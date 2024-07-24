Україна підтримує позицію Пекіну щодо Тайваню і надалі дотримуватиметься принципу "одного Китаю", - МЗС КНР
Під час переговорів очільників МЗС України та Китаю Дмитра Кулеби та Ван Ї українська сторона заявила, що підтримує позицію Китаю щодо Тайваню і дотримуватиметься принципу "одного Китаю".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МЗС Китаю.
У міністерстві зазначили, що Китай та Україна продовжать зміцнювати політичну взаємну довіру та активізують співпрацю в різних сферах, включаючи економіку, торгівлю та сільське господарство.
Зазначимо, що Україна не визнає Тайвань незалежною державою та вважає цей острів невіддільною частиною Китаю.
Своєю чергою офіційний Тайбей не проголошував своєї незалежності та претендує на повернення свого уряду в Пекін.
Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час переговорів зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою в рамках його візиту до країни закликатиме до припинення вогню та мирного врегулювання війни, попри окупацію Росією українських територій.
Також Цензор.НЕТ інформував, що Кулеба їде в Китай: говоритиме про шляхи припинення російської агресії.
23 липня стало відомо, що Кулеба прибув до Китаю.
Глава МЗС Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї, заявивши, що Україна готова вести переговори з РФ на певному етапі.
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Уявіть собі, не дай Бог, що уся Україна - суто ДНР чи таки УНР, окрім, скажімо, Вінниці, де досі залишилася справжня вільна Україна. І ось приїжджає у УНР дипломат і каже: "Так, я підтримую ідею єдиної України!" А далі кожний розуміе по мірі розуму...
Хоча ця подорож настільки не на часі, що викликає тільки негативні роздуми!
1. дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації (припинити розширення території бойових дій, відмовитися від загострення бойових дій і провокацій)
2. скликати міжнародну мирну конференцію, визнану і Росією, і Україною, для обговорення всіх планів
3. уникати нападів на цивільних осіб або об'єкти, захищати цивільних осіб, зокрема, жінок, дітей, провести обмін військовополоненими
4. відмовитися від використання ядерної, хімічної чи біологічної зброї, уникати атак на атомні електростанції та інші ядерні об'єкти
5. протидіяти поділу світу на ізольовані політичні чи економічні групи держав
От вам бабушка і зелене припинить стрілять там де зараз - тобто здача всіх окупованних територій. А там дивись, переговори і Запоріжжя з Херсоном повернуть переможцю для уникнення загострення бойових дій і провокацій зі сторони бандерівців на территорії Запорожского и Херсонского федеральних округов РФ.
Б****ь, і Піночета на них нема!
Хочемо від Китаю підтримки своєї теріторіальної цілісності, але не хочемо пітримувати таку ж цілістність Китаю.
ХЗ, можно и в иран сгонять) прикупим шахедов, и понеслась)
Иди лісом....
Не знаю як нам ще хоть чимось допомагають? З цими дибілами на одному гектарі срати стидно!!!
От скажіть людоньки, навіщо наші дибіли лізуть в доволі складне питання Тайваню?
Кулеба про то знає ?
In practice, everybody, including China, hopes there will be no invasion, with shooting and bombing. At some point, a pro-China party will simply win elections in Taiwan and start a slow but sure ************* process. It is not a matter of if, but of when. China is way more powerful, it is also richer. And connections between Taiwan and the Mainland are quite strong already. If you've ever been to ******, you may have notice that like 90% of flights go to China.
Do you think everyone wants to unite with those who are more powerful and richer? really?
And only one stupid Ukraine resists... And if it would agree - how good everything would be! After all, a return to the USSR, it would be more powerful and richer union than the USA)
Скоро - Пакт Б. Хмельницького та цара Олексія Михайловича досить непоганий. Він несе свободи українському народові....