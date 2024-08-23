Обстрел Казачьей Лопани 21 августа: Под завалами обнаружили тело еще одной женщины
В результате удара РФ по Казачьей Лопани на Харьковщине 21 августа известно о еще одной погибшей.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, в результате российских ударов по Казачьей Лопани погибла женщина 1981 года рождения. Спасатели из-под завалов изъяли тело", - говорится в сообщении.
Сейчас спасательная операция продолжается, поскольку под завалами может находиться еще один человек.
Ранее сообщалось, что в Казачьей Лопани на Харьковщине после обстрела оккупантов обнаружили тела двух погибших женщин.
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Чайка Київ
показать весь комментарий23.08.2024 13:55 Ответить Мне нравится 0
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