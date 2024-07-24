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Україна підтримує позицію Пекіну щодо Тайваню і надалі дотримуватиметься принципу "одного Китаю", - МЗС КНР

Зустріч Кулеби та Ван Ї у Китаї 24 липня 2024 року

Під час переговорів очільників МЗС України та Китаю Дмитра Кулеби та Ван Ї українська сторона заявила, що підтримує позицію Китаю щодо Тайваню і дотримуватиметься принципу "одного Китаю".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МЗС Китаю.

У міністерстві зазначили, що Китай та Україна продовжать зміцнювати політичну взаємну довіру та активізують співпрацю в різних сферах, включаючи економіку, торгівлю та сільське господарство.

Зазначимо, що Україна не визнає Тайвань незалежною державою та вважає цей острів невіддільною частиною Китаю.

Своєю чергою офіційний Тайбей не проголошував своєї незалежності та претендує на повернення свого уряду в Пекін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Скорочення допомоги Україні не вивільнить суттєвих ресурсів для Тайваню, - Держдепартамент США 

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час переговорів зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою в рамках його візиту до країни закликатиме до припинення вогню та мирного врегулювання війни, попри окупацію Росією українських територій.

Також Цензор.НЕТ інформував, що Кулеба їде в Китай: говоритиме про шляхи припинення російської агресії.

23 липня стало відомо, що Кулеба прибув до Китаю.

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї, заявивши, що Україна готова вести переговори з РФ на певному етапі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай підтримує початок перемовин між Україною та РФ, але умови і час ще не настали, - глава МЗС Ван Ї

Автор: 

Китай (4532) Тайвань (180) Україна (5868)


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Топ коментарі
+71
ну накуя воно лізе ....ще з тайванем ми не розісралися....до сьогодні.....дибіли...або вороги
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24.07.2024 13:22
+28
США дотримуються політики одного Китаю, але з умовою - законна влада Китаю на Тайвані, в Пекіні сидять червоножопі, комуняки-заколотники !!! Таке Кулеба між сказати на Тайвані, але не в Пекіні !!!
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24.07.2024 13:34
+23
КУЛЕБА ТИ ТРОХИ ОК*ЇВ ?

Тайвань це не Китай - Тайвань це незалежна територія прищ ти гнойний
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24.07.2024 13:31
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Ну, взагалі Кулеба нічого не сказав про те, яким повинен бути Китай після з'єднання...

Уявіть собі, не дай Бог, що уся Україна - суто ДНР чи таки УНР, окрім, скажімо, Вінниці, де досі залишилася справжня вільна Україна. І ось приїжджає у УНР дипломат і каже: "Так, я підтримую ідею єдиної України!" А далі кожний розуміе по мірі розуму...

Хоча ця подорож настільки не на часі, що викликає тільки негативні роздуми!
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24.07.2024 14:02 Відповісти
прикуйте кулебу до батареї і шо б **** нікуди...
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24.07.2024 14:05 Відповісти
Це зелене гівно признало для розгляду спільну пропозицію Китаю та Бразилії:
1. дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації (припинити розширення території бойових дій, відмовитися від загострення бойових дій і провокацій)
2. скликати міжнародну мирну конференцію, визнану і Росією, і Україною, для обговорення всіх планів
3. уникати нападів на цивільних осіб або об'єкти, захищати цивільних осіб, зокрема, жінок, дітей, провести обмін військовополоненими
4. відмовитися від використання ядерної, хімічної чи біологічної зброї, уникати атак на атомні електростанції та інші ядерні об'єкти
5. протидіяти поділу світу на ізольовані політичні чи економічні групи держав

