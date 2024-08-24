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Кеннеді призупинив президентську кампанію та підтримав Трампа

кеннеді

Незалежний кандидат у президенти США Роберт Френсіс Кеннеді-молодший оголосив, що призупиняє свою передвиборчу кампанію та закликав підтримати кандидатуру Дональда Трампа.

Про цеповідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"У своєму серці я більше не вірю, що маю реалістичний шлях до перемоги на виборах перед лицем цієї безжальної, систематичної цензури та контролю за ЗМІ. Тому я не можу з чистим сумлінням просити своїх співробітників і волонтерів продовжувати працювати довгі години або просити своїх донорів продовжувати жертвувати, коли я не можу чесно сказати їм, що у мене є реальний шлях до Білого дому", — сказав політик.

Кеннеді також заявив, що тепер "підтримає президента Трампа".

Політик повідомив, що Трамп запропонував йому роль у своїй адміністрації та припустив, що ця роль буде контролювати портфель охорони здоров’я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори в США: Гарріс має 48% підтримки серед американців, Трамп - 41%

Автор: 

вибори (6683) США (22512) Трамп Дональд (5477)


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Топ коментарі
+46
Одна фігня, вся сім'я Кеннеді вважає його деіблоїдом, яким він і є, чи може ти, кацапчик, теж віриш у біолабораторії в Україні, що ********* хоче миру, а ковід придумали рептілоїди?
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24.08.2024 01:18
+24
Стрілянина, Кеннеді,трампон - щось це більше нагадує 95 гамнортал з пораненим в сраку шефіром.
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24.08.2024 01:09
+18
Воно тут за гроші
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24.08.2024 01:22
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Стрілянина, Кеннеді,трампон - щось це більше нагадує 95 гамнортал з пораненим в сраку шефіром.
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24.08.2024 01:09 Відповісти
Одна фігня, вся сім'я Кеннеді вважає його деіблоїдом, яким він і є, чи може ти, кацапчик, теж віриш у біолабораторії в Україні, що ********* хоче миру, а ковід придумали рептілоїди?
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24.08.2024 01:18 Відповісти
Воно тут за гроші
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24.08.2024 01:22 Відповісти
https://people.com/politics/rfk-jr-opens-up-son-conor-kennedy-fighting-ukraine/
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24.08.2024 05:09 Відповісти
Типовий прийом маніпуляції і брехні від курви ведани.
Справа в тому, що в цій інфі цензора йдеться про кандидата у президенти США Роберта Френсіса Кеннеді-молодшого, племіника колишнього президента Кеннеді і сина колишнього генпрокурора США, який вирішив більше не балотуватися. А курва ведана наводить інфу з Рolitics про його сина Кеннеді Коннора! Коннор Кеннеді справді, підтримує Україну! Волонтерив в Україні! Більше того, він делегат щойнофінішувавшого з'їзду Демпартії США і підтримав висунення Харріс! Вони з батьком - абсолютно різних поглядів як стосовно нашої війни з касапами так і внутрішньої американської політики.

Отак от брешуть боти-магашисти...
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24.08.2024 09:16 Відповісти
Курво, You missed a few comments. Keep your dirty tongue in your mouth before you figure out the topic of conversation.
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24.08.2024 18:39 Відповісти
Звідки така впевненість тверджень? Маєте щастя снідати із всією сімєю Кеннеді, чи крота до них запустили? Щодо ковіду, то за інформацією найвидатніших вчених ковід пішов від Протоцератопса. Той свого часу заховася в Китайських хащах та необачно заснув. Так і проспав доки китайські вчені не окроптли його відваром ведмежої печінки. Марення? Так і ваш коментар із тієї серіі, кацапчик
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24.08.2024 05:04 Відповісти
"Природа відпочиває на дітях"! Згадай "Юрасика Хмельницького" Або нашого "Тарасика Чорновола"!
Паскудно що прізвищем Кеннеді скористаються "політичні шахраї"!
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24.08.2024 06:29 Відповісти
Ololosh Ololoshko - це нік чи назва діагнозу з психіатрії ? ))
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24.08.2024 01:25 Відповісти
Там злоякісна МАГА головного мозку.
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24.08.2024 06:39 Відповісти
Схоже хтось утік із психушки...Порада - краще повернися назад бо здохнеш від передозу!
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24.08.2024 01:39 Відповісти
Вас дурдомі дали смартфони?
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24.08.2024 05:48 Відповісти
Тобі що, перестали пігулки давати? То прийми і заспокойся
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24.08.2024 06:53 Відповісти
Трололо, ти ж наче нещодавно тут регулярно катав потужні і войовничі коментарі проти "ухилянтів", аж раптом твій прапорець змінився на німецький. Щож це сталося із диванним *********? Що це за метаморфози? Тільки не розказуй про Старлінк.
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24.08.2024 07:24 Відповісти
Він звичайний левак- ДЕРЬМОкрат, а не демократ.
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24.08.2024 08:21 Відповісти
, dalbaiob , u tebia mazgi v sonce raztvarilis ...💩
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24.08.2024 09:05 Відповісти
який ти трахнутий на всю свою швабську голову
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24.08.2024 09:28 Відповісти
Іще один недолугий продався за примарні плюшки!
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24.08.2024 01:22 Відповісти
Продавця за РЕАЛЬНІ плюшки.

