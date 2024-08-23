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Новини Війна
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Військові РФ засіли в жіночій колонії на Курщині та відбивать атаки ЗСУ, - Bild

Війська РФ сидять в жіночій колонії на Курщині та відбивають атаки ЗСУ

ЗСУ штурмують будівлю жіночої колонії в Курській області, в якій укрилися російські військові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bild.

За даними видання, під час операції на Курщині Сили оборони України вийшли до жіночої колонії, за які наразі тривають запеклі бої.

"У селі Мала Локня, за 14 кілометрів від українського кордону, російські військові перетворили жіночу виправну колонію №11 на фортецю і чинять запеклий опір ЗСУ. Імовірно, в обороні установи беруть участь навіть охоронці колонії.

З 2011 року в колонії утримуються 203 засуджені злочинниці, засуджені до строків від 10 до 20 років позбавлення волі. При цьому кілька десятків російських солдатів закріпилися навколо колонії, звели барикади та використовують сторожові вежі в'язниці як вогневі позиції, а масивні будівлі як захист від українських атак", - йдеться в матеріалі.

Читайте: Путін ухвалив рішення про відповідь на наступ ЗСУ на Курщині. Київ очікує "суворе покарання", - посол РФ у США Антонов

Водночас, пише Bild, українські військові обстрілюють сторожову вежу біля входу до жіночої колонії із бойових машин піхоти Marder німецького виробництва, а також атакують безпілотниками.

"Російські військові блогери підтверджують, що Мала Локня майже повністю оточена українськими підрозділами, але всередині комплексу солдати ЗС РФ продовжують тримати оборону. Міноборони РФ повідомляє, що всі атаки українських військ на Малу Локню було відбито. Поки що неясно, скільки ув'язнених все ще міститься у жіночій колонії у Малій Локні", - підсумували автори матеріалу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін закликав не звинувачувати його у прориві на Курщині, це проблеми силовиків, - Politico

Автор: 

колонія (253) росія (64911) бойові дії (3681) Курськ (1084)


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Топ коментарі
+24
Якщо туди перекрити доступ спиртного, вони довго не протягнуть.
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23.08.2024 12:32
+23
Ніхто її не штурмує.
Тупо дронами по вікнах сандалим.
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23.08.2024 12:39
+15
а просто обійти ні?? Навіщо нам дарувати ім легенди прабрестскую крепость....
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23.08.2024 12:34
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Якщо туди перекрити доступ спиртного, вони довго не протягнуть.
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23.08.2024 12:32 Відповісти
..навпаки
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23.08.2024 12:55 Відповісти
питання лише одне - ДЕ? самий головний вертухай?
чому владімір ліліпутінович кинув своїх коллег?
А може таки він на тій сторожовій башті в кулеметом в руках?
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23.08.2024 17:49 Відповісти
Непогано засіли, з бабами під боком
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23.08.2024 12:33 Відповісти
а просто обійти ні?? Навіщо нам дарувати ім легенди прабрестскую крепость....
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23.08.2024 12:34 Відповісти
Я вот тоже не пойму зачем штурмовать колонию с зеками если можно захватить курскую АЕС. А именно АЕС для ***** больное место о чем он уже дал понять призвав приехать на АЕС делегацию МАГАТЕ
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23.08.2024 12:40 Відповісти
Ахаха, вот это бред.
под.взорвут и МАГАТЕ скажет что "етахахли"(хрустя рублями).
ты блин почитай что с каховской случилось.
а можешь почитать что с днепрогэсом - немцы думали что воюют с людьми("люди" эти, хотели кстати всю Европу сделать тем, чем сделали много городов уже, тот же Марик, жаль что ты там не жил, шоб не писать такого. - Оп мля, щас Сырскому звоню и он захватывает АЭС, а к вечеру Камчатку, шашлычок стынет, награды-медальки ждут)
хотя, может вы просто ...... скажем так, не любишь думать?
можно бл. захватить АЭС - это мы имеем своего "президента" на параше, шоб убрал все войска? вроде путин уже хоть 2 дивизии мог туда перебросить, а не как ваш Зе - забрать вообще всех почти чтобы захватили сразу?
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24.08.2024 12:53 Відповісти
А потім будуть розказувати байки, що "самі баби-зечки храбро білісь грудью..."

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23.08.2024 12:44 Відповісти
Не вийде обійти: колонія стоїть на околиці малої Локні, прямо вздовж дороги на Льгов. Перекриває логістику.
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23.08.2024 12:52 Відповісти
Там можно обьехать спокойно через Черкасское Поречное.
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23.08.2024 14:07 Відповісти
А что у нас бункеробойных бомб нету? Зачем штурмовать крепость пехотой. При штурме крепостей есть одна особенность, или ты берешь быстро крепость или если ты завяз в боях и не смог взять крепость вовремя то ты проиграл и тебя добьют подоспевшие врагу на помощь войска
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23.08.2024 12:38 Відповісти
Почему пехотой? "Водночас, пише Bild, українські військові обстрілюють сторожову вежу біля входу до жіночої колонії із бойових машин піхоти Marder німецького виробництва, а також атакують безпілотниками."
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23.08.2024 12:45 Відповісти
Ніхто її не штурмує.
Тупо дронами по вікнах сандалим.
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23.08.2024 12:39 Відповісти
закиньте їм водяри побільше, усе інше зечки зроблять
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23.08.2024 13:51 Відповісти
Перекрити воду, тиждень не витримають.
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23.08.2024 12:41 Відповісти
Білд! Хто там? Поштальн про мальчика заметку.
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23.08.2024 12:41 Відповісти
Бордель боронять щосили...
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23.08.2024 12:53 Відповісти
Уявляю, що там відбувається!
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23.08.2024 12:54 Відповісти
Та нехай там всі разом в тюрмі посидять, навіщо штурмувати?
Тільки треба буде потім всіх полонених ізолювати, щоб не було розповсюдження СПІДу, венеричних хвороб, тощо.
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23.08.2024 12:56 Відповісти
Навпаки, не заважайте зечкам з тими салагами розібратись. Вони скоро самі в український полон попросяться після десятого зґвалтування.
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23.08.2024 12:59 Відповісти
Орки перед здихом перетрахають цвет кацапськой нації.
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23.08.2024 13:04 Відповісти
Сховалися за "мохнатими сейфами"
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23.08.2024 13:11 Відповісти
больше так не шути - я від сміхк зосміху звалився...
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23.08.2024 17:52 Відповісти
Достатньо скинути одну КАБ і проблему швидко буде вирішено. Кацапня в цьому плані діє не заморочуючись.
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23.08.2024 13:34 Відповісти
Менше лайна плодитиметься.
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23.08.2024 13:37 Відповісти
прикрываются гражданскими, это они умеют!
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23.08.2024 14:02 Відповісти
А тиктокеров ищите по овчарням!
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23.08.2024 14:13 Відповісти
Та КАБ-ом їх накрийте і все.
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23.08.2024 14:26 Відповісти
Арамис: - Воздух монастыря!.. Боже мой!.. Меня всегда сюда тянуло.
Портос: - Тянуло, конечно, - монастырь-то женский!
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23.08.2024 14:33 Відповісти
Колонію взагалі штурмувати не треба. Обрізати постачання води, заблокувати каналізації (!) і тримати в оточенні. Все. Через певний час повилазять як таргани. Тільки прессу не пускати і не освітлювати це питання в новинах.
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23.08.2024 16:13 Відповісти
 
 