РФ отвела часть сил из Харьковщины на Курщину, - ОТГ "Харків"

Россия отвела некоторые части своей армии на Курское направление, однако сил и средств на Харьковщине остается достаточно для продолжения штурмов.

Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки войск "Харків" Виталий Саранцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"РФ продолжает перетасовывать ту "колоду карт", которая у них есть. Но вместе с тем тех сил и средств, которые остаются на Харьковском направлении, их еще достаточно много, для того, чтобы мы могли расслабиться. Россияне до сих пор держат достаточно значительные силы, огневые средства для того, чтобы наносить поражения и продолжать штурмы", - отметил он.

На отдельных участках фронта на севере Харьковской области снизилась активность российских войск, но это не значит, что их отвели, отметил спикер.

По его словам, российские военные копают окопы, маскируются и налаживают связь.

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