"Політик повідомив, що Трамп запропонував йому роль у своїй адміністрації та припустив, що ця роль буде контролювати портфель охорони здоров'я. "

Джерело:
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24.08.2024 10:36 Відповісти
Всі за Гарріс! За імпотентну підтримку по крапельці!
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24.08.2024 01:27 Відповісти
Ну мабуть це краще, ніж за Довбойоба,),
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24.08.2024 01:33 Відповісти
Простий тест
Конгрес надав адміністрації 7.8млрд
Використано 1.6млрд
Залишок 6.2млрд, котрий згорає менше ніж за 40 днів - 1 жовтня 2024

Маючи повноваження Байден+Камала надають мінімум 125млн

А в новинах "Це оголошення є шістдесят четвертим траншем допомоги, який адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року".

Так, надаючи по 125млн, то 6.2млрд вистачить на наступні 2 роки,
тобто в 2027 році буде оголошення "Це оголошення є сто восьмим траншем допомоги, який адміністрація .... надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року"

Про виступ Камали, навіть "професіонал" https://www.ponomaroleg.com/vystuplenie-harris-23-08-2024/ написав
Правда, в даному випадку мало написав взагалі...
Більше недосказав про Камалу
- Про Трампа там було сказано про союзників по НАТО. Не платиш 2% - не маєш захисту. Написав начебто це про Україну
- Про зустріч Камали та Зеленського в 2022 - написано що приїхала попередити про напад.
Невідомо, чи попередила
Проте https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ce78rj3d4e3o Таймс про зустріч написав, що Зеленський попросив зброю та санкції
Камала відмовила
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24.08.2024 01:50 Відповісти
"Гарріс відкинула обидві пропозиції, заявивши, що санкції не можна запроваджувати превентивно, оскільки покарання не може здійснюватися ще до скоєння злочину."
тобто захоплення Криму, Донбасу та інше - "прокурор" не вважає злочином
Якщо немає злочину, тоді навіщо превентивно закривати посольство, виводити флот та авіацію?
А як стався злочин, то перший пакет поступив через день, а наступний більше ніж за 2 тижні.
Закон про лендліз, не підписувався більше місяця, а потім не виконувався
Закон про план перемоги України, також не виконаний
і т.п.

