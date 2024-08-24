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Не будет больной дед с Красной площади диктовать Украине какие-то свои "красные линии", - Зеленский

Зеленський у День Незалежності про Путіна

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и украинцы самостоятельно будут определять, как им жить, каким путем идти и какой выбор делать, потому что "так работает независимость".

Об этом глава государства заявил в обращении к народу по случаю Дня Независимости, передает Цензор.НЕТ.

"Не будет больной дед с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии. Как жить, каким путем идти и какой выбор делать, будут для себя определять только Украина и украинцы. Потому что так работает независимость", - подчеркнул Зеленский.

Свое обращение он записал с Сумщины недалеко от границы с Россией - "границы между независимым европейским государством и террористической организацией номер один в мире".

Он поблагодарил каждого, кто помогает воинам и Украинскому государству, всем, кто живет и работает, чтобы работала и жила независимость.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звуки взрывов, сирен и артиллерии: "Так звучит независимость Украины". ВИДЕО

Автор: 

День Независимости (1196) Зеленский Владимир (20232) поздравление (1057) путин владимир (31214)


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Топ комментарии
+45
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24.08.2024 11:10
+37
Вітаю всіх українців з Днем Незалежності! І бажаю, щоб був це останній рік в історії України, коли оця проср''''чена істота вдає з себе президента. Незалежність - це не потужне гундосіння з усіх прасок.
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24.08.2024 10:57
+29
Так, так. Як і не буде блазень безмозглий нищити Україну.
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24.08.2024 10:53
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Так, так. Як і не буде блазень безмозглий нищити Україну.
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24.08.2024 10:53 Ответить
Вітаю всіх українців з Днем Незалежності! І бажаю, щоб був це останній рік в історії України, коли оця проср''''чена істота вдає з себе президента. Незалежність - це не потужне гундосіння з усіх прасок.
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24.08.2024 10:57 Ответить
"Сумщини", ага Навколо сутінки, а на бубочку лупить яскраве "сонце"!
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24.08.2024 10:59 Ответить
Сумщини? А то не видно, що він записується на фоні екрану?
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24.08.2024 11:24 Ответить
єдінствєниє красниє лініі у путлєра каториє пастаянна васпаляются-ета лініі ат єво стрінгав...
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24.08.2024 11:00 Ответить
Там вже памперси а не стрінги.
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24.08.2024 11:03 Ответить
так-а стрінгі под пампєрсамі атсюда і васпалєніє...
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24.08.2024 11:06 Ответить
Час присипати ціанідом опрілості.
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24.08.2024 12:02 Ответить
кюклєра?
ви што в дєтсадє?
правільна же - статлєра гаваріть, так как са сталіним срав.нівать нужна, хоть і уси пабольше.
ідіот
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24.08.2024 12:18 Ответить
ПІДТРИМУЮ ПРЕЗИДЕНТА !
СЛАВА УКРАЇНІ !
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24.08.2024 11:05 Ответить
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24.08.2024 11:09 Ответить
Точно суслик
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24.08.2024 11:17 Ответить
Тобі передати цього зеленого ушльопка на руці? Довбень ти.
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24.08.2024 11:23 Ответить
Тю на Вас!
Тю на вас ще раз!
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24.08.2024 11:24 Ответить
Підтримувати зрадника, малороса, невігласа, залежного від порошку і кротів та якій відчинив двері в Україну тому старому діду - то такоє.
Слава Україні, ЗСУ, волонтерам і усім, хто працює на Перемогу!
І це не про наркОманського, він тут ні до чого. Тільки заважає
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24.08.2024 11:27 Ответить
Підтримуй! За його сталеві яйця!
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24.08.2024 12:03 Ответить
Лещенко! ви і так вже призвів до того шо коло унітазу вашого(!) президента зник туалетний папір - "за нєнадабнастью", як кажут на Мордорі.
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24.08.2024 12:17 Ответить
Бажаю президенту не надіти в це велике Українське свято,знову косоворотку..
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24.08.2024 11:07 Ответить
там мілітарі зараз в моді
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24.08.2024 11:28 Ответить
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24.08.2024 11:10 Ответить
зараз зебіли на чолі з головним ЕрЗе пропердолятся на цей борд
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24.08.2024 11:27 Ответить
Ну, якщо розмістили для цього, то так.
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24.08.2024 11:33 Ответить
Не встигли вчора розвішати ці біг-борди, як поступила команда все знімати, або зафарбовувати.
Здогадайтесь з трьох раз, хто заборонив??
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24.08.2024 11:30 Ответить
цей чорт?

