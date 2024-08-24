Сутки на Харьковщине: Двое погибших и трое пострадавших, под обстрелами находились три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Харьковский, Богодуховский и Купянский районы. В с. Купянск-Узловой погибли два человека и еще три пострадали.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня ночью в 01:06 россияне обстреляли г. Купянск. В результате обстрела горела крыша дома.

Обстрелы за минувшие сутки

22:41 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Новая Казачья. В результате обстрела горел гараж, хозяйственная постройка и 2 мотоцикла.

19:20 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ с.Одноробовка. В результате обстрела горела хозяйственная постройка.

19:10 м. Купянск. В результате обстрела горел частный дом.

16:00 Купянский район, Петропавловская ТГ, с. Кучеровка. В результате обстрела поврежден дом.

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15:00 Богодуховский район, Золочевская ТГ, перед с. Орешанка. В результате обстрела горела лесная подстилка на площади 8 га и трава на площади 4 га.

13:30 Богодуховский район, Золочевская ТГ, с. Одноробовка. В результате артобстрела (5 ударов) поврежден двухэтажный многоквартирный дом и электросети.

12:20 Купянский р-н, с. Купянск-Узловой. В результате обстрела горела трава. Поврежден дом. Погибли 2 мужчин в возрасте 51 и 58 лет. Пострадали три женщины 45, 63, 85 лет.

10:45 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Новоосиново. В результате обстрела горел дачный дом.

22 и 23 августа в селе Казачья Лопань спасатели деблокировали тела двух погибших женщин в возрасте 61 и 43 лет. Обстрел произошел 21 августа.

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