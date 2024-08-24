Для лікування за кордоном з початку війни евакуювали 5234 українці, - МОЗ

Від початку повномасштабної війни в Україні відбувається медична евакуація за кордон постраждалих українців, які потребують лікування у спеціалізованих клініках Європи.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоровя, інформує Цензор.НЕТ.

За кордон вдалося евакуювати 5234 пацієнти, з них понад 700 дітей з травмами та онкологічними захворюваннями.

Пацієнтів приймають медичні заклади понад 30 країн, зокрема Австрія, Данія, Німеччина, Норвегія, Польща, Литва, Франція та інші. Серед країн, які надали найбільшу кількість місць для лікування громадян України:

Німеччина – 1293 особи,

Польща – 427 осіб,

Норвегія – 378 осіб.

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