От вам бабушка і зелене припинить стрілять там де зараз - тобто здача всіх окупованних територій. А там дивись, переговори і Запоріжжя з Херсоном повернуть переможцю для уникнення загострення бойових дій і провокацій зі сторони бандерівців на территорії Запорожского и Херсонского федеральних округов РФ.
Б****ь, і Піночета на них нема!
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24.07.2024 14:06 Відповісти
бубі 3 щелбана ногою, як недорозвитому...
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24.07.2024 14:06 Відповісти
Як завжди тупенький розпропагандований нарід демонструє двоємисліє як у Оруела.
Хочемо від Китаю підтримки своєї теріторіальної цілісності, але не хочемо пітримувати таку ж цілістність Китаю.
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24.07.2024 14:08 Відповісти
А Китай підтримує позицію, що Україна і інші республіки срср - є росія. Краще б промовчав той куліба.
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24.07.2024 14:19 Відповісти
Они что,вообще здурели?? Нах туда этого длб кулебабу послали??Дайте ему лопату лучше и отправьте на ноль.. Договорились до полного днища...У себя сделали днище...теперь на весь мир позориться поехал...Соедующий визит в Северную корею...Чтоб снарядов не давали куйлуше,нужно срочно заявить о неделимости двух Корей,которая должна быть единой и коммунистической...Пздц что творят..Походу,наркоманці у нас усі во владі
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24.07.2024 14:22 Відповісти
поездка в сев. корею выглядит не так уж бредово после "помощи" наших "союзников".
ХЗ, можно и в иран сгонять) прикупим шахедов, и понеслась)
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25.07.2024 01:12 Відповісти
А Китай заявив що він за виведення рашиських ивійськ з території України ? якісь як неуки раніше голосували в ООН за пітримку китаю в геноциді проти уйгурів. Таке враження що в ОП не знають хто друг ,а хто ворог.
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24.07.2024 14:26 Відповісти
И после такого кулебского высера Украина будет ждать помощи от США?
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24.07.2024 14:29 Відповісти
кулеба ПОЦ. від імені начальства вилизав китайцям так, що вони до чистого четверга тепер піпу не митимуть. Уераїна не підтримує Китай. Кулеба бреше
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24.07.2024 14:33 Відповісти
Тайвань підтримує Україну. Але зелені арахамії продають зерно краснопузим комунякам в Пекіні, союзникам рашки. Зрозуміли на кого працює зелень?
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24.07.2024 14:45 Відповісти
ЦЕ ******* ПЛЮЄ НА НАШОГО СОЮЗНИКА І ПІДСТАВЛЯЄ ОДНЕ МІСЦЕ ВОРОГУ ЯКИЙ ВБИВ ПРИ АНЕКСІІ ТИБЕТУ МІНІМУМ 1 МЛН ТИБЕТЦІВ, НЕХТУЄ ПРАВМИ ЛЮДИНИ...НЕ ДАРЕМНО ХАМІЯ"ВОСХИЩАЛСЯ"ІХНІМ СТРОЄМ.
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24.07.2024 14:46 Відповісти
Нічого про Тайвань без Тайваню.Зепідрам по барабану Україна
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24.07.2024 14:48 Відповісти
гениальные дипломаты! Трускавецкая школа епта
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24.07.2024 14:52 Відповісти
а тепер покажіть мені одну різницю від вояжу орбана і кулеби?
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24.07.2024 15:03 Відповісти
підсумок: це "наша" заява з точку зору дипломатії: ось вам збіжжя та Тайвань "канешна" теж ваш
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24.07.2024 15:07 Відповісти
Я був про Кулебу кращої думки,але потрапляння до зеленої команди робить з людьми якісь метаморфози,подібно до бочки з солоними огірками,при попаданні до неї свіжих огіркіа,через деякий час вони стають такими ж кислими.Якого хрена косорилим хунвейбінам підлизувати сраку?Що доброго ці косоокі зробили для України?Це всерівно,що в бульбашного колгоспника шукати підтримки.
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24.07.2024 15:18 Відповісти
Підлизнули Китаю, нагадивши на Тайвань. Потім щиро дивуємось, чому хтось підлизує рашку, нагадивши нам.
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24.07.2024 15:27 Відповісти
Китай вже один раз Украину обдурив , в них появився авыоносець
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24.07.2024 15:33 Відповісти
Ну что хлопчики, будете строить коммунизм, вместе с китайскими товарищами.
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24.07.2024 15:38 Відповісти
не заважайте працювати дипломатам, писаки-на-автоматі
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24.07.2024 15:40 Відповісти
А хто там дипломат ? Хоча країні під керівництвом Зеленського дипломати не потрібний.
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24.07.2024 16:15 Відповісти
Кому? Кулебі? Чи єрмаку?
Иди лісом....
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24.07.2024 16:18 Відповісти
що не так з Кулебою, Люда?
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24.07.2024 16:22 Відповісти
Это называется многовекторность, до обеда строим капитализм, ну а после коммунизм.
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24.07.2024 15:41 Відповісти
Визнаючи верховенство КНР над Китайською республікою, автоматом випливає визнання ЛНР і ДНР і підпорядкування їм, тому що статус КНР, ДНР і ЛНР однаковий і всі вони - сепаратисти. Навіщо це потрібно нам, українцям, незрозуміло.
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24.07.2024 15:44 Відповісти
Ну що розумники? Вам ліньки загулити за тайвань? В січні 1992 році при встановлені дипломатичних відносин з Китаєм, Україна визнала Тай вань частиною Китаю. Ми що , повинні змінити свою позицію? Крим чий? . Десь так. Тоді міняємо позицію що до Тайваню , а значить і зміняться відносини з Китаєм.
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24.07.2024 15:47 Відповісти
кетаю цікавий той Тайвань тільки через TSMC. А тепер уяви, як кетай візьме за яйця увесь світ, коли майже усі потужності виробництва напівпровідників та мікрочіпів опиняться у нього? Окрім того, що допомога кацапів у цьому сегменті збільшиться в рази. Ми тоді не тільки про Крим не згадаємо, ми забудемо, що Україна взагалі існувала
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24.07.2024 16:04 Відповісти
Ну, так а чому кетаю не підтримувати ідею аднаво народа і не адной страни? Це кулебі такі настанови єрмак дав? *****-копать...
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24.07.2024 15:59 Відповісти
так дипломатично обісратись можуть тільки наші зелені дигинерати))))....
Не знаю як нам ще хоть чимось допомагають? З цими дибілами на одному гектарі срати стидно!!!
От скажіть людоньки, навіщо наші дибіли лізуть в доволі складне питання Тайваню?
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24.07.2024 16:07 Відповісти
Кулеба - ворог України! Комуняцький Китай допомагає рашці, а Кулеба зад вилізує комунякам!
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24.07.2024 16:14 Відповісти
А что, Китай нам друг? Вы там совсем уже поехали? Наоборот надо сотрудничать с Тайванем в оборонке. К них передовая электроника. А Китай помогает рашке.
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24.07.2024 16:23 Відповісти
Я згоден з тим що Тайбей претендує на повернення у Пекін. І в цьому сенсі Китай - єдина держава, а комуняки ідуть у ліс .
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24.07.2024 16:38 Відповісти
"Адін народ, адна дєржава!". Вся ригівсько-опешна шобла спить і марить цим бажанням.
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24.07.2024 17:09 Відповісти
Кулеба хоче злиняти, не відпускають - вирішив змінити тактику, дурня корчити.
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24.07.2024 17:18 Відповісти
Позорище и провал. Китай - стратегический враг западной цивилизации, включая конечно Украину. А также главный друг и спонсор paшистов. Кулеба сильно разочаровал.
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24.07.2024 17:20 Відповісти
Мммда ? Хм.... А Китай притримується позиції Росії щодо єдиного СРСР.
Кулеба про то знає ?
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24.07.2024 17:22 Відповісти
З цікавістю подивлюся сьогодні Department of State press briefing..
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24.07.2024 18:37 Відповісти
Here is the list of countries that recognize Taiwan as Republic of China and have diplomatic relations with it: Belize, Guatemala, Haiti, Holy See (Vatican), Marshall Islands, Palau, Paraguay, St Lucia, St Kitts and Nevis, St Vincent and the Grenadines, Eswatini and Tuvalu. The US does not recognize Taiwan's independence. Anyone who hopes to do business with China, which is pretty much everyone, needs to officially state that there is but one China and its capital is Beijing. And there is a huge difference between not having China as a friend and having it as an enemy. No one in their right mind would want the latter
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24.07.2024 18:42 Відповісти
Тобто, США не збираються захищати Тайвань від нападу кетаю? Якийсь парадокс чи глухий кут, в який Америка сама себе загнала...
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24.07.2024 19:12 Відповісти
Since 1980, the US has been avoiding a firm commitment to defend Taiwan by using its military force. Per the 1979 Taiwan Relations Act (TRA), the decision about the nature and quantity of defense services that America will provide to Taiwan is to be determined by the President and Congress. America's policy has been called "strategic ambiguity" and it is designed to dissuade Taiwan from a unilateral declaration of independence, and to dissuade the PRC from unilaterally unifying Taiwan with the PRC. In other words, the US says it will help Taiwan somehow if China invades it, but it is not saying how exactly. Sounds familiar, eh?

In practice, everybody, including China, hopes there will be no invasion, with shooting and bombing. At some point, a pro-China party will simply win elections in Taiwan and start a slow but sure ************* process. It is not a matter of if, but of when. China is way more powerful, it is also richer. And connections between Taiwan and the Mainland are quite strong already. If you've ever been to ******, you may have notice that like 90% of flights go to China.
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24.07.2024 21:36 Відповісти
Sounds familiar - eh, the usual USA treachery. It would be strange to expect anything else.

Do you think everyone wants to unite with those who are more powerful and richer? really?
And only one stupid Ukraine resists... And if it would agree - how good everything would be! After all, a return to the USSR, it would be more powerful and richer union than the USA)
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25.07.2024 01:25 Відповісти
You said it, not I. What the SU was able to do was quite remarkable in a whole host of areas, especially considering its completely unviable economic basis. That basis needed to be changed, but smartly and while staying in control at all times. Instead, the fool at the top allowed the only thing that actually worked and held everything together to be disabled, and then everything collapsed. The Chinese were smarter and look at them now. And their starting point was nowhere near the USSR's level. A smart strong determined government with a long-term strategy that is consistently implemented can accomplish amazing things.
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25.07.2024 02:13 Відповісти
glory to China!
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26.07.2024 00:18 Відповісти
Зеленский меняет США на Китай....
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24.07.2024 19:47 Відповісти
и правильно делает.
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25.07.2024 01:27 Відповісти
Це іздець!

Скоро - Пакт Б. Хмельницького та цара Олексія Михайловича досить непоганий. Він несе свободи українському народові....
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25.07.2024 12:10 Відповісти
Тварюка
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23.08.2024 14:09 Відповісти
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