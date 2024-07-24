Україна підтримує позицію Пекіну щодо Тайваню і надалі дотримуватиметься принципу "одного Китаю", - МЗС КНР

Під час переговорів очільників МЗС України та Китаю Дмитра Кулеби та Ван Ї українська сторона заявила, що підтримує позицію Китаю щодо Тайваню і дотримуватиметься принципу "одного Китаю".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МЗС Китаю.

У міністерстві зазначили, що Китай та Україна продовжать зміцнювати політичну взаємну довіру та активізують співпрацю в різних сферах, включаючи економіку, торгівлю та сільське господарство.

Зазначимо, що Україна не визнає Тайвань незалежною державою та вважає цей острів невіддільною частиною Китаю.

Своєю чергою офіційний Тайбей не проголошував своєї незалежності та претендує на повернення свого уряду в Пекін.

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Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час переговорів зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою в рамках його візиту до країни закликатиме до припинення вогню та мирного врегулювання війни, попри окупацію Росією українських територій.

Також Цензор.НЕТ інформував, що Кулеба їде в Китай: говоритиме про шляхи припинення російської агресії.

23 липня стало відомо, що Кулеба прибув до Китаю.

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї, заявивши, що Україна готова вести переговори з РФ на певному етапі.

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