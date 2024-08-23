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Новости Война
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Военные РФ засели в женской колонии на Курщине и отбивают атаки ВСУ, - Bild

Війська РФ сидять в жіночій колонії на Курщині та відбивають атаки ЗСУ

ВСУ штурмуют здание женской колонии в Курской области, в которой укрылись российские военные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.

По данным издания, во время операции на Курщине Силы обороны Украины вышли к женской колонии, за которые сейчас идут ожесточенные бои.

"В селе Малая Локня, в 14 километрах от украинской границы, российские военные превратили женскую исправительную колонию №11 в крепость и оказывают ожесточенное сопротивление ВСУ. Предположительно, в обороне учреждения участвуют даже охранники колонии.

С 2011 года в колонии содержатся 203 осужденные преступницы, приговоренные к срокам от 10 до 20 лет лишения свободы. При этом несколько десятков российских солдат закрепились вокруг колонии, возвели баррикады и используют сторожевые башни тюрьмы как огневые позиции, а массивные здания как защиту от украинских атак", - говорится в материале.

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В то же время, пишет Bild, украинские военные обстреливают сторожевую башню у входа в женскую колонию из боевых машин пехоты Marder немецкого производства, а также атакуют беспилотниками.

"Российские военные блогеры подтверждают, что Малая Локня почти полностью окружена украинскими подразделениями, но внутри комплекса солдаты ВС РФ продолжают держать оборону. Минобороны РФ сообщает, что все атаки украинских войск на Малую Локню были отбиты. Пока неясно, сколько заключенных все еще содержится в женской колонии в Малой Локне", - подытожили авторы материала.

Читайте также: Путин принял решение об ответе на наступление ВСУ на Курщине. Киев ожидает "строгое наказание", - посол РФ в США Антонов

Автор: 

колония (419) россия (95352) боевые действия (3926) Курск (1073)


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Топ комментарии
+24
Якщо туди перекрити доступ спиртного, вони довго не протягнуть.
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23.08.2024 12:32
+23
Ніхто її не штурмує.
Тупо дронами по вікнах сандалим.
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23.08.2024 12:39
+15
а просто обійти ні?? Навіщо нам дарувати ім легенди прабрестскую крепость....
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23.08.2024 12:34
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Якщо туди перекрити доступ спиртного, вони довго не протягнуть.
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23.08.2024 12:32 Ответить
..навпаки
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23.08.2024 12:55 Ответить
питання лише одне - ДЕ? самий головний вертухай?
чому владімір ліліпутінович кинув своїх коллег?
А може таки він на тій сторожовій башті в кулеметом в руках?
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23.08.2024 17:49 Ответить
Непогано засіли, з бабами під боком
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23.08.2024 12:33 Ответить
а просто обійти ні?? Навіщо нам дарувати ім легенди прабрестскую крепость....
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23.08.2024 12:34 Ответить
Я вот тоже не пойму зачем штурмовать колонию с зеками если можно захватить курскую АЕС. А именно АЕС для ***** больное место о чем он уже дал понять призвав приехать на АЕС делегацию МАГАТЕ
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23.08.2024 12:40 Ответить
Ахаха, вот это бред.
под.взорвут и МАГАТЕ скажет что "етахахли"(хрустя рублями).
ты блин почитай что с каховской случилось.
а можешь почитать что с днепрогэсом - немцы думали что воюют с людьми("люди" эти, хотели кстати всю Европу сделать тем, чем сделали много городов уже, тот же Марик, жаль что ты там не жил, шоб не писать такого. - Оп мля, щас Сырскому звоню и он захватывает АЭС, а к вечеру Камчатку, шашлычок стынет, награды-медальки ждут)
хотя, может вы просто ...... скажем так, не любишь думать?
можно бл. захватить АЭС - это мы имеем своего "президента" на параше, шоб убрал все войска? вроде путин уже хоть 2 дивизии мог туда перебросить, а не как ваш Зе - забрать вообще всех почти чтобы захватили сразу?
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24.08.2024 12:53 Ответить
А потім будуть розказувати байки, що "самі баби-зечки храбро білісь грудью..."

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23.08.2024 12:44 Ответить
Не вийде обійти: колонія стоїть на околиці малої Локні, прямо вздовж дороги на Льгов. Перекриває логістику.
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23.08.2024 12:52 Ответить
Там можно обьехать спокойно через Черкасское Поречное.
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23.08.2024 14:07 Ответить
А что у нас бункеробойных бомб нету? Зачем штурмовать крепость пехотой. При штурме крепостей есть одна особенность, или ты берешь быстро крепость или если ты завяз в боях и не смог взять крепость вовремя то ты проиграл и тебя добьют подоспевшие врагу на помощь войска
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23.08.2024 12:38 Ответить
Почему пехотой? "Водночас, пише Bild, українські військові обстрілюють сторожову вежу біля входу до жіночої колонії із бойових машин піхоти Marder німецького виробництва, а також атакують безпілотниками."
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23.08.2024 12:45 Ответить
Ніхто її не штурмує.
Тупо дронами по вікнах сандалим.
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23.08.2024 12:39 Ответить
закиньте їм водяри побільше, усе інше зечки зроблять
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23.08.2024 13:51 Ответить
Перекрити воду, тиждень не витримають.
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23.08.2024 12:41 Ответить
Білд! Хто там? Поштальн про мальчика заметку.
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23.08.2024 12:41 Ответить
Бордель боронять щосили...
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23.08.2024 12:53 Ответить
Уявляю, що там відбувається!
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23.08.2024 12:54 Ответить
Та нехай там всі разом в тюрмі посидять, навіщо штурмувати?
Тільки треба буде потім всіх полонених ізолювати, щоб не було розповсюдження СПІДу, венеричних хвороб, тощо.
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23.08.2024 12:56 Ответить
Навпаки, не заважайте зечкам з тими салагами розібратись. Вони скоро самі в український полон попросяться після десятого зґвалтування.
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23.08.2024 12:59 Ответить
Орки перед здихом перетрахають цвет кацапськой нації.
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23.08.2024 13:04 Ответить
Сховалися за "мохнатими сейфами"
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23.08.2024 13:11 Ответить
больше так не шути - я від сміхк зосміху звалився...
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23.08.2024 17:52 Ответить
Достатньо скинути одну КАБ і проблему швидко буде вирішено. Кацапня в цьому плані діє не заморочуючись.
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23.08.2024 13:34 Ответить
Менше лайна плодитиметься.
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23.08.2024 13:37 Ответить
прикрываются гражданскими, это они умеют!
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23.08.2024 14:02 Ответить
А тиктокеров ищите по овчарням!
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23.08.2024 14:13 Ответить
Та КАБ-ом їх накрийте і все.
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23.08.2024 14:26 Ответить
Арамис: - Воздух монастыря!.. Боже мой!.. Меня всегда сюда тянуло.
Портос: - Тянуло, конечно, - монастырь-то женский!
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23.08.2024 14:33 Ответить
Колонію взагалі штурмувати не треба. Обрізати постачання води, заблокувати каналізації (!) і тримати в оточенні. Все. Через певний час повилазять як таргани. Тільки прессу не пускати і не освітлювати це питання в новинах.
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23.08.2024 16:13 Ответить
 
 