Общие боевые потери РФ с начала войны – около 605 330 человек (+1190 за сутки), 8 533 танка, 17 307 артсистем, 16 599 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали около 605 330 российских оккупантов (1190 за прошедшие сутки).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

Также было уничтожено:

танков - 8533 (+4) ед;

боевых бронированных машин - 16599 (+32) ед;

артиллерийских систем - 17307 (+45) ед;

РСЗО - 1167 (+1) ед;

средства ППО - 932 (+1) ед;

самолетов - 367 (+0) ед;

вертолетов - 328 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14025 (+27);

крылатые ракеты - 2442 (+0);

корабли /катера - 28 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 23329 (+49) ед;

специальная техника - 2910 (+6).

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