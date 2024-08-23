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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 605 330 осіб (+1190 за добу), 8 533 танки, 17 307 артсистем, 16 599 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати армії РФ на 23 серпня 2024 року

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували близько 605 330 російських окупантів (1190 минулої доби).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.

Також було знищено:

  • танків - 8533 (+4) од;
  • бойових броньованих машин - 16599 (+32) од;
  • артилерійських систем - 17307 (+45) од;
  • РСЗВ - 1167 (+1) од;
  • засоби ППО - 932 (+1) од;
  • літаків - 367 (+0) од;
  • гелікоптерів - 328 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14025 (+27);
  • крилаті ракети - 2442 (+0);
  • кораблі /катери - 28 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 23329 (+49) од;
  • спеціальна техніка - 2910 (+6).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони ліквідували одного та поранили двох окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Втрати армії РФ станом на 23 серпня

Автор: 

армія рф (17185) Генштаб ЗС (6484) знищення (7135) втрати (4381)


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Топ коментарі
+19
Минув 3838 день москальсько-української війни.
138! одиниць техніки та 1190! чумардосів за день.
Арта 46, броня 36, логістика 49.
Паром файно, але не врахований, бо не військовий ))
Збиті БПЛА перевалили за 14000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 605 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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23.08.2024 08:40
+14
Яка різниця. Головне що втопили. Чого і вій москальні бажаю.
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23.08.2024 08:08
+10
ну це ж не бойовий паром, а типу "гражданскій", потонув, і пес з ним ...
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23.08.2024 08:13
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А що, паром не зараховується? Чи паром -не корабель? Зате катери на рівні з кораблями.
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23.08.2024 07:52 Відповісти
Яка різниця. Головне що втопили. Чого і вій москальні бажаю.
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23.08.2024 08:08 Відповісти
Питання було - чому не зараховано. А як що - яка різниця - не читайте звіти ГШ.
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23.08.2024 08:17 Відповісти
ну це ж не бойовий паром, а типу "гражданскій", потонув, і пес з ним ...
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23.08.2024 08:13 Відповісти
Собачку жалко.
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23.08.2024 08:14 Відповісти
https://youtu.be/kIAbYbB4Qhc птічку жалко
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23.08.2024 08:48 Відповісти
Це вважається кораблем забезпечення. Автоцистерни ж рахують? Буксири також.
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23.08.2024 08:22 Відповісти
Хотілось би бачити в статистиці, але скорше за все не внесли бо він цивільний і не входить у склад ВМФ. Тому щоб різні правові організації не волали, що Україна б'є по цивільним об'єктам - нас там нема ))
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23.08.2024 08:48 Відповісти
Допоки не буде перевірених даних дорозвідки, він не буде враховуватись у звітах.
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23.08.2024 08:38 Відповісти
https://babel.ua/news/110156-vms-ukrajini-oficiyno-pidtverdili-ataku-po-rosiyskomu-poromu-u-portu-kavkaz ВМС офіційно підтвердили знищення російського порома «Конро Трейдер» у порту «Кавказ» Плетенчук заявив, що ліквідація порома "Конро Трейдер", який постраждав внаслідок прильоту у порту "Кавказ" - справа рук МВС України. Про це в етері "Радіо Свобода" повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.
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23.08.2024 09:35 Відповісти
Ну так - офіційне підтвердження лише о 9.16 з'явилось.
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23.08.2024 10:11 Відповісти
Ну, ми ж мости не рахуємо. А паром - це такий собі плавучий міст.
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23.08.2024 09:38 Відповісти
І таке ж - показали знищені літаки на аеродромі під волгоградом і жодного не зарахували...
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23.08.2024 09:58 Відповісти
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23.08.2024 08:35 Відповісти
Ні що не не зупиняє рашиських варварів і все заради хворих імперських амбіцій найбільшого злочинця 21 століття ,кривавого терориста путіна ,здихають кацапи їхнє тупе бидло підтримує кремлівського виродка.
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23.08.2024 08:40 Відповісти
Минув 3838 день москальсько-української війни.
138! одиниць техніки та 1190! чумардосів за день.
Арта 46, броня 36, логістика 49.
Паром файно, але не врахований, бо не військовий ))
Збиті БПЛА перевалили за 14000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 605 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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23.08.2024 08:40 Відповісти
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23.08.2024 08:45 Відповісти
ВІЙ відкрийте мені віки.
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23.08.2024 11:21 Відповісти
Щось у мене таке передчуття, що сьогодні останній день роботи кримського мосту.
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23.08.2024 12:10 Відповісти
 
 