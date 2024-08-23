Военные РФ засели в женской колонии на Курщине и отбивают атаки ВСУ, - Bild

ВСУ штурмуют здание женской колонии в Курской области, в которой укрылись российские военные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.

По данным издания, во время операции на Курщине Силы обороны Украины вышли к женской колонии, за которые сейчас идут ожесточенные бои.

"В селе Малая Локня, в 14 километрах от украинской границы, российские военные превратили женскую исправительную колонию №11 в крепость и оказывают ожесточенное сопротивление ВСУ. Предположительно, в обороне учреждения участвуют даже охранники колонии.

С 2011 года в колонии содержатся 203 осужденные преступницы, приговоренные к срокам от 10 до 20 лет лишения свободы. При этом несколько десятков российских солдат закрепились вокруг колонии, возвели баррикады и используют сторожевые башни тюрьмы как огневые позиции, а массивные здания как защиту от украинских атак", - говорится в материале.

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В то же время, пишет Bild, украинские военные обстреливают сторожевую башню у входа в женскую колонию из боевых машин пехоты Marder немецкого производства, а также атакуют беспилотниками.

"Российские военные блогеры подтверждают, что Малая Локня почти полностью окружена украинскими подразделениями, но внутри комплекса солдаты ВС РФ продолжают держать оборону. Минобороны РФ сообщает, что все атаки украинских войск на Малую Локню были отбиты. Пока неясно, сколько заключенных все еще содержится в женской колонии в Малой Локне", - подытожили авторы материала.

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