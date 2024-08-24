Кеннеді призупинив президентську кампанію та підтримав Трампа

Незалежний кандидат у президенти США Роберт Френсіс Кеннеді-молодший оголосив, що призупиняє свою передвиборчу кампанію та закликав підтримати кандидатуру Дональда Трампа.

Про цеповідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"У своєму серці я більше не вірю, що маю реалістичний шлях до перемоги на виборах перед лицем цієї безжальної, систематичної цензури та контролю за ЗМІ. Тому я не можу з чистим сумлінням просити своїх співробітників і волонтерів продовжувати працювати довгі години або просити своїх донорів продовжувати жертвувати, коли я не можу чесно сказати їм, що у мене є реальний шлях до Білого дому", — сказав політик.

Кеннеді також заявив, що тепер "підтримає президента Трампа".

Політик повідомив, що Трамп запропонував йому роль у своїй адміністрації та припустив, що ця роль буде контролювати портфель охорони здоров’я.

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