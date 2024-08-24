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Не буде хворий дід із Червоної площі диктувати Україні якісь свої "червоні лінії", - Зеленський

Зеленський у День Незалежності про Путіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та українці самостійно визначатимуть, як їм жити, яким шляхом йти і який вибір робити, бо "так працює незалежність".

Про це глава держави заявив у зверненні до народу з нагоди Дня Незалежності, передає Цензор.НЕТ.

"Не буде хворий дід із Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити, яким шляхом іти і який вибір робити, будуть для себе визначати лише Україна й українці. Бо так працює незалежність", - наголосив Зеленський.

Своє звернення він записав із Сумщини неподалік кордону з Росією - "кордону між незалежною європейською державою й терористичною організацією номер один у світі".

Він подякував кожному, хто допомагає воїнам і Українській державі, усім, хто живе й працює, аби працювала й жила незалежність.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Звуки вибухів, сирен та артилерії: "Так звучить незалежність України". ВIДЕО

Автор: 

День Незалежності (701) Зеленський Володимир (23689) привітання (730) путін володимир (23760)


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Топ коментарі
+45
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24.08.2024 11:10
+37
Вітаю всіх українців з Днем Незалежності! І бажаю, щоб був це останній рік в історії України, коли оця проср''''чена істота вдає з себе президента. Незалежність - це не потужне гундосіння з усіх прасок.
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24.08.2024 10:57
+29
Так, так. Як і не буде блазень безмозглий нищити Україну.
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24.08.2024 10:53
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Так, так. Як і не буде блазень безмозглий нищити Україну.
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24.08.2024 10:53 Відповісти
Вітаю всіх українців з Днем Незалежності! І бажаю, щоб був це останній рік в історії України, коли оця проср''''чена істота вдає з себе президента. Незалежність - це не потужне гундосіння з усіх прасок.
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24.08.2024 10:57 Відповісти
"Сумщини", ага Навколо сутінки, а на бубочку лупить яскраве "сонце"!
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24.08.2024 10:59 Відповісти
Сумщини? А то не видно, що він записується на фоні екрану?
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24.08.2024 11:24 Відповісти
єдінствєниє красниє лініі у путлєра каториє пастаянна васпаляются-ета лініі ат єво стрінгав...
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24.08.2024 11:00 Відповісти
Там вже памперси а не стрінги.
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24.08.2024 11:03 Відповісти
так-а стрінгі под пампєрсамі атсюда і васпалєніє...
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24.08.2024 11:06 Відповісти
Час присипати ціанідом опрілості.
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24.08.2024 12:02 Відповісти
кюклєра?
ви што в дєтсадє?
правільна же - статлєра гаваріть, так как са сталіним срав.нівать нужна, хоть і уси пабольше.
ідіот
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24.08.2024 12:18 Відповісти
ПІДТРИМУЮ ПРЕЗИДЕНТА !
СЛАВА УКРАЇНІ !
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24.08.2024 11:05 Відповісти
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24.08.2024 11:09 Відповісти
Точно суслик
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24.08.2024 11:17 Відповісти
Тобі передати цього зеленого ушльопка на руці? Довбень ти.
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24.08.2024 11:23 Відповісти
Тю на Вас!
Тю на вас ще раз!
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24.08.2024 11:24 Відповісти
Підтримувати зрадника, малороса, невігласа, залежного від порошку і кротів та якій відчинив двері в Україну тому старому діду - то такоє.
Слава Україні, ЗСУ, волонтерам і усім, хто працює на Перемогу!
І це не про наркОманського, він тут ні до чого. Тільки заважає
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24.08.2024 11:27 Відповісти
Підтримуй! За його сталеві яйця!
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24.08.2024 12:03 Відповісти
Лещенко! ви і так вже призвів до того шо коло унітазу вашого(!) президента зник туалетний папір - "за нєнадабнастью", як кажут на Мордорі.
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24.08.2024 12:17 Відповісти
Бажаю президенту не надіти в це велике Українське свято,знову косоворотку..
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24.08.2024 11:07 Відповісти
там мілітарі зараз в моді
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24.08.2024 11:28 Відповісти
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24.08.2024 11:10 Відповісти
зараз зебіли на чолі з головним ЕрЗе пропердолятся на цей борд
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24.08.2024 11:27 Відповісти
Ну, якщо розмістили для цього, то так.
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24.08.2024 11:33 Відповісти
Не встигли вчора розвішати ці біг-борди, як поступила команда все знімати, або зафарбовувати.
Здогадайтесь з трьох раз, хто заборонив??
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24.08.2024 11:30 Відповісти
цей чорт?

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24.08.2024 11:33 Відповісти
Що воно розуміє в незалежності.. Все життя був залежним від когось, хто при владі та й при грошах дозволяв йому трішки плюнути, жартома і з прогибом, на себе. Зараз в нього вищий пост у Державі так ї то залежить від вказівок свого завхоза.
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24.08.2024 11:10 Відповісти
Не тільки від когось (це 120 відсотків), а й від чогось. І це щось знаходиться в пакетиках у руках шефа та на флешках у кабінетах ФСБ.
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24.08.2024 14:18 Відповісти
Спроба бунту Єрмака через аватара.
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24.08.2024 11:14 Відповісти
Да правильно, бидло кацапське повинно сидіти у себе в хліві!
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24.08.2024 11:17 Відповісти
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24.08.2024 11:18 Відповісти
Україна понад усе! Зі святом Вас, пані та панове. Володимир Олександрович, про ***** у "десяточку"...
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24.08.2024 11:19 Відповісти
Вже щось побачив в дупі старого діда? Мир? Падло, скільки життів покладено завдяки твоєї забаганки погратися в Президенти.
Чмо наркОманське, зрадник
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24.08.2024 11:21 Відповісти
Наталья, з діареєю не приходьте коментувати. Тут і своїх серунів багато.
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26.08.2024 17:18 Відповісти
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24.08.2024 11:24 Відповісти
А як же оте: "Я увідєл мір в глазах путіна"? Скільком тисячам українців оте "увідєл" коштувало життя? А воно зараз грає з себе вже не гАлАбАродькА, а якогось "че" у "мілітарі стайл".
Подонок і надалі буде знищувати всіх, хто буде пам'ятати про його "подвиги" перед вторгненням - і шашлики, і "шатли на кордоні", і розмінований Чонгар, і про початок знищення ЗСУ та оборонки. Але ми все одно пам'ятаємо і ніколи не забудемо...щоб ти, пархатий, за все відповів по закону!
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24.08.2024 11:26 Відповісти
У вашому дописі помилка лише одна - "подонок" українською "покидьок". Усе інше - в десятку!
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24.08.2024 14:21 Відповісти
З днем Незалежності України ! смерть путіну і його злочиній кліці, огидний "русский мир" на звалище історії.
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24.08.2024 11:30 Відповісти
Й зелену сволоту -- туди ж!!
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24.08.2024 11:33 Відповісти
З днем незалежності Українці!
А оце чмо так і не зрозуміло що цирк (квк) вже давно поїхав...
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24.08.2024 11:31 Відповісти
На 33-й рік Незалежності ми втрачаємо стратегічне місто Покровська.

Але какая разніца, дивіться, президент нам нагадує, що Суджа наша. Хіба могли вкраїнчики малороси мріяти, що село мохнатка за їх життя стане на кілька днів українським?
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24.08.2024 11:37 Відповісти
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24.08.2024 11:39 Відповісти
Пу:
- А ещо они говорят, сто я сру в чемодан!
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24.08.2024 12:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yG4avJgdRbM
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24.08.2024 11:39 Відповісти
Що Вова, надивився вже в очі *****?
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24.08.2024 11:54 Відповісти
Гундос зняв черговий відос.
Бидлос ******** словесний "понос".
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24.08.2024 11:59 Відповісти
Що там на покровському напрямку, Вова? Де Залужний? На твоїх відосіках одне, а справи кажуть про інше
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24.08.2024 12:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3ePVekF26fY&t=5s

один із "менеджерів" цієї істоти - Кириленко, якщо хто не знав. Кривонос каже і Береза каже шо збагатився і "будував укріплення", яких нема. Висновок - скільки Зеля вбив "своїх" солдатів?
а зеленим масам це ок? ну тоді вони ще гірше орків. Лапін теж говорив за Кириленка - охорони більше ніж бійців у Лапіна було, а фоточки з Лапіним швидко видалили з Фейсбуку, бо Кириленко зрозумів шо Лапін не за Зе. це реально жесть, ті "менеджери" завдали втрат як ніяка дивізія орків би не завдала. і нічо - відосіки пілятся, баблошка мутітся.
вибрали? їж.те.(я за зелені маси кажу)
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24.08.2024 12:15 Відповісти
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24.08.2024 12:55 Відповісти
Не сторонник Зе. Но сказал хорошо.
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24.08.2024 13:05 Відповісти
Казать -- не мешки таскать!
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24.08.2024 16:48 Відповісти
Надо же, как осмелел! Может, однажды еще признается, кому война выгодна?
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24.08.2024 13:35 Відповісти
 
 