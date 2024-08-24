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Новости Война
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Звуки взрывов, сирен и артиллерии: "Так звучит независимость Украины". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Независимости Украины.

Соответствующее поздравление глава государства обнародовал в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

Крики "Слава Украине", гимн государства, рождение новой жизни и радость от победы на соревнованиях, звуки взрывов, сирен и артиллерии: так звучит наша Независимость.

Также смотрите: Зеленский поздравил с Днем Независимости: "Кто хочет сеять на нашей земле зло, будет пожинать его плоды на своей территории". ВИДЕО

Автор: 

День Независимости (1196) Зеленский Владимир (20232) Украина (44914)


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Топ комментарии
+14
Як би хто не ставився до Сирьського,але це наш Генерал
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24.08.2024 10:35
+14
Тривожно

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24.08.2024 10:36
+14
ти ще напиши шо гундосік твій презедент
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24.08.2024 11:11
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Як би хто не ставився до Сирьського,але це наш Генерал
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24.08.2024 10:35 Ответить
ти ще напиши шо гундосік твій презедент
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24.08.2024 11:11 Ответить
так нажаль він мій президент,хоч я за нього не голосував..ну це факт
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24.08.2024 11:14 Ответить
неправда.
Ви напр. отримуєш візу в посольстві "подалі звідси" - вас запитують: Ви громадянин якої країни?
У вас який президент? Він вашої країни президент? Фактично - ваш. Морально - ви його своїм сприймаєте? - ні. А паспорт же ось він. Так що не бушуйте. Пан вище ж сказав шо по факту це його і може ваш презик, але ви його готові, скажемо так, притягти до відповідальності, по факту не будучи прокурором, ну тоді на вулиці без охорони його зустрівши, задати пару сотень питань.
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24.08.2024 12:09 Ответить
США дуже різко відреагувала на проблеми в логістиці, які створює Зеленський\Сирський штурмовому угрупуванню в Курській області . Зеленський\Єрмак сподіваються, що зміна влади відбудеться і Трамп дасть "зелене світло" переговорам з РФ. В противному разі, їх доля буде дуже сумною ... Харріс в колі своїх помічників назвала українську владу другою проблемою України після війни з Росією.
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24.08.2024 11:13 Ответить
макс по перше- хто дав вам право обзивати людину як що так то в відповідь отримаєте те саме ,по друге- ви дійсно вважаєте що операція по курщине планувалась без участі Сирского тоді поздоровляю це ви довбню, і на останнє якщо отримуєте інфу з tZE то фільтруйте її з іншими джерелами інформації )
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24.08.2024 12:14 Ответить
В тебе псевдо майже ***---ло ти напевно лишньохромосомний успішно закінчив спецнавчальний заклад,з такими і кінець Україні
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24.08.2024 13:40 Ответить
Це не псевдонім,це моє старовинне єврйске прізвище
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24.08.2024 13:47 Ответить
Тут питань уже не має ви звісно родич зеленського по матері.
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24.08.2024 14:08 Ответить
так ви вгадали містер Холмс,я родич Зеленського який голосував за Порошенка
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24.08.2024 14:14 Ответить
Та скільки вас пам'ятаю то ви обидва ну того, точно не проєрмаківські..
Але за тапка за Сирського дивує... бо я ще жодного совка не знав, щоб вмів мислити поза шаблонами і відповідно вигадати щось, чого не очікував би противник... то в й мене сумніви, чи його це рук справа, хоч десь вона і логічна але не мені судити, та навіть "якомусь" Жадану!!
Тут історія розсудить!
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25.08.2024 18:51 Ответить
Тривожно

