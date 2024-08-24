Доба на Харківщині: Двоє загиблих і троє постраждалих, під обстрілами перебували три райони області. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби російські війська обстрілювали Харківський, Богодухівський та Куп'янський райони. У с. Куп янськ-Вузловий загинули дві людини та ще три постраждали.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, сьогодні вночі о 01:06 росіяни обстріляли м. Куп'янськ. Унаслідок обстрілу горів дах будинку.
Обстріли за минулу добу
- 22:41 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Нова Казача. Внаслідок обстрілу горів гараж, господарча будівля та 2 мотоцикли.
- 19:20 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ с.Одноробівка. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.
- 19:10 м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.
- 16:00 Куп'янський район, Петропавлівська ТГ, с. Кучерівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.
- 15:00 Богодухівський район, Золочівська ТГ, перед с. Орішанка. Внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на площі 8 га та трава на площі 4 га.
- 13:30 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Одноробівка. Внаслідок артобстрілу (5 ударів) пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та електромережі.
- 12:20 Куп'янський р-н, с. Куп янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіла трава. Пошкоджено будинок. Загинули 2 чоловіків віком 51 та 58 років. Постраждали три жінки 45, 63, 85 років.
- 10:45 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу горів дачний будинок.
- 22 та 23 серпня у селі Козача Лопань рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок віком 61 та 43 років. Обстріл відбувся 21 серпня.
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