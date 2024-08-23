Военные РФ засели в женской колонии на Курщине и отбивают атаки ВСУ, - Bild
ВСУ штурмуют здание женской колонии в Курской области, в которой укрылись российские военные.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.
По данным издания, во время операции на Курщине Силы обороны Украины вышли к женской колонии, за которые сейчас идут ожесточенные бои.
"В селе Малая Локня, в 14 километрах от украинской границы, российские военные превратили женскую исправительную колонию №11 в крепость и оказывают ожесточенное сопротивление ВСУ. Предположительно, в обороне учреждения участвуют даже охранники колонии.
С 2011 года в колонии содержатся 203 осужденные преступницы, приговоренные к срокам от 10 до 20 лет лишения свободы. При этом несколько десятков российских солдат закрепились вокруг колонии, возвели баррикады и используют сторожевые башни тюрьмы как огневые позиции, а массивные здания как защиту от украинских атак", - говорится в материале.
В то же время, пишет Bild, украинские военные обстреливают сторожевую башню у входа в женскую колонию из боевых машин пехоты Marder немецкого производства, а также атакуют беспилотниками.
"Российские военные блогеры подтверждают, что Малая Локня почти полностью окружена украинскими подразделениями, но внутри комплекса солдаты ВС РФ продолжают держать оборону. Минобороны РФ сообщает, что все атаки украинских войск на Малую Локню были отбиты. Пока неясно, сколько заключенных все еще содержится в женской колонии в Малой Локне", - подытожили авторы материала.
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чому владімір ліліпутінович кинув своїх коллег?
А може таки він на тій сторожовій башті в кулеметом в руках?
под.взорвут и МАГАТЕ скажет что "етахахли"(хрустя рублями).
ты блин почитай что с каховской случилось.
а можешь почитать что с днепрогэсом - немцы думали что воюют с людьми("люди" эти, хотели кстати всю Европу сделать тем, чем сделали много городов уже, тот же Марик, жаль что ты там не жил, шоб не писать такого. - Оп мля, щас Сырскому звоню и он захватывает АЭС, а к вечеру Камчатку, шашлычок стынет, награды-медальки ждут)
хотя, может вы просто ...... скажем так, не любишь думать?
можно бл. захватить АЭС - это мы имеем своего "президента" на параше, шоб убрал все войска? вроде путин уже хоть 2 дивизии мог туда перебросить, а не как ваш Зе - забрать вообще всех почти чтобы захватили сразу?
Тупо дронами по вікнах сандалим.
Тільки треба буде потім всіх полонених ізолювати, щоб не було розповсюдження СПІДу, венеричних хвороб, тощо.
Портос: - Тянуло, конечно, - монастырь-то женский!