"Зеленський чітко запитав Гарріс: "Ви хочете, щоб я це визнав, але що це вам дасть? Якщо я визнаю це тут, у цій розмові, ви накладете санкції?" І він не отримав відповіді", - цитує Шустер колишнього міністра оборони України.
Дійсно, щоб це дало? якщо в допомозі було відмовлено.
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24.08.2024 01:58 Відповісти
"Ви хочете, щоб я це визнав, але що це вам дасть" - і шо такі я с етого буду імєть?
Кацап, ти не притомився тут розганяти це фуфло?
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24.08.2024 02:07 Відповісти
"Зеленський попросив зброю та санкції. Камала відмовила" - це після того як вона особисто попереджала його про вторгнення, а він гигикав шо то всьо фігня, і продовжував розміновувати Чонгар і асфальтувати шляхи для вторгнення кацапів?
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24.08.2024 02:06 Відповісти
Трама, як фігуру одіозну, "боготворять" або люто ненавидять. Те ж саме колись було з Кенеді. Може так само закінчитись.
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24.08.2024 01:53 Відповісти
Кеннеді зняв свою кандидатуру🤣🤣🤣
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24.08.2024 04:50 Відповісти
"Вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді було скоєно в п'ятницю 22 листопада 1963 року в Далласі (штат Техас) о 12:30 за місцевим часом. Кеннеді був смертельно поранений пострілом з гвинтівки, коли він разом зі своєю дружиною Жаклін їхав в президентському кортежі по Елм-Стріт."
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24.08.2024 04:53 Відповісти
І я про те саме. Як він зняв кандидатуру, як його вбили і не здивуюся якщо це були кацапи
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24.08.2024 05:46 Відповісти
На Джо Байдені припинились президенти ірландськоо походження в демократів. Кеннеді, як ірладець змушений самовисуватись. Все таки полінаркоман. Старі мафіозо Америки здавна говорили, що його дід активно, з самого початку, займався бутлегерством. В Канаді скуповував алкоголь і продавав італійцям.
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24.08.2024 01:56 Відповісти
Його син воював за Україну, а сам він підтримав Трампа ...
Тут справді не обійтись без медицини ...
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24.08.2024 05:05 Відповісти
Вау!!!
Трамп просто сяє від щастя! Це ж треба? такий подарунок долі!
Скільки у цього Кеннеді відсотків виборців? Під яким мікроскопом їх шукати?
Головне який широкий жест - дарую, не забудь мою доброту...
В США настала ера популістів. Мабуть таки у нас навчилися...
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24.08.2024 05:19 Відповісти
Эта политическая проститутка лузеру и ху#ловскому агенту трампону никак не поможет.
Во всех пурпурных штатах он никто и звать его никак. Срочно несите второе ухо !!!
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24.08.2024 05:43 Відповісти
Кеннеді завжди були демократами..до чого тут Трамп республіканець?
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24.08.2024 06:15 Відповісти
ще один ********..
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24.08.2024 06:37 Відповісти
Політична проститутка оприлюднила свій прейскурант.
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24.08.2024 07:58 Відповісти
И сразу начал нести чушь про подписанный мирный договор, и про то как Байден послал Джонсона продолжать войну. Рашинская помойка уже в этом дерьме.
Суть этих выборов Прокурор против уголовника. Харрис вчера держалась на отлично. В общем должна легко победить.
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24.08.2024 08:15 Відповісти
Кеннеді молодший - це наркоман зі стажем. У молоді роки він спробував усе та був дуже залежним. Коли його вилікували від наркоманії та розпусти, він згадав, що можна стати політиком-маразматиком і став ним. Ну, а те що підтримує трампона, злодія та шахрая, то нічого дивного, наркоманський мозок не може зробити правильний вибір, бо колишніх наркоманів не буває.
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24.08.2024 08:38 Відповісти
Ні, американський кацапе, Трамп ніколи не буде президентом США. Він не лише самозакохане брехло і злочиниць, але ще й типовий фашист. Його місце у в'язниці.
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24.08.2024 11:06 Відповісти
Вот ты и есть кацап. Тебе кацап откуда знать кто будет Президентом ?
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24.08.2024 14:49 Відповісти
Купили портфелем.
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24.08.2024 10:56 Відповісти
Три комітети Палати представників, закінчили звіт на 291 сторінку, щодо "https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "

https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Ось сам звіт від 19.08.2024

Звіт офіційний, а в новинах нічого немає майже тиждень
Хоч би карикатуру хтось намалював

Чи малюємо тільки за гроші?
Тоді зрозуміло, чому на іншого кандидата багато карикатур

як же так, "прокурор" співпрацював з можливим "корупціонером", та нічого не помічав
Чи назначать спецпрокурора для перевірки?
Для Трампа двох призначали, котрі нічого не знайшли
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24.08.2024 11:55 Відповісти
Удачи Трампу. Второго Байдена Украина не переживёт
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24.08.2024 15:04 Відповісти
 
 