Для лечения за границей с начала войны эвакуировали 5234 украинца, - Минздрав

С начала полномасштабной войны в Украине происходит медицинская эвакуация за границу пострадавших украинцев, которые нуждаются в лечении в специализированных клиниках Европы.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

За границу удалось эвакуировать 5234 пациента, из них более 700 детей с травмами и онкологическими заболеваниями.

Пациентов принимают медицинские учреждения более 30 стран, в частности Австрия, Дания, Германия, Норвегия, Польша, Литва, Франция и другие. Среди стран, которые предоставили наибольшее количество мест для лечения граждан Украины:

Германия - 1293 человека,

Польша - 427 человек,

Норвегия - 378 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще 4912 детей остаются в 30 прифронтовых населенных пунктах Краматорского и Бахмутского районов