китаю.

Про це заявив президент Тайваню Лай Цінде під час заходів на острові Кінмень з нагоди 66-ї річниці відбиття спроби армії Китаю захопити острів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми більше не намагаємося повернути собі материк, але ми також не бажаємо, щоб нами керувала Комуністична партія Китаю. Ми хочемо продовжувати життя в умовах демократії, свободи, прав людини та верховенства права", - наголосив Цінде.

Він зазначив, що Тайвань повинен продовжувати протистояти загрозам з боку Китаю.

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"Наша мета полягає в тому, щоб забезпечити мирний розвиток через Тайванську протоку. Тайвань – це країна, яка палко любить мир. Народ Тайваню добрий", - зауважив глава адміністрації острова.

Зокрема, наступного року витрати на оборону Тайваню зростуть на 7,7%, оскільки острів планує закупити додаткові винищувачі й ракети для стримування загрози з боку Пекіна.