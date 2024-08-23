Стал известен состав сборной Украины на Паралимпийские игры-2024. СПИСОК

Сборная Украины сформировала окончательную заявку на Паралимпийские игры-2024 в Париже.

Состав сообщили в Национальном паралимпийском комитете, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Спорт.

От Украины в Париже на Паралимпиаде выступят 140 атлетов, которые будут соревноваться в 17 видах спорта. Наибольшее количество украинских паралимпийцев будет представлено в плавании (37), еще 28 параспортсменов выступят в легкой атлетике.

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Состав сборной Украины на Паралимпиаду-2024 по видам спорта

Бадминтон (2 спортсмена): Оксана Козина, Александр Чирков

Боча (2): Артем Колинько, Наталья Кононенко

Академическая гребля (6): Анна Айсанова, Дарья Котик, Ярослав Коюда, Роман Полянский, Станислав Самолюк, Анна Шеремет

Велоспорт (2): Павел Баль, Егор Дементьев

Волейбол сидя (12): Анатолий Андрусенко, Денис Битченко, Руслан Горякин, Александр Драпак, Юрий Ковальчук, Евгений Коренец, Дмитрий Мельник, Максим Петренчук, Андрей Прищепа, Роман Прищепа, Андрей Сикальский, Алексей Харламов

Голбол (6): Родион Жигалин, Василий Олейник, Федор Сидоренко, Антон Стрельчик, Александр Топорков, Евгений Цыганенко

Дзюдо (6): Анжела Гаврисюк, Анастасия Гарник, Юлия Иваницкая, Александр Назаренко, Наталья Николайчик, Давид Хорава

Легкая атлетика (28): Владислав Белый, Оксана Ботурчук, Людмила Данилина, Роман Данилюк, Александр Дорошенко, Николай Жабняк, Владислав Загребельный, Оксана Зубковская, Наталья Кобзарь, Максим Коваль, Александр Литвиненко, Анастасия Мысник, Анастасия Москаленко, Роман Новак, Роман Новак, Зоя Овсий, Ярослав Окапинскиц, Роман Павлик, Светлана Пивень, Мария Помазан, Владимир Пономаренко, Николай Райский, Иван Тетюхин, Игорь Цветов, Мария Шпатковская, Виктория Шпачинская, Юлия Шуляр, Александр Яровой, Никита Барабанов (спортсмен-лидер)

Гребля на каноэ (5): Владислав Епифанов, Андрей Кривчун, Наталья Лагутенко, Мария Мажула, Николай Синюк

Триатлон (1): Алиса Колпакчи

Паверлифтинг (4): Юрий Бабинец, Антон Крюков, Наталья Олейник, Константин Панасюк

Плавание (37): Евгений Богодайко, Юрий Божинский, Роман Бондаренко, Дмитрий Ванзенко, Дмитрий Василенко, Максим Веракса, Марина Вербова, Дмитрий Виноградец, Алексей Вирченко, Кирилл Гаращенко, Анна Гонтарь, Богдан Гриненко, Ярослав Денисенко, Андрей Драпкин, Сергей Клипперт, Антон Коль, Александр Комаров, Вероника Коржова, Максим Крайник, Ангелина Мальцева, Роман Мичка, Игорь Нимченко, Денис Остапченко, Сергей Паламарчук, Марина Пиддубная, Ирина Пойда, Ярослав Семененко, Даниил Семенихин, Михаил Сербин, Анна Стеценко, Дмитрий Суханов, Екатерина Ткачук , Алексей Федина, Даниил Чуфаров, Юрий Шенгур, Илья Яременко

Пулевая стрельба (6): Алексей Денисюк, Андрей Дорошенко, Василий Ковальчук, Ирина Ляху, Виталий Плакущий, Ирина Щетник

Стрельба из лука (4): Сергей Атаманенко, Василий Наумчук, Руслан Цимбалюк, Анна-Виктория Шевченко

Настольный теннис (9): Виктор Дидух, Александр Език, Лев Кац, Наталья Космина, Марина Литовченко, Иван Май, Максим Николенко, Василий Петрунив, Ирина Шинкарева

Тхэквондо (1): Юлия Липецкая

Фехтование на креслах колесных (9): Евгения Бреус, Антон Дацко, Андрей Демчук, Надежда Дьолог, Артем Манько, Наталья Морквич, Олег Науменко, Дмитрий Сереженко, Елена Федота-Исаева

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История выступлений Украины на Паралимпийских играх

Атланта-1996: 1 "золото" + 4 "серебро" + 2 "бронза"

Сидней-2000: 3+20+14

Афины-2004: 24+12+19

Пекин-2008: 24+18+32

Лондон-2012: 32+24+28

Рио-2016: 41+37+39

Токио-2020: 24+47+27

Паралимпийские Игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.