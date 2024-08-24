Науседа, Каріс та Рінкевичс привітали із Днем Незалежності: Україна переможе, стане сильнішою і процвітатимете

Президенти Латвії, Литви та Естонії привітали Україну з 33-ю річницею незалежності.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Президент Литви Гітанас Науседа записав коротке відеозвернення з привітанням, адресоване українському народу і президенту Володимиру Зеленському.

"Українці як ніхто знають ціну свободи й незалежності. Хоробрість українців, які боронять свою країну, викликає захват всього світу. Зараз Україна є бастіоном вільної демократичної Європи. У Литві ми не сумніваємося, що Україна переможе, стане членом ЄС і НАТО, стане сильнішою і процвітатимете. Литва і надалі залишатиметься вашим найсильнішим прихильником!", - зазначив він.

Литовський лідер запевнив, що Україна завжди може розраховувати на підтримку литовців, та завершив звернення гаслом "Слава Україні".

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Президент Естонії Алар Каріс передав "найтепліші побажання" президенту Володимиру Зеленському та привітав Україну з Днем Незалежності.

Він почав своє відеозвернення українською мовою та процитував рядки з твору Лесі Українки, вже у перекладі, що "хто визволиться сам, той буде вільний, хто визволить кого – в неволю візьме".

Україна продемонструвала величезну мужність у боротьбі зі злом. Цивілізований світ стоїть з Україною - на правильному боці. Ми не сумніваємося, що Україна змусить агресора домовлятись про мир. Україно, ми з тобою. Слава Україні!" - йдеться в його повідомленні.

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Президент Латвії Едгарс Рінкевичс написав: "Щирі вітання Президенту Зеленському та всім українцям із Днем Незалежності! Латвія підтримувала і буде підтримувати Україну в боротьбі за свободу та проти агресії РФ".

"Ви – нація мужності, сили й рішучості. Українці знову і знову доводять це світу. Україна переможе агресора, а Латвія буде поруч з вами. Слава Україні!", - заявив він.

Рінкевичс додав кілька слів українською: "Щиро вітаю Україну з Днем Незалежності!".

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