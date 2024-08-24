УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6325 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
593 0

Чотири людини постраждали внаслідок атаки РФ на село на Харківщині

Харківщина

Унаслідок російського обстрілу села с. Новоосинове у Харківській області госпіталізовано чотирьох жінок.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Так, приблизно о 12:00 окупанти вдарили по с. Новоосинове Куп’янського району. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.

Як зазначається, через атаку постраждали чотири цивільні жінки, їх госпіталізовано.

Ліквідація наслідків триває.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: Двоє загиблих і троє постраждалих, під обстрілами перебували три райони області. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28228) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 