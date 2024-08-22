С утра враг бьет по Херсону, уже трое раненых
Утром российские оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона. По состоянию на 10.00 известно о трех пострадавших.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.
"76-летняя женщина, которая на момент атаки россиян находилась в квартире, получила взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, контузию, осколочное ранение бедра. Ее доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Также доставили в больницу раненого 19-летнего парня. У него взрывная травма и осколочное ранение грудной клетки.
"Потерпевший получил ранение в результате сброса врагом взрывчатки из дрона в Днепровском районе. В этот момент он был на улице", - пояснил Мрочко.
Впоследствии начальник ГВА сообщил о еще одном пострадавшем в Корабельном районе.
"39-летний мужчина был у подъезда дома, когда туда попал вражеский снаряд. Пострадавший госпитализирован с взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией и осколочным ранением", - рассказал Мрочко.
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