Зранку ворог б’є по Херсону, вже троє поранених

Зранку російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсону. Станом на 10.00 відомо про трьох постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"76-річна жінка, яка на момент атаки росіян перебувала у квартирі, дістала вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, уламкове поранення стегна. Її доправили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Також доправили до лікарні пораненого 19-річного хлопця. У нього вибухова травма та уламкове поранення грудної клітини.

"Потерпілий дістав поранення внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі. В цей момент він був на вулиці", - пояснив Мрочко.

Згодом начальник МВА повідомив про ще одного постраждалого у Корабельному районі.

"39-річний чоловік був біля під’їзду будинку, коли туди влучив ворожий снаряд. Потерпілого ушпиталено з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією та уламковим пораненням", - розповів Мрочко.

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