Обстріл Козачої Лопані 21 серпня: Під завалами виявили тіло ще однієї жінки

Внаслідок удару РФ по Козачій Лопані на Харківщині 21 серпня відомо про ще одну загиблу.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, внаслідок російських ударів по Козачій Лопані загинула жінка 1981 року народження. Рятувальники з-під завалів вилучили тіло", - йдеться в повідомленні.

Наразі рятувальна операція триває, оскільки під завалами може перебувати ще одна особа.

Раніше повідомлялось, що в Козачій Лопані на Харківщині після обстрілу окупантів виявили тіла двох загиблих жінок.

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