Науседа, Карис и Ринкевичс поздравили с Днем Независимости: Украина победит, станет сильнее и будет процветать
Президенты Латвии, Литвы и Эстонии поздравили Украину с 33-й годовщиной независимости.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Президент Литвы Гитанас Науседа записал короткое видеообращение с поздравлением, адресованное украинскому народу и президенту Владимиру Зеленскому.
"Украинцы как никто знают цену свободы и независимости. Храбрость украинцев, которые защищают свою страну, вызывает восторг всего мира. Сейчас Украина является бастионом свободной демократической Европы. В Литве мы не сомневаемся, что Украина победит, станет членом ЕС и НАТО, станет сильнее и будет процветать. Литва и в дальнейшем будет оставаться вашим сильнейшим сторонником!", - отметил он.
Литовский лидер заверил, что Украина всегда может рассчитывать на поддержку литовцев, и завершил обращение лозунгом "Слава Украине".
Президент Эстонии Алар Карис передал "самые теплые пожелания" президенту Владимиру Зеленскому и поздравил Украину с Днем Независимости.
Он начал свое видеообращение на украинском языке и процитировал строки из произведения Леси Украинки, уже в переводе, что "кто освободится сам, тот будет свободен, кто освободит кого - в неволю возьмет".
Украина продемонстрировала огромное мужество в борьбе со злом. Цивилизованный мир стоит с Украиной - на правильной стороне. Мы не сомневаемся, что Украина заставит агрессора договариваться о мире. Украина, мы с тобой. Слава Украине!" - говорится в его сообщении.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс написал: "Искренние поздравления Президенту Зеленскому и всем украинцам с Днем Независимости! Латвия поддерживала и будет поддерживать Украину в борьбе за свободу и против агрессии РФ".
"Вы - нация мужества, силы и решимости. Украинцы снова и снова доказывают это миру. Украина победит агрессора, а Латвия будет рядом с вами. Слава Украине!", - заявил он.
Ринкевичс добавил несколько слов на украинском: "Искренне поздравляю Украину с Днем Независимости!".
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