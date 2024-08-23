РФ відвела частину сил з Харківщини на Курщину, - ОТУ "Харків"

Росія відвела деякі частини своєї армії на Курський напрямок, проте сил та засобів на Харківщині лишається достатньо для продовження штурмів.

Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"РФ продовжує перетасовувати ту "колоду карт", яка в них є. Але разом із тим тих сил та засобів, які лишаються на Харківському напрямку, їх ще досить багато, для того, щоб ми могли розслабитися. Росіяни досі тримають досить значні сили, вогневі засоби для того, щоб завдавати ураження та продовжувати штурми", - зазначив він.

На окремих ділянках фронту на півночі Харківщині знизилася активність російських військ, але це не значить, що їх відвели, зазначив речник.

За його словами, російські військові копають окопи, маскуються та налагоджують зв'язок.

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