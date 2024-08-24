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Для лікування за кордоном з початку війни евакуювали 5234 українці, - МОЗ

медична евакуація за кордон

Від початку повномасштабної війни в Україні відбувається медична евакуація за кордон постраждалих українців, які потребують лікування у спеціалізованих клініках Європи.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоровя, інформує Цензор.НЕТ.

За кордон вдалося евакуювати 5234 пацієнти, з них понад 700 дітей з травмами та онкологічними захворюваннями.

Пацієнтів приймають медичні заклади понад 30 країн, зокрема Австрія, Данія, Німеччина, Норвегія, Польща, Литва, Франція та інші. Серед країн, які надали найбільшу кількість місць для лікування громадян України:

  • Німеччина – 1293 особи,
  • Польща – 427 осіб,
  • Норвегія – 378 осіб.

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Автор: 

МОЗ (5390) евакуація (2304)


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Уявляю скільки треба було заплатити щоб евакуатись на лікування враховуючи захмарний рівень корупції в нашій медицині
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24.08.2024 03:12 Відповісти
Скiльки коштуе лiкування на заходi - мама дарагая! Дешевше одразу - того...
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24.08.2024 03:31 Відповісти
Вітаю з Днем Незалежності, Українці!
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24.08.2024 05:39 Відповісти
Дивилася привітання Олещука з французькою ракетою. За Незалежність, за сльози батьків,за загиблих. Усе буде Україна
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24.08.2024 07:07 Відповісти
 
 