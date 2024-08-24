Чотири людини постраждали внаслідок атаки РФ на село на Харківщині
Унаслідок російського обстрілу села с. Новоосинове у Харківській області госпіталізовано чотирьох жінок.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Так, приблизно о 12:00 окупанти вдарили по с. Новоосинове Куп’янського району. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.
Як зазначається, через атаку постраждали чотири цивільні жінки, їх госпіталізовано.
Ліквідація наслідків триває.
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