Тайвань ніколи не погодиться на встановлення комуністичної влади Китаю, - президент Цінде
Тайвань хоче продовжувати свій вільний та демократичний спосіб життя і відкидає правління Комуністичної партії Китаю.
Про це заявив президент Тайваню Лай Цінде під час заходів на острові Кінмень з нагоди 66-ї річниці відбиття спроби армії Китаю захопити острів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Ми більше не намагаємося повернути собі материк, але ми також не бажаємо, щоб нами керувала Комуністична партія Китаю. Ми хочемо продовжувати життя в умовах демократії, свободи, прав людини та верховенства права", - наголосив Цінде.
Він зазначив, що Тайвань повинен продовжувати протистояти загрозам з боку Китаю.
"Наша мета полягає в тому, щоб забезпечити мирний розвиток через Тайванську протоку. Тайвань – це країна, яка палко любить мир. Народ Тайваню добрий", - зауважив глава адміністрації острова.
Зокрема, наступного року витрати на оборону Тайваню зростуть на 7,7%, оскільки острів планує закупити додаткові винищувачі й ракети для стримування загрози з боку Пекіна.
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Але ж у нас багато полуімбіцилів, у 2019 році їх було аж 73%.
Україні та Тайваню варто було б по-тихому разом створити ЯО для безпеки своїх країн
Ресурсного, наукового та фінансового потенціалу разом вистачить
Це знак Б..г до співпраці та створення Зброї Незалежності !
Вот что бесит косорылых и ху#логлазых выродков по всему миру.
Живе Тайвань, слава Україні !
Комунмразота ( узурпатори режиму "кнр") так жовчу бризкала, так перділа!! Так погрожувала!! А КР ( Тайванська) надада їм технології, інвестиції - та чхати хотіла "маленька" Естонія на істерику комунмразів!!!
Тим більше все якісніше можно придбати в Азійських Тигрів а не у мразоти т.зв "кнр" . Так до один раз погрози "бойкоту" вже всерились!!!
Шкода що у нас з 2019 відбулася втрата Державності.... Нема дорослих у кімнаті, поки Вава оплескозалежний бавиться ...
А після війни - молимося щоб хлопці не прогавили, всю агрохімію-ахламонію на шибеницю! Амінь 🙏🙏💪👍
Та все ж розуміти що Китайська Республіка ( законна влада Китаю) довгі роки витрачалася на армію а не на соціалку лиш, тому незадоволені є...
Один дослужився до генерал-майора в кгб, другий - до секретаря райкому кпсс.
Досвід показав що вони ефективні проти авторитарних неповоротких систем ( тобто рашка = "кнр")
😂👍