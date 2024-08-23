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В Казачьей Лопани из-под завалов достали тело еще одной погибшей. Оккупанты атаковали дронами спасательную операцию. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пятницу, 23 августа, спасатели вытащили из-под завалов сельского совета Казачьей Лопани на Харьковщине еще одну погибшую женщину.

Об этом в соцсети Facebook сообщил глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Второй погибшей оказалась женщина 1963 года рождения. Ранее в этот день из-под завалов достали тело женщины 1981 года рождения.

"Обе - жительницы Казачьей Лопани. Тела будут переданы семьям погибших для организации захоронений", - сообщил руководитель ГВА.

селищі Козача Лопань на Харківщині завершили пошуково-рятувальну операцію на місці російського обстрілу 21 серпня

селищі Козача Лопань на Харківщині завершили пошуково-рятувальну операцію на місці російського обстрілу 21 серпня

Задоренко рассказал, что на третий день разбора завалов сельсовета российские захватчики наносили удары из артиллерии и FPV-дронов по полицейским, спасателям и местным жителям, которые работали на месте происшествия.

Трое полицейских получили контузии. Их доставили в больницу.

У Козачій Лопані з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої. Окупанти атакували дронами рятувальну операцію

У Козачій Лопані з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої. Окупанти атакували дронами рятувальну операцію

Из-за вражеских обстрелов также была повреждена техника ГСЧС и Дергачевской городской ритуальной службы.

Кроме этого, оккупанты били дронами по ритуальной машине во время эвакуации тел погибших.

У Козачій Лопані з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої. Окупанти атакували дронами рятувальну операцію

У Козачій Лопані з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої. Окупанти атакували дронами рятувальну операцію

Сообщается, что ️поисково-спасательная операция в Казачьей Лопани завершена.

У Козачій Лопані з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої. Окупанти атакували дронами рятувальну операцію

У Козачій Лопані з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої. Окупанти атакували дронами рятувальну операцію

Обстрел Казачьей Лопани 21 августа

Оккупанты ударили по поселку Казачья Лопань 21 августа. В Харьковской ОВА сообщали, что три человека находятся под завалами. Впоследствии стало известно, что одну женщину с легкими повреждениями удалось спасти.

Впоследствии сообщалось, что в Казачьей Лопани на Харьковщине после обстрела оккупантов обнаружили тела двух погибших женщин.

В пятницу, 23 августа, тела достали из-под завалов.

Смотрите также: Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (27114) Харьковщина (5577)


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6 км від кордону, звичайні люди, чоловіки і жінки без броніків під загрозою удару розбирають завал....

Шана Українцям !
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23.08.2024 21:52 Ответить
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23.08.2024 22:08 Ответить
 
 