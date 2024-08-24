Науседа, Каріс та Рінкевичс привітали із Днем Незалежності: Україна переможе, стане сильнішою і процвітатимете
Президенти Латвії, Литви та Естонії привітали Україну з 33-ю річницею незалежності.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Президент Литви Гітанас Науседа записав коротке відеозвернення з привітанням, адресоване українському народу і президенту Володимиру Зеленському.
"Українці як ніхто знають ціну свободи й незалежності. Хоробрість українців, які боронять свою країну, викликає захват всього світу. Зараз Україна є бастіоном вільної демократичної Європи. У Литві ми не сумніваємося, що Україна переможе, стане членом ЄС і НАТО, стане сильнішою і процвітатимете. Литва і надалі залишатиметься вашим найсильнішим прихильником!", - зазначив він.
Литовський лідер запевнив, що Україна завжди може розраховувати на підтримку литовців, та завершив звернення гаслом "Слава Україні".
Президент Естонії Алар Каріс передав "найтепліші побажання" президенту Володимиру Зеленському та привітав Україну з Днем Незалежності.
Він почав своє відеозвернення українською мовою та процитував рядки з твору Лесі Українки, вже у перекладі, що "хто визволиться сам, той буде вільний, хто визволить кого – в неволю візьме".
Україна продемонструвала величезну мужність у боротьбі зі злом. Цивілізований світ стоїть з Україною - на правильному боці. Ми не сумніваємося, що Україна змусить агресора домовлятись про мир. Україно, ми з тобою. Слава Україні!" - йдеться в його повідомленні.
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс написав: "Щирі вітання Президенту Зеленському та всім українцям із Днем Незалежності! Латвія підтримувала і буде підтримувати Україну в боротьбі за свободу та проти агресії РФ".
"Ви – нація мужності, сили й рішучості. Українці знову і знову доводять це світу. Україна переможе агресора, а Латвія буде поруч з вами. Слава Україні!", - заявив він.
Рінкевичс додав кілька слів українською: "Щиро вітаю Україну з Днем Незалежності!".
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