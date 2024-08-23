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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 605 330 человек (+1190 за сутки), 8 533 танка, 17 307 артсистем, 16 599 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Втрати армії РФ на 23 серпня 2024 року

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали около 605 330 российских оккупантов (1190 за прошедшие сутки).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

Также было уничтожено:

  • танков - 8533 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 16599 (+32) ед;
  • артиллерийских систем - 17307 (+45) ед;
  • РСЗО - 1167 (+1) ед;
  • средства ППО - 932 (+1) ед;
  • самолетов - 367 (+0) ед;
  • вертолетов - 328 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14025 (+27);
  • крылатые ракеты - 2442 (+0);
  • корабли /катера - 28 (+0) ед;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23329 (+49) ед;
  • специальная техника - 2910 (+6).

Также читайте: Наиболее активно враг действует на Покровском направлении, половина боестолкновений здесь произошла возле Николаевки и Новогродовки, - Генштаб ВСУ

Втрати армії РФ станом на 23 серпня

Автор: 

армия РФ (19035) Генштаб ВС (6186) уничтожение (6823) потери (4368)


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Топ комментарии
+19
Минув 3838 день москальсько-української війни.
138! одиниць техніки та 1190! чумардосів за день.
Арта 46, броня 36, логістика 49.
Паром файно, але не врахований, бо не військовий ))
Збиті БПЛА перевалили за 14000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 605 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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23.08.2024 08:40
+14
Яка різниця. Головне що втопили. Чого і вій москальні бажаю.
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23.08.2024 08:08
+10
ну це ж не бойовий паром, а типу "гражданскій", потонув, і пес з ним ...
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23.08.2024 08:13
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А що, паром не зараховується? Чи паром -не корабель? Зате катери на рівні з кораблями.
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23.08.2024 07:52 Ответить
Яка різниця. Головне що втопили. Чого і вій москальні бажаю.
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23.08.2024 08:08 Ответить
Питання було - чому не зараховано. А як що - яка різниця - не читайте звіти ГШ.
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23.08.2024 08:17 Ответить
ну це ж не бойовий паром, а типу "гражданскій", потонув, і пес з ним ...
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23.08.2024 08:13 Ответить
Собачку жалко.
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23.08.2024 08:14 Ответить
https://youtu.be/kIAbYbB4Qhc птічку жалко
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23.08.2024 08:48 Ответить
Це вважається кораблем забезпечення. Автоцистерни ж рахують? Буксири також.
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23.08.2024 08:22 Ответить
Хотілось би бачити в статистиці, але скорше за все не внесли бо він цивільний і не входить у склад ВМФ. Тому щоб різні правові організації не волали, що Україна б'є по цивільним об'єктам - нас там нема ))
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23.08.2024 08:48 Ответить
Допоки не буде перевірених даних дорозвідки, він не буде враховуватись у звітах.
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23.08.2024 08:38 Ответить
https://babel.ua/news/110156-vms-ukrajini-oficiyno-pidtverdili-ataku-po-rosiyskomu-poromu-u-portu-kavkaz ВМС офіційно підтвердили знищення російського порома «Конро Трейдер» у порту «Кавказ» Плетенчук заявив, що ліквідація порома "Конро Трейдер", який постраждав внаслідок прильоту у порту "Кавказ" - справа рук МВС України. Про це в етері "Радіо Свобода" повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.
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23.08.2024 09:35 Ответить
Ну так - офіційне підтвердження лише о 9.16 з'явилось.
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23.08.2024 10:11 Ответить
Ну, ми ж мости не рахуємо. А паром - це такий собі плавучий міст.
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23.08.2024 09:38 Ответить
І таке ж - показали знищені літаки на аеродромі під волгоградом і жодного не зарахували...
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23.08.2024 09:58 Ответить
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23.08.2024 08:35 Ответить
Ні що не не зупиняє рашиських варварів і все заради хворих імперських амбіцій найбільшого злочинця 21 століття ,кривавого терориста путіна ,здихають кацапи їхнє тупе бидло підтримує кремлівського виродка.
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23.08.2024 08:40 Ответить
Минув 3838 день москальсько-української війни.
138! одиниць техніки та 1190! чумардосів за день.
Арта 46, броня 36, логістика 49.
Паром файно, але не врахований, бо не військовий ))
Збиті БПЛА перевалили за 14000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 605 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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23.08.2024 08:40 Ответить
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23.08.2024 08:45 Ответить
ВІЙ відкрийте мені віки.
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23.08.2024 11:21 Ответить
Щось у мене таке передчуття, що сьогодні останній день роботи кримського мосту.
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23.08.2024 12:10 Ответить
 
 