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24.08.2024 11:33 Ответить
Що воно розуміє в незалежності.. Все життя був залежним від когось, хто при владі та й при грошах дозволяв йому трішки плюнути, жартома і з прогибом, на себе. Зараз в нього вищий пост у Державі так ї то залежить від вказівок свого завхоза.
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24.08.2024 11:10 Ответить
Не тільки від когось (це 120 відсотків), а й від чогось. І це щось знаходиться в пакетиках у руках шефа та на флешках у кабінетах ФСБ.
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24.08.2024 14:18 Ответить
Спроба бунту Єрмака через аватара.
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24.08.2024 11:14 Ответить
Да правильно, бидло кацапське повинно сидіти у себе в хліві!
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24.08.2024 11:17 Ответить
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24.08.2024 11:18 Ответить
Україна понад усе! Зі святом Вас, пані та панове. Володимир Олександрович, про ***** у "десяточку"...
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24.08.2024 11:19 Ответить
Вже щось побачив в дупі старого діда? Мир? Падло, скільки життів покладено завдяки твоєї забаганки погратися в Президенти.
Чмо наркОманське, зрадник
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24.08.2024 11:21 Ответить
Наталья, з діареєю не приходьте коментувати. Тут і своїх серунів багато.
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26.08.2024 17:18 Ответить
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24.08.2024 11:24 Ответить
А як же оте: "Я увідєл мір в глазах путіна"? Скільком тисячам українців оте "увідєл" коштувало життя? А воно зараз грає з себе вже не гАлАбАродькА, а якогось "че" у "мілітарі стайл".
Подонок і надалі буде знищувати всіх, хто буде пам'ятати про його "подвиги" перед вторгненням - і шашлики, і "шатли на кордоні", і розмінований Чонгар, і про початок знищення ЗСУ та оборонки. Але ми все одно пам'ятаємо і ніколи не забудемо...щоб ти, пархатий, за все відповів по закону!
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24.08.2024 11:26 Ответить
У вашому дописі помилка лише одна - "подонок" українською "покидьок". Усе інше - в десятку!
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24.08.2024 14:21 Ответить
З днем Незалежності України ! смерть путіну і його злочиній кліці, огидний "русский мир" на звалище історії.
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24.08.2024 11:30 Ответить
Й зелену сволоту -- туди ж!!
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24.08.2024 11:33 Ответить
З днем незалежності Українці!
А оце чмо так і не зрозуміло що цирк (квк) вже давно поїхав...
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24.08.2024 11:31 Ответить
На 33-й рік Незалежності ми втрачаємо стратегічне місто Покровська.

Але какая разніца, дивіться, президент нам нагадує, що Суджа наша. Хіба могли вкраїнчики малороси мріяти, що село мохнатка за їх життя стане на кілька днів українським?
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24.08.2024 11:37 Ответить
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24.08.2024 11:39 Ответить
Пу:
- А ещо они говорят, сто я сру в чемодан!
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24.08.2024 12:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yG4avJgdRbM
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24.08.2024 11:39 Ответить
Що Вова, надивився вже в очі *****?
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24.08.2024 11:54 Ответить
Гундос зняв черговий відос.
Бидлос ******** словесний "понос".
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24.08.2024 11:59 Ответить
Що там на покровському напрямку, Вова? Де Залужний? На твоїх відосіках одне, а справи кажуть про інше
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24.08.2024 12:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3ePVekF26fY&t=5s

один із "менеджерів" цієї істоти - Кириленко, якщо хто не знав. Кривонос каже і Береза каже шо збагатився і "будував укріплення", яких нема. Висновок - скільки Зеля вбив "своїх" солдатів?
а зеленим масам це ок? ну тоді вони ще гірше орків. Лапін теж говорив за Кириленка - охорони більше ніж бійців у Лапіна було, а фоточки з Лапіним швидко видалили з Фейсбуку, бо Кириленко зрозумів шо Лапін не за Зе. це реально жесть, ті "менеджери" завдали втрат як ніяка дивізія орків би не завдала. і нічо - відосіки пілятся, баблошка мутітся.
вибрали? їж.те.(я за зелені маси кажу)
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24.08.2024 12:15 Ответить
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24.08.2024 12:55 Ответить
Не сторонник Зе. Но сказал хорошо.
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24.08.2024 13:05 Ответить
Казать -- не мешки таскать!
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24.08.2024 16:48 Ответить
Надо же, как осмелел! Может, однажды еще признается, кому война выгодна?
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24.08.2024 13:35 Ответить
 
 