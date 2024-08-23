С начала суток в Херсонской громаде из-за вражеских обстрелов ранены 9 человек
В течение дня 23 августа в Херсонской громаде из-за российских обстрелов пострадали девять человек.
Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате обстрелов со стороны российский оккупационных войск получили ранения 9 гражданских: пять женщин (47, 61, две - по 62 и 63 лет) и четверо мужчин (48, 50, 51 и 52 лет)", - рассказал глава ГВА.
Он отметил, что все были травмированы в Днепровском районе Херсона.
"Состояние пострадавших разное. Всем оказана необходимая медицинская помощь", - добавил Мрочко.
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