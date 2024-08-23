На фронте произошло 125 боевых столкновений, основные усилия враг направляет на Покровск, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 22:00 на фронте произошло 125 боевых столкновений. Ситуация на Покровском направлении остается напряженной. Противник ведет активные наступательные действия, пытаясь улучшить тактическое положение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

По территории Украины сегодня враг нанес два ракетных удара с применением трех ракет, 52 авиационных удара, сбросив при этом 72 КАБа. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 479 дронов-камикадзе и осуществили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы пытаются потеснить наши подразделения в районах Волчанска и Глубокого. Продолжается бой вблизи Волчанска.

Сегодня украинским защитникам на Харьковском направлении удалось ликвидировать и ранить более 70 оккупантов, уничтожить четыре артиллерийские системы, две боевые бронированные машины, 48 БпЛА, четыре единицы автомобильной и пять единиц специальной техники, также были повреждены танк, артиллерийская система, боевая бронированная машина и пять автомобилей оккупантов.

15 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Синьковка и Стельмаховка подразделения Сил обороны отразили одиннадцать наступательных действий. Ситуация напряженная, продолжаются четыре боестолкновения.

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Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении за день российские войска 11 раз атаковали украинских защитников в районах Макеевки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Торского и Тернов. Бои продолжаются в двух местах.

Враг семь раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Спорного на Северском направлении. Все атаки отражены, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении украинские воины отразили 20 попыток захватчиков продвинуться вблизи Часова Яра, Калиновки и Ивановского. Продолжается восемь боестолкновений. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении, где оккупанты при поддержке авиации семь раз атаковали наши позиции вблизи Нелиповки и Торецка - шесть боестолкновений уже завершены. Бой продолжается вблизи Нелиповки.

Основные усилия враг направляет на Покровск. Здесь в течение дня агрессор 33 раза атаковал в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего, и Зеленого Поля. 22 атаки украинские защитники уже отразили, еще 11 боестолкновений до сих пор продолжаются. По предварительным подсчетам сегодня оккупанты на данном направлении потеряли более 220 военнослужащих убитыми и ранеными.

На Кураховском направлении на это время суток наши защитники отразили 14 вражеских попыток атаковать наши позиции. Захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки, Георгиевки, Красногоровки и Карловки. Бои не утихают, в настоящее время продолжается пять боестолкновений.

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На Времевском направлении сегодня агрессор девять раз пытался штурмовать передний край обороны в направлении Водяного и Угледара. Украинские воины остановили четыре атаки противника, еще пять атак продолжаются.

Ситуация на юге

Сегодня на Ореховском и Приднепровском направлении активных действий оккупантов не отмечено, но враг наносит авиационные удары и обстреливает территорию украинских городов и сел.