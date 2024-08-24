Не будет больной дед с Красной площади диктовать Украине какие-то свои "красные линии", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и украинцы самостоятельно будут определять, как им жить, каким путем идти и какой выбор делать, потому что "так работает независимость".

Об этом глава государства заявил в обращении к народу по случаю Дня Независимости, передает Цензор.НЕТ.

"Не будет больной дед с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии. Как жить, каким путем идти и какой выбор делать, будут для себя определять только Украина и украинцы. Потому что так работает независимость", - подчеркнул Зеленский.

Свое обращение он записал с Сумщины недалеко от границы с Россией - "границы между независимым европейским государством и террористической организацией номер один в мире".

Он поблагодарил каждого, кто помогает воинам и Украинскому государству, всем, кто живет и работает, чтобы работала и жила независимость.

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