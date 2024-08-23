В Швеции появилась должность уполномоченного по восстановлению Украины
Правительство Швеции 22 августа создало должность специального уполномоченного по вопросам восстановления, бизнеса и развития Украины со статусом посла и назначило на нее Ульрика Тидестрема, бывшего посла Швеции в Грузии и Армении.
Об этом сообщается на сайте шведского правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Его задачей будет сотрудничество с правительством Украины, Евросоюзом, международными финансовыми партнерами, странами Большой семерки и другими партнерами.
"Швеция демонстрирует фантастическую и широкую приверженность Украине. Как специальный уполномоченный я надеюсь на тесное сотрудничество со шведскими компаниями, органами власти и организациями гражданского общества, которые поддерживают Украину и хотят участвовать в развитии страны", - сказал новый посланник.
Тидестрем работал также в посольствах в Киеве, Варшаве, Хельсинки, Москве, был ректором дипломатической программы Департамента иностранных дел. Он займет свою новую должность 26 августа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль