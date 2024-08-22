С утра враг бьет по Херсону, уже трое раненых

Утром российские оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона. По состоянию на 10.00 известно о трех пострадавших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"76-летняя женщина, которая на момент атаки россиян находилась в квартире, получила взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, контузию, осколочное ранение бедра. Ее доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Также доставили в больницу раненого 19-летнего парня. У него взрывная травма и осколочное ранение грудной клетки.

"Потерпевший получил ранение в результате сброса врагом взрывчатки из дрона в Днепровском районе. В этот момент он был на улице", - пояснил Мрочко.

Впоследствии начальник ГВА сообщил о еще одном пострадавшем в Корабельном районе.

"39-летний мужчина был у подъезда дома, когда туда попал вражеский снаряд. Пострадавший госпитализирован с взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией и осколочным ранением", - рассказал Мрочко.

Также читайте: За минувшие сутки оккупанты массированно обстреляли Харьковскую область, есть пострадавшие. Уничтожены два сельсовета и десятки домов