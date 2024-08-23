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Новини
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Тайвань ніколи не погодиться на встановлення комуністичної влади Китаю, - президент Цінде

Президент Тайваню Лай Цінде

Тайвань хоче продовжувати свій вільний та демократичний спосіб життя і відкидає правління Комуністичної партії Китаю.

Про це заявив президент Тайваню Лай Цінде під час заходів на острові Кінмень з нагоди 66-ї річниці відбиття спроби армії Китаю захопити острів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми більше не намагаємося повернути собі материк, але ми також не бажаємо, щоб нами керувала Комуністична партія Китаю. Ми хочемо продовжувати життя в умовах демократії, свободи, прав людини та верховенства права", - наголосив Цінде.

Він зазначив, що Тайвань повинен продовжувати протистояти загрозам з боку Китаю.

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"Наша мета полягає в тому, щоб забезпечити мирний розвиток через Тайванську протоку. Тайвань – це країна, яка палко любить мир. Народ Тайваню добрий", - зауважив глава адміністрації острова.

Зокрема, наступного року витрати на оборону Тайваню зростуть на 7,7%, оскільки острів планує закупити додаткові винищувачі й ракети для стримування загрози з боку Пекіна.

Автор: 

Китай (4503) Тайвань (180)


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Топ коментарі
+15
На самом деле Тайвань- это Китай, а Украина- это Русь.
Вот что бесит косорылых и ху#логлазых выродков по всему миру.
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23.08.2024 13:44
+14
Треба бути імбіцилом шоб добровільно посадити собі на шию комуняцьку владу.
Але ж у нас багато полуімбіцилів, у 2019 році їх було аж 73%.
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23.08.2024 13:42
+14
Якщо почитати тайванські ЗМІ,стане зрозуміло наскільки Тайвань співчуває і підтримує Україну. Але Зюзя,в погоні за прихильністю Сі,як і рекомендувала Агрохімія, грубо нагадив на Тайвань,заявивши,що Зюзя і вся Україна проти Тайваню,за єдиний великий Китай....
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23.08.2024 13:45
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Треба бути імбіцилом шоб добровільно посадити собі на шию комуняцьку владу.
Але ж у нас багато полуімбіцилів, у 2019 році їх було аж 73%.
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23.08.2024 13:42 Відповісти
ЯО треба Тайваню.

Україні та Тайваню варто було б по-тихому разом створити ЯО для безпеки своїх країн

 Ресурсного, наукового та фінансового потенціалу разом вистачить

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23.08.2024 14:34 Відповісти
Приклад - програма ЯО Ізраілю та ПАР
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23.08.2024 14:35 Відповісти
У нас і Дні Незалежності практично співпадають!

Це знак Б..г до співпраці та створення Зброї Незалежності !
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23.08.2024 14:39 Відповісти
На самом деле Тайвань- это Китай, а Украина- это Русь.
Вот что бесит косорылых и ху#логлазых выродков по всему миру.
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23.08.2024 13:44 Відповісти
Це так!! Щиро погоджуюся!!!
Живе Тайвань, слава Україні !
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23.08.2024 14:08 Відповісти
Якщо почитати тайванські ЗМІ,стане зрозуміло наскільки Тайвань співчуває і підтримує Україну. Але Зюзя,в погоні за прихильністю Сі,як і рекомендувала Агрохімія, грубо нагадив на Тайвань,заявивши,що Зюзя і вся Україна проти Тайваню,за єдиний великий Китай....
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23.08.2024 13:45 Відповісти
Пару-трійку років тому Естонія визнала Китайську Республіку, тобто по-білому дипломатичні відносини і все таке.
Комунмразота ( узурпатори режиму "кнр") так жовчу бризкала, так перділа!! Так погрожувала!! А КР ( Тайванська) надада їм технології, інвестиції - та чхати хотіла "маленька" Естонія на істерику комунмразів!!!
Тим більше все якісніше можно придбати в Азійських Тигрів а не у мразоти т.зв "кнр" . Так до один раз погрози "бойкоту" вже всерились!!!
Шкода що у нас з 2019 відбулася втрата Державності.... Нема дорослих у кімнаті, поки Вава оплескозалежний бавиться ...
А після війни - молимося щоб хлопці не прогавили, всю агрохімію-ахламонію на шибеницю! Амінь 🙏🙏💪👍
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23.08.2024 14:06 Відповісти
цікаво, за кого переживають тайванці, спостерігаючи за виборами в США? Ні, я не сумніваюсь, що і там в соцмережах є платні боти МАGАтрампістів, яко в нас тут на цензорі зо два десятка; і навіть є долбойоби, яким ті боти мізки засрали; але основна маса тайванців - за кого?
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23.08.2024 13:47 Відповісти
Нажаль є "розові поні - ліваки" та деякі ждуни . Комуногниль добре по світу попрацювала!!!
Та все ж розуміти що Китайська Республіка ( законна влада Китаю) довгі роки витрачалася на армію а не на соціалку лиш, тому незадоволені є...
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23.08.2024 13:57 Відповісти
Ярослав Стецько та президент Республіки Китай Чан Кайші, жовтень 1955 року
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23.08.2024 13:54 Відповісти
Якраз того року обидва брати Стецтка - рідний та двоюрідний, стали колаборантами.
Один дослужився до генерал-майора в кгб, другий - до секретаря райкому кпсс.
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23.08.2024 14:35 Відповісти
Не треба ідеалізувати того пана зліва. То був тоталітарний режим Кайші та Гоміндана. Високий рівень корупції, нетерпимість до свободи. Позитивні зміни на Тайвані почали відбуватись, коли його син відкрив шлях до демократичних змін в країні.
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23.08.2024 15:10 Відповісти
Розвивайте ТРО та ССО/елітні партизани з підготовкою на місцевості!!
Досвід показав що вони ефективні проти авторитарних неповоротких систем ( тобто рашка = "кнр")
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23.08.2024 13:54 Відповісти
共產主義--在樹枝上
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23.08.2024 13:57 Відповісти
- Тайвань, гляди, какие клованы!
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23.08.2024 14:06 Відповісти
...тримають чіпами за яйки увесь світ !
😂👍
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23.08.2024 14:43 Відповісти
Всім імбіцилам: - БЕЗ БОГА РАЙ НЕ БУДУЮТЬ, - нема головного архітектора й проєктної документації. Вовчик Льонін наразі тгеніггується ізьмою в джунглях, - повна й кінцева дебілізьма(первісно-общинний устрій) неконтактних племен. А щодо Китаю пророки сказали: - буде те, що з СРСР, бо це ЗАКОНОМІРНИЙ наслідок. Все має свої межі.
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23.08.2024 14:23 Відповісти
единственный способ убрать коммуняк от влады это перегрызть им глотку. пожалеешь кого то из них, ночью получишь нож в спину. современная рашафашщисткая шобла тому пример. Тайваню респект.
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23.08.2024 16:42 Відповісти
зато Шмигаль, Арахамия и прочая ннчисть ползают рачки перед комуняками, позоря Украину
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23.08.2024 17:01 Відповісти
 
 