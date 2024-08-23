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Вночі РФ обстріляла Ізюмський район Харківщини: З-під завалів дістали тіла 2 осіб. ФОТОрепортаж

Внаслідок удару РФ по приватному сектору Харківщини загинули 2 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС області.

"Сьогодні вночі ворог завдав удару, попередньо, керованою авіабомбою по прифронтовому населеному пункту Борівської громади Ізюмського району. Сталися руйнації приватних житлових будинків. Крім того, виникла пожежа у будівлі на площі 80 кв. м. З-під завалів зруйнованої оселі рятувальники вилучили тіла двох загиблих осіб: чоловіка 1963 та жінки 1965 років народження", - йдеться в повідомленні.

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Росіяни вдарили по Ізюмському району Харківщини: Загинули 2 особи
Росіяни вдарили по Ізюмському району Харківщини: Загинули 2 особи
Росіяни вдарили по Ізюмському району Харківщини: Загинули 2 особи
Росіяни вдарили по Ізюмському району Харківщини: Загинули 2 особи
Росіяни вдарили по Ізюмському району Харківщини: Загинули 2 особи
Росіяни вдарили по Ізюмському району Харківщини: Загинули 2 особи

Автор: 

обстріл (28435) Харківщина (6054) ДСНС (5105)


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З ким ви кінчені виродки воюєте з дітьми і жінками ? ,рашисти це світове зло ,що б ви виздихали разом з найбільшим світовим терористом путіном.
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23.08.2024 11:22 Відповісти
 
 