Звуки вибухів, сирен та артилерії: "Так звучить незалежність України". ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський привітав громадян із Днем Незалежності України.
Відповідне привітання глава держави оприлюднив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Вигуки "Слава Україні", гімн держави, народження нового життя та радість від перемоги на змаганнях, звуки вибухів, сирен та артилерії: так звучить наша Незалежність.
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+14 Максім ХОЙ #398010
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+14 Максім ХОЙ #398010
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показати весь коментар24.08.2024 11:11
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Ви напр. отримуєш візу в посольстві "подалі звідси" - вас запитують: Ви громадянин якої країни?
У вас який президент? Він вашої країни президент? Фактично - ваш. Морально - ви його своїм сприймаєте? - ні. А паспорт же ось він. Так що не бушуйте. Пан вище ж сказав шо по факту це його і може ваш презик, але ви його готові, скажемо так, притягти до відповідальності, по факту не будучи прокурором, ну тоді на вулиці без охорони його зустрівши, задати пару сотень питань.
Але за тапка за Сирського дивує... бо я ще жодного совка не знав, щоб вмів мислити поза шаблонами і відповідно вигадати щось, чого не очікував би противник... то в й мене сумніви, чи його це рук справа, хоч десь вона і логічна але не мені судити, та навіть "якомусь" Жадану!!
Тут історія розсудить!
То про ********* палички на Майдані, то про німецьку стару порноактрису, то про мову гундосить, то з привітанням лампічить з ретросовдепівськими і косоворотке вишитій…????
Зеленський, кофе піть будєш??? Про калаМойського так казати, у нього щелепи болять і зводить зуби!!?
Та зазвучить вона й по іншому, з НАШОЮ ПЕРЕМОГОЮ!!!
Єдине сподобалось, що голос "найвеличнішого" не звучав в цьому ролику!
З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ, УКРАЇНЦІ!!!
марш Благодарения выпускников и учителей средней школы города Черкассы, которые благодарят воинов ВСУ за их героическую защиту Будущего молодежи в свободной Украине.
Красивые светлые лица молодежи, уютный ухоженный город, атмосфера теплого братского единения. Перед нами - свободный добрый Народ, который вонючим манкуртовским оркам никогда не покорить.
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сам натворив - сам зробив вигляд що то хтось інший. ой, наріт натворив.(Апарашенка би уже давно сдалса!!!1111)
уявляю як воно рже коли ролічки записує - катається в золотих вагонах, а відео - з тамбура. наріт хаває, ще й дивиться як на гівно....... як?, ой, ну не всі ж такі шо їм ок оце кривляння і хрипіння. до речі, голос у Зелі не хриплявий, воно так тупо крутішим хоче здаватись, та ж сама ситуація що і з його кумиром, який на лабутенах ходить. в дитинстві часто скажем так, отримували по губах, можливо не завжди кулаком.
Все проходить! І це пройде, -писав Цар Соломон!
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