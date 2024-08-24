Кеннеди приостановил президентскую кампанию и поддержал Трампа

Независимый кандидат в президенты США Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший объявил, что приостанавливает свою предвыборную кампанию и призвал поддержать кандидатуру Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"В своем сердце я больше не верю, что имею реалистичный путь к победе на выборах перед лицом этой безжалостной, систематической цензуры и контроля за СМИ. Поэтому я не могу с чистой совестью просить своих сотрудников и волонтеров продолжать работать долгие часы или просить своих доноров продолжать жертвовать, когда я не могу честно сказать им, что у меня есть реальный путь в Белый дом", - сказал политик.

Кеннеди также заявил, что теперь "поддержит президента Трампа".

Политик сообщил, что Трамп предложил ему роль в своей администрации и предположил, что эта роль будет контролировать портфель здравоохранения.

Также читайте: Выборы в США: Харрис имеет 48% поддержки среди американцев, Трамп – 41%