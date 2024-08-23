Вночі РФ обстріляла Ізюмський район Харківщини: З-під завалів дістали тіла 2 осіб. ФОТОрепортаж
Внаслідок удару РФ по приватному сектору Харківщини загинули 2 особи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС області.
"Сьогодні вночі ворог завдав удару, попередньо, керованою авіабомбою по прифронтовому населеному пункту Борівської громади Ізюмського району. Сталися руйнації приватних житлових будинків. Крім того, виникла пожежа у будівлі на площі 80 кв. м. З-під завалів зруйнованої оселі рятувальники вилучили тіла двох загиблих осіб: чоловіка 1963 та жінки 1965 років народження", - йдеться в повідомленні.
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володимир омельянов
показати весь коментар23.08.2024 11:22 Відповісти Мені подобається 1
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