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Доба на Харківщині: Двоє загиблих і троє постраждалих, під обстрілами перебували три райони області. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби російські війська обстрілювали Харківський, Богодухівський та Куп'янський райони. У с. Куп янськ-Вузловий загинули дві людини та ще три постраждали.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні вночі о 01:06 росіяни обстріляли м. Куп'янськ. Унаслідок обстрілу горів дах будинку.

Обстріли за минулу добу

  • 22:41 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Нова Казача. Внаслідок обстрілу горів гараж, господарча будівля та 2 мотоцикли.
  • 19:20 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ с.Одноробівка. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.
  • 19:10 м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.
  • 16:00 Куп'янський район, Петропавлівська ТГ, с. Кучерівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Козачій Лопані з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої. Окупанти атакували дронами рятувальну операцію. ФОТОрепортаж

  • 15:00 Богодухівський район, Золочівська ТГ, перед с. Орішанка. Внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на площі 8 га та трава на площі 4 га.
  • 13:30 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Одноробівка. Внаслідок артобстрілу (5 ударів) пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та електромережі.
  • 12:20 Куп'янський р-н, с. Куп янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіла трава. Пошкоджено будинок. Загинули 2 чоловіків віком 51 та 58 років. Постраждали три жінки 45, 63, 85 років.
  • 10:45 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу горів дачний будинок.
  • 22 та 23 серпня у селі Козача Лопань рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок віком 61 та 43 років. Обстріл відбувся 21 серпня.

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Обстріли Харківщини

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Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини

Автор: 

обстріл (28449) Харківщина (6054)


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