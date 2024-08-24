Звуки вибухів, сирен та артилерії: "Так звучить незалежність України". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський привітав громадян із Днем Незалежності України.

Відповідне привітання глава держави оприлюднив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Вигуки "Слава Україні", гімн держави, народження нового життя та радість від перемоги на змаганнях, звуки вибухів, сирен та артилерії: так звучить наша Незалежність.

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