В Казачьей Лопани из-под завалов достали тело еще одной погибшей. Оккупанты атаковали дронами спасательную операцию. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пятницу, 23 августа, спасатели вытащили из-под завалов сельского совета Казачьей Лопани на Харьковщине еще одну погибшую женщину.

Об этом в соцсети Facebook сообщил глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Второй погибшей оказалась женщина 1963 года рождения. Ранее в этот день из-под завалов достали тело женщины 1981 года рождения.

"Обе - жительницы Казачьей Лопани. Тела будут переданы семьям погибших для организации захоронений", - сообщил руководитель ГВА.

Задоренко рассказал, что на третий день разбора завалов сельсовета российские захватчики наносили удары из артиллерии и FPV-дронов по полицейским, спасателям и местным жителям, которые работали на месте происшествия.

Трое полицейских получили контузии. Их доставили в больницу.

Из-за вражеских обстрелов также была повреждена техника ГСЧС и Дергачевской городской ритуальной службы.

Кроме этого, оккупанты били дронами по ритуальной машине во время эвакуации тел погибших.

Сообщается, что ️поисково-спасательная операция в Казачьей Лопани завершена.

Обстрел Казачьей Лопани 21 августа

Оккупанты ударили по поселку Казачья Лопань 21 августа. В Харьковской ОВА сообщали, что три человека находятся под завалами. Впоследствии стало известно, что одну женщину с легкими повреждениями удалось спасти.

Впоследствии сообщалось, что в Казачьей Лопани на Харьковщине после обстрела оккупантов обнаружили тела двух погибших женщин.

В пятницу, 23 августа, тела достали из-под завалов.

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