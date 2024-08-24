Кеннеди приостановил президентскую кампанию и поддержал Трампа
Независимый кандидат в президенты США Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший объявил, что приостанавливает свою предвыборную кампанию и призвал поддержать кандидатуру Дональда Трампа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"В своем сердце я больше не верю, что имею реалистичный путь к победе на выборах перед лицом этой безжалостной, систематической цензуры и контроля за СМИ. Поэтому я не могу с чистой совестью просить своих сотрудников и волонтеров продолжать работать долгие часы или просить своих доноров продолжать жертвовать, когда я не могу честно сказать им, что у меня есть реальный путь в Белый дом", - сказал политик.
Кеннеди также заявил, что теперь "поддержит президента Трампа".
Политик сообщил, что Трамп предложил ему роль в своей администрации и предположил, что эта роль будет контролировать портфель здравоохранения.
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Справа в тому, що в цій інфі цензора йдеться про кандидата у президенти США Роберта Френсіса Кеннеді-молодшого, племіника колишнього президента Кеннеді і сина колишнього генпрокурора США, який вирішив більше не балотуватися. А курва ведана наводить інфу з Рolitics про його сина Кеннеді Коннора! Коннор Кеннеді справді, підтримує Україну! Волонтерив в Україні! Більше того, він делегат щойнофінішувавшого з'їзду Демпартії США і підтримав висунення Харріс! Вони з батьком - абсолютно різних поглядів як стосовно нашої війни з касапами так і внутрішньої американської політики.
Отак от брешуть боти-магашисти...
Паскудно що прізвищем Кеннеді скористаються "політичні шахраї"!
"Політик повідомив, що Трамп запропонував йому роль у своїй адміністрації та припустив, що ця роль буде контролювати портфель охорони здоров'я. "
Джерело:
Конгрес надав адміністрації 7.8млрд
Використано 1.6млрд
Залишок 6.2млрд, котрий згорає менше ніж за 40 днів - 1 жовтня 2024
Маючи повноваження Байден+Камала надають мінімум 125млн
А в новинах "Це оголошення є шістдесят четвертим траншем допомоги, який адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року".
Так, надаючи по 125млн, то 6.2млрд вистачить на наступні 2 роки,
тобто в 2027 році буде оголошення "Це оголошення є сто восьмим траншем допомоги, який адміністрація .... надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року"
Про виступ Камали, навіть "професіонал" https://www.ponomaroleg.com/vystuplenie-harris-23-08-2024/ написав
Правда, в даному випадку мало написав взагалі...
Більше недосказав про Камалу
- Про Трампа там було сказано про союзників по НАТО. Не платиш 2% - не маєш захисту. Написав начебто це про Україну
- Про зустріч Камали та Зеленського в 2022 - написано що приїхала попередити про напад.
Невідомо, чи попередила
Проте https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ce78rj3d4e3o Таймс про зустріч написав, що Зеленський попросив зброю та санкції
Камала відмовила
тобто захоплення Криму, Донбасу та інше - "прокурор" не вважає злочином
Якщо немає злочину, тоді навіщо превентивно закривати посольство, виводити флот та авіацію?
А як стався злочин, то перший пакет поступив через день, а наступний більше ніж за 2 тижні.
Закон про лендліз, не підписувався більше місяця, а потім не виконувався
Закон про план перемоги України, також не виконаний
і т.п.
"Зеленський чітко запитав Гарріс: "Ви хочете, щоб я це визнав, але що це вам дасть? Якщо я визнаю це тут, у цій розмові, ви накладете санкції?" І він не отримав відповіді", - цитує Шустер колишнього міністра оборони України.
Дійсно, щоб це дало? якщо в допомозі було відмовлено.
Кацап, ти не притомився тут розганяти це фуфло?
Тут справді не обійтись без медицини ...
Трамп просто сяє від щастя! Це ж треба? такий подарунок долі!
Скільки у цього Кеннеді відсотків виборців? Під яким мікроскопом їх шукати?
Головне який широкий жест - дарую, не забудь мою доброту...
В США настала ера популістів. Мабуть таки у нас навчилися...
Во всех пурпурных штатах он никто и звать его никак. Срочно несите второе ухо !!!
Суть этих выборов Прокурор против уголовника. Харрис вчера держалась на отлично. В общем должна легко победить.
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Ось сам звіт від 19.08.2024
Звіт офіційний, а в новинах нічого немає майже тиждень
Хоч би карикатуру хтось намалював
Чи малюємо тільки за гроші?
Тоді зрозуміло, чому на іншого кандидата багато карикатур
як же так, "прокурор" співпрацював з можливим "корупціонером", та нічого не помічав
Чи назначать спецпрокурора для перевірки?
Для Трампа двох призначали, котрі нічого не знайшли