Не буде хворий дід із Червоної площі диктувати Україні якісь свої "червоні лінії", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та українці самостійно визначатимуть, як їм жити, яким шляхом йти і який вибір робити, бо "так працює незалежність".
Про це глава держави заявив у зверненні до народу з нагоди Дня Незалежності, передає Цензор.НЕТ.
"Не буде хворий дід із Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити, яким шляхом іти і який вибір робити, будуть для себе визначати лише Україна й українці. Бо так працює незалежність", - наголосив Зеленський.
Своє звернення він записав із Сумщини неподалік кордону з Росією - "кордону між незалежною європейською державою й терористичною організацією номер один у світі".
Він подякував кожному, хто допомагає воїнам і Українській державі, усім, хто живе й працює, аби працювала й жила незалежність.
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ви што в дєтсадє?
правільна же - статлєра гаваріть, так как са сталіним срав.нівать нужна, хоть і уси пабольше.
ідіот
СЛАВА УКРАЇНІ !
Тю на вас ще раз!
Слава Україні, ЗСУ, волонтерам і усім, хто працює на Перемогу!
І це не про наркОманського, він тут ні до чого. Тільки заважає
Здогадайтесь з трьох раз, хто заборонив??
Чмо наркОманське, зрадник
Подонок і надалі буде знищувати всіх, хто буде пам'ятати про його "подвиги" перед вторгненням - і шашлики, і "шатли на кордоні", і розмінований Чонгар, і про початок знищення ЗСУ та оборонки. Але ми все одно пам'ятаємо і ніколи не забудемо...щоб ти, пархатий, за все відповів по закону!
А оце чмо так і не зрозуміло що цирк (квк) вже давно поїхав...
Але какая разніца, дивіться, президент нам нагадує, що Суджа наша. Хіба могли вкраїнчики малороси мріяти, що село мохнатка за їх життя стане на кілька днів українським?
- А ещо они говорят, сто я сру в чемодан!
Бидлос ******** словесний "понос".
один із "менеджерів" цієї істоти - Кириленко, якщо хто не знав. Кривонос каже і Береза каже шо збагатився і "будував укріплення", яких нема. Висновок - скільки Зеля вбив "своїх" солдатів?
а зеленим масам це ок? ну тоді вони ще гірше орків. Лапін теж говорив за Кириленка - охорони більше ніж бійців у Лапіна було, а фоточки з Лапіним швидко видалили з Фейсбуку, бо Кириленко зрозумів шо Лапін не за Зе. це реально жесть, ті "менеджери" завдали втрат як ніяка дивізія орків би не завдала. і нічо - відосіки пілятся, баблошка мутітся.
вибрали? їж.те.(я за зелені маси кажу)