Общие боевые потери РФ с начала войны – около 605 330 человек (+1190 за сутки), 8 533 танка, 17 307 артсистем, 16 599 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали около 605 330 российских оккупантов (1190 за прошедшие сутки).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.
Также было уничтожено:
- танков - 8533 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 16599 (+32) ед;
- артиллерийских систем - 17307 (+45) ед;
- РСЗО - 1167 (+1) ед;
- средства ППО - 932 (+1) ед;
- самолетов - 367 (+0) ед;
- вертолетов - 328 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14025 (+27);
- крылатые ракеты - 2442 (+0);
- корабли /катера - 28 (+0) ед;
- подводные лодки - 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 23329 (+49) ед;
- специальная техника - 2910 (+6).
Топ комментарии
+19 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий23.08.2024 08:40
+14 Breezg
показать весь комментарий23.08.2024 08:08
+10 vuiko dobrui
показать весь комментарий23.08.2024 08:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
138! одиниць техніки та 1190! чумардосів за день.
Арта 46, броня 36, логістика 49.
Паром файно, але не врахований, бо не військовий ))
Збиті БПЛА перевалили за 14000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 605 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.