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24.08.2024 10:36 Ответить
Не такий страшний чорт, як його малюють. Вітаю Вас особисто з Днем Незалежності України. Вистоїть Україна, інакше як Хлопці з бетону,зі сталі і Небесної
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24.08.2024 10:44 Ответить
Дякую!!!Вас також святом 😘 Дякую за підтримку,нехай Бог вас хранить і хранить Україну!!!🙏
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24.08.2024 10:48 Ответить
Коли Зеленський правду каже про Українців??
То про ********* палички на Майдані, то про німецьку стару порноактрису, то про мову гундосить, то з привітанням лампічить з ретросовдепівськими і косоворотке вишитій…????
Зеленський, кофе піть будєш??? Про калаМойського так казати, у нього щелепи болять і зводить зуби!!?
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24.08.2024 10:37 Ответить
На жаль, поки що так звучить наша НЕЗАЛЕЖНІСТЬ!(((
Та зазвучить вона й по іншому, з НАШОЮ ПЕРЕМОГОЮ!!!
Єдине сподобалось, що голос "найвеличнішого" не звучав в цьому ролику!

З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ, УКРАЇНЦІ!!!
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24.08.2024 10:56 Ответить
Армія. Віра. Мова. - і буде во віки віків Україна!
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24.08.2024 11:23 Ответить
Черная орда Мордора не сможет остановить Жизнь:

марш Благодарения выпускников и учителей средней школы города Черкассы, которые благодарят воинов ВСУ за их героическую защиту Будущего молодежи в свободной Украине.

Красивые светлые лица молодежи, уютный ухоженный город, атмосфера теплого братского единения. Перед нами - свободный добрый Народ, который вонючим манкуртовским оркам никогда не покорить.

[media=youtube]GSY8M9JmkwI[/media]
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24.08.2024 22:53 Ответить
"Завдяки" Зелі.
сам натворив - сам зробив вигляд що то хтось інший. ой, наріт натворив.(Апарашенка би уже давно сдалса!!!1111)
уявляю як воно рже коли ролічки записує - катається в золотих вагонах, а відео - з тамбура. наріт хаває, ще й дивиться як на гівно....... як?, ой, ну не всі ж такі шо їм ок оце кривляння і хрипіння. до речі, голос у Зелі не хриплявий, воно так тупо крутішим хоче здаватись, та ж сама ситуація що і з його кумиром, який на лабутенах ходить. в дитинстві часто скажем так, отримували по губах, можливо не завжди кулаком.
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24.08.2024 12:00 Ответить
Так! Незалежність, власний розум і мудрість, що приходить через знання та позитивний життєвий досвід - над дорогі речі! Вони не вимірюються баксми, євро, владою, впливом, договорняками. То все пусте і швидкоплинне, як колись писам Цар Соломон. Лише тоді Україна стане заможною, коли начолі будуть стояти мудрі люди, а прислухатись вони будуть до освідчених і розумних, ане самозванцв, піарщиків і популістів. Популізм незабаром закінчиться, а слідом за ним настане прозріння. І потім всіх тих професорів, науковців, справжніх мислителів об яких обтирали ноги, давали піджопників і сміялись над здобутками, будуть шукати по заграницях. Але це буде все потім. А зараз в Україні - війна! Війна - результат людської дурості і ненависті до всього живого!
Все проходить! І це пройде, -писав Цар Соломон!
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24.08.2024 12:40 Ответить
Вчора цей zєрьмак фактично заборонив гасло 'армія, мова, віра" залякавши мусорами і мобілізацією РА... А сьогодні тварина хоче присвоїти собі незалежність...
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24.08.2024 13:35 Ответить
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24.08.2024 16:16 Ответить
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24.08.2024 17:43 Ответить
Глава офісу президента Андрій Богдан заявив, що в Україні буде започаткована нова традиція святкування Дня Незалежності і цього року організацією заходу займається відомий український режисер.
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24.08.2024 18:12 Ответить
Тупішого текста не вигадаешь.В душі у цього человечка свято його самого.Яки гімни,яки перемоги.Рюкзак з особистимі речами та радість,що залишився жівий у 65 років і починати знов вже немає часу,сотні тисяч загиблих та милиони біженців,полонені під чесне слово азовці,та просто полонені.Горе,кров і зрада.Війна - бідним. Зеленому гордість за себе. Пасажир,який вважає себе паровозом.
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24.08.2024 18:27 Ответить
 
 