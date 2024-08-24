Для лечения за границей с начала войны эвакуировали 5234 украинца, - Минздрав
С начала полномасштабной войны в Украине происходит медицинская эвакуация за границу пострадавших украинцев, которые нуждаются в лечении в специализированных клиниках Европы.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
За границу удалось эвакуировать 5234 пациента, из них более 700 детей с травмами и онкологическими заболеваниями.
Пациентов принимают медицинские учреждения более 30 стран, в частности Австрия, Дания, Германия, Норвегия, Польша, Литва, Франция и другие. Среди стран, которые предоставили наибольшее количество мест для лечения граждан Украины:
- Германия - 1293 человека,
- Польша - 427 человек,
- Норвегия - 378 человек.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
gemixx11 #587387
показать весь комментарий24.08.2024 03:12 Ответить Мне нравится 1
Mine
показать весь комментарий24.08.2024 03:31 Ответить Мне нравится 0
Кіт Бегемот #591287
показать весь комментарий24.08.2024 05:39 Ответить Мне нравится 2
valentyna #410470
показать весь комментарий24.08.2024 07:07 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль