Не буде хворий дід із Червоної площі диктувати Україні якісь свої "червоні лінії", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та українці самостійно визначатимуть, як їм жити, яким шляхом йти і який вибір робити, бо "так працює незалежність".

Про це глава держави заявив у зверненні до народу з нагоди Дня Незалежності, передає Цензор.НЕТ.

"Не буде хворий дід із Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити, яким шляхом іти і який вибір робити, будуть для себе визначати лише Україна й українці. Бо так працює незалежність", - наголосив Зеленський.

Своє звернення він записав із Сумщини неподалік кордону з Росією - "кордону між незалежною європейською державою й терористичною організацією номер один у світі".

Він подякував кожному, хто допомагає воїнам і Українській державі, усім, хто живе й працює, аби працювала й жила незалежність.

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