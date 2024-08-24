Звуки взрывов, сирен и артиллерии: "Так звучит независимость Украины". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Независимости Украины.

Соответствующее поздравление глава государства обнародовал в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

Крики "Слава Украине", гимн государства, рождение новой жизни и радость от победы на соревнованиях, звуки взрывов, сирен и артиллерии: так звучит наша Независимость.

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