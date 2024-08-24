Четыре человека пострадали в результате атаки РФ на село в Харьковской области

В результате российского обстрела села с. Новоосиново в Харьковской области госпитализированы четыре женщины.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Так, примерно в 12:00 оккупанты ударили по с. Новоосиново Купянского района. В результате обстрела горел частный дом.



Как отмечается, из-за атаки пострадали четыре гражданские женщины, они госпитализированы.



Ликвидация последствий продолжается.

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