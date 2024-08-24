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Для лечения за границей с начала войны эвакуировали 5234 украинца, - Минздрав

медична евакуація за кордон

С начала полномасштабной войны в Украине происходит медицинская эвакуация за границу пострадавших украинцев, которые нуждаются в лечении в специализированных клиниках Европы.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

За границу удалось эвакуировать 5234 пациента, из них более 700 детей с травмами и онкологическими заболеваниями.

Пациентов принимают медицинские учреждения более 30 стран, в частности Австрия, Дания, Германия, Норвегия, Польша, Литва, Франция и другие. Среди стран, которые предоставили наибольшее количество мест для лечения граждан Украины:

  • Германия - 1293 человека,
  • Польша - 427 человек,
  • Норвегия - 378 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще 4912 детей остаются в 30 прифронтовых населенных пунктах Краматорского и Бахмутского районов

Автор: 

Минздрав (4899) эвакуация (2064)


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Уявляю скільки треба було заплатити щоб евакуатись на лікування враховуючи захмарний рівень корупції в нашій медицині
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24.08.2024 03:12 Ответить
Скiльки коштуе лiкування на заходi - мама дарагая! Дешевше одразу - того...
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24.08.2024 03:31 Ответить
Вітаю з Днем Незалежності, Українці!
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24.08.2024 05:39 Ответить
Дивилася привітання Олещука з французькою ракетою. За Незалежність, за сльози батьків,за загиблих. Усе буде Україна
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24.08.2024 07:07 Ответить
 
 