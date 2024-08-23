Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 605 330 осіб (+1190 за добу), 8 533 танки, 17 307 артсистем, 16 599 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували близько 605 330 російських окупантів (1190 минулої доби).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.

Також було знищено:

танків - 8533 (+4) од;

бойових броньованих машин - 16599 (+32) од;

артилерійських систем - 17307 (+45) од;

РСЗВ - 1167 (+1) од;

засоби ППО - 932 (+1) од;

літаків - 367 (+0) од;

гелікоптерів - 328 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14025 (+27);

крилаті ракети - 2442 (+0);

кораблі /катери - 28 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 23329 (+49) од;

спеціальна техніка - 2910 (+6).

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