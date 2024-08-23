Від початку доби у Херсонській громаді через ворожі обстріли поранено 9 людей
Упродовж дня 23 серпня у Херсонській громаді через російські обстріли постраждало дев'ятеро людей.
Про це повідомив у Telegram очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"Унаслідок обстрілів з боку російський окупаційних військ дістали поранення 9 цивільних: п’ятеро жінок 47, 61, дві – по 62 і 63 років та четверо чоловіків 48, 50, 51 і 52 років", - розповів очільник МВА.
Він зазначив, що всі були травмовані у Дніпровському районі Херсона.
"Стан постраждалих різний. Усім надана необхідна медична допомога", - додав Мрочко.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль