Ночью РФ обстреляла Изюмский район Харьковщины: Из-под завалов извлекли тела 2 человек. ФОТОрепортаж

В результате удара РФ по частному сектору Харьковщины погибли 2 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС области.

"Сегодня ночью враг нанес удар, предварительно, управляемой авиабомбой по прифронтовому населенному пункту Боровской громады Изюмского района. Произошли разрушения частных жилых домов. Кроме того, возник пожар в здании на площади 80 кв. м. Из-под завалов разрушенного дома спасатели изъяли тела двух погибших: мужчины 1963 и женщины 1965 года рождения", - говорится в сообщении.

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