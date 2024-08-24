Не будет больной дед с Красной площади диктовать Украине какие-то свои "красные линии", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и украинцы самостоятельно будут определять, как им жить, каким путем идти и какой выбор делать, потому что "так работает независимость".
Об этом глава государства заявил в обращении к народу по случаю Дня Независимости, передает Цензор.НЕТ.
"Не будет больной дед с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии. Как жить, каким путем идти и какой выбор делать, будут для себя определять только Украина и украинцы. Потому что так работает независимость", - подчеркнул Зеленский.
Свое обращение он записал с Сумщины недалеко от границы с Россией - "границы между независимым европейским государством и террористической организацией номер один в мире".
Он поблагодарил каждого, кто помогает воинам и Украинскому государству, всем, кто живет и работает, чтобы работала и жила независимость.
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ви што в дєтсадє?
правільна же - статлєра гаваріть, так как са сталіним срав.нівать нужна, хоть і уси пабольше.
ідіот
СЛАВА УКРАЇНІ !
Тю на вас ще раз!
Слава Україні, ЗСУ, волонтерам і усім, хто працює на Перемогу!
І це не про наркОманського, він тут ні до чого. Тільки заважає
Здогадайтесь з трьох раз, хто заборонив??
Чмо наркОманське, зрадник
Подонок і надалі буде знищувати всіх, хто буде пам'ятати про його "подвиги" перед вторгненням - і шашлики, і "шатли на кордоні", і розмінований Чонгар, і про початок знищення ЗСУ та оборонки. Але ми все одно пам'ятаємо і ніколи не забудемо...щоб ти, пархатий, за все відповів по закону!
А оце чмо так і не зрозуміло що цирк (квк) вже давно поїхав...
Але какая разніца, дивіться, президент нам нагадує, що Суджа наша. Хіба могли вкраїнчики малороси мріяти, що село мохнатка за їх життя стане на кілька днів українським?
- А ещо они говорят, сто я сру в чемодан!
Бидлос ******** словесний "понос".
один із "менеджерів" цієї істоти - Кириленко, якщо хто не знав. Кривонос каже і Береза каже шо збагатився і "будував укріплення", яких нема. Висновок - скільки Зеля вбив "своїх" солдатів?
а зеленим масам це ок? ну тоді вони ще гірше орків. Лапін теж говорив за Кириленка - охорони більше ніж бійців у Лапіна було, а фоточки з Лапіним швидко видалили з Фейсбуку, бо Кириленко зрозумів шо Лапін не за Зе. це реально жесть, ті "менеджери" завдали втрат як ніяка дивізія орків би не завдала. і нічо - відосіки пілятся, баблошка мутітся.
вибрали? їж.те.(я за зелені маси кажу)