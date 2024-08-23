Військові РФ засіли в жіночій колонії на Курщині та відбивать атаки ЗСУ, - Bild
ЗСУ штурмують будівлю жіночої колонії в Курській області, в якій укрилися російські військові.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bild.
За даними видання, під час операції на Курщині Сили оборони України вийшли до жіночої колонії, за які наразі тривають запеклі бої.
"У селі Мала Локня, за 14 кілометрів від українського кордону, російські військові перетворили жіночу виправну колонію №11 на фортецю і чинять запеклий опір ЗСУ. Імовірно, в обороні установи беруть участь навіть охоронці колонії.
З 2011 року в колонії утримуються 203 засуджені злочинниці, засуджені до строків від 10 до 20 років позбавлення волі. При цьому кілька десятків російських солдатів закріпилися навколо колонії, звели барикади та використовують сторожові вежі в'язниці як вогневі позиції, а масивні будівлі як захист від українських атак", - йдеться в матеріалі.
Водночас, пише Bild, українські військові обстрілюють сторожову вежу біля входу до жіночої колонії із бойових машин піхоти Marder німецького виробництва, а також атакують безпілотниками.
"Російські військові блогери підтверджують, що Мала Локня майже повністю оточена українськими підрозділами, але всередині комплексу солдати ЗС РФ продовжують тримати оборону. Міноборони РФ повідомляє, що всі атаки українських військ на Малу Локню було відбито. Поки що неясно, скільки ув'язнених все ще міститься у жіночій колонії у Малій Локні", - підсумували автори матеріалу.
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чому владімір ліліпутінович кинув своїх коллег?
А може таки він на тій сторожовій башті в кулеметом в руках?
под.взорвут и МАГАТЕ скажет что "етахахли"(хрустя рублями).
ты блин почитай что с каховской случилось.
а можешь почитать что с днепрогэсом - немцы думали что воюют с людьми("люди" эти, хотели кстати всю Европу сделать тем, чем сделали много городов уже, тот же Марик, жаль что ты там не жил, шоб не писать такого. - Оп мля, щас Сырскому звоню и он захватывает АЭС, а к вечеру Камчатку, шашлычок стынет, награды-медальки ждут)
хотя, может вы просто ...... скажем так, не любишь думать?
можно бл. захватить АЭС - это мы имеем своего "президента" на параше, шоб убрал все войска? вроде путин уже хоть 2 дивизии мог туда перебросить, а не как ваш Зе - забрать вообще всех почти чтобы захватили сразу?
Тупо дронами по вікнах сандалим.
Тільки треба буде потім всіх полонених ізолювати, щоб не було розповсюдження СПІДу, венеричних хвороб, тощо.
Портос: - Тянуло, конечно, - монастырь-то женский!