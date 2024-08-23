Від початку доби у Херсонській громаді через ворожі обстріли поранено 9 людей

Упродовж дня 23 серпня у Херсонській громаді через російські обстріли постраждало дев'ятеро людей.

Про це повідомив у Telegram очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок обстрілів з боку російський окупаційних військ дістали поранення 9 цивільних: п’ятеро жінок 47, 61, дві – по 62 і 63 років та четверо чоловіків 48, 50, 51 і 52 років", - розповів очільник МВА.

Він зазначив, що всі були травмовані у Дніпровському районі Херсона.

"Стан постраждалих різний. Усім надана необхідна медична допомога", - додав Мрочко.

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