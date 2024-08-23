Військові РФ засіли в жіночій колонії на Курщині та відбивать атаки ЗСУ, - Bild

ЗСУ штурмують будівлю жіночої колонії в Курській області, в якій укрилися російські військові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bild.

За даними видання, під час операції на Курщині Сили оборони України вийшли до жіночої колонії, за які наразі тривають запеклі бої.

"У селі Мала Локня, за 14 кілометрів від українського кордону, російські військові перетворили жіночу виправну колонію №11 на фортецю і чинять запеклий опір ЗСУ. Імовірно, в обороні установи беруть участь навіть охоронці колонії.

З 2011 року в колонії утримуються 203 засуджені злочинниці, засуджені до строків від 10 до 20 років позбавлення волі. При цьому кілька десятків російських солдатів закріпилися навколо колонії, звели барикади та використовують сторожові вежі в'язниці як вогневі позиції, а масивні будівлі як захист від українських атак", - йдеться в матеріалі.

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Водночас, пише Bild, українські військові обстрілюють сторожову вежу біля входу до жіночої колонії із бойових машин піхоти Marder німецького виробництва, а також атакують безпілотниками.

"Російські військові блогери підтверджують, що Мала Локня майже повністю оточена українськими підрозділами, але всередині комплексу солдати ЗС РФ продовжують тримати оборону. Міноборони РФ повідомляє, що всі атаки українських військ на Малу Локню було відбито. Поки що неясно, скільки ув'язнених все ще міститься у жіночій колонії у Малій Локні", - підсумували автори матеріалу.

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