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Четыре человека пострадали в результате атаки РФ на село в Харьковской области

Харківщина

В результате российского обстрела села с. Новоосиново в Харьковской области госпитализированы четыре женщины.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Так, примерно в 12:00 оккупанты ударили по с. Новоосиново Купянского района. В результате обстрела горел частный дом.

Как отмечается, из-за атаки пострадали четыре гражданские женщины, они госпитализированы.

Ликвидация последствий продолжается.

Также смотрите: Сутки на Харьковщине: Двое погибших и трое пострадавших, под обстрелами находились три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (26906) Харьковщина (5577)


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