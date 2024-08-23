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Новости Война
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В Волчанске враг продолжает активные штурмовые действия, в районе Лукьянцев пытается улучшить тактическое положение, - ОТГ "Харків"

Ситуація на Харківщині від ОТУ Харків станом на ранок 23 серпня

На Харьковском направлении обстановка остается напряженной. С начала этих суток продолжается 2 боевых столкновения в районе Волчанска и Глубокого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харків".

Как отмечается, в районе населенного пункта Глубокое отмечается проведение мероприятий логистического обеспечения, доукомплектование боевых расчетов противника с целью пополнения потерь.

В районе Лукьянцев оккупанты продолжают попытки улучшить тактическое положение, налаживают систему защищенной связи.

В районе Старицы наблюдается перемещение групп 41-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 11 армейского корпуса с целью замены боевого охранения.

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"В Волчанске противник продолжает активные штурмовые действия силами штурмовых групп 4-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады и 129-й отдельной мотострелковой бригады в районе многоэтажной застройки. Осуществил обстрел города из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А", - отметили в ОТГ "Харків".

За минувшие сутки произошло 2 боевых столкновения. Также враг нанес 1 ракетный удар (вероятно, Х-31) и 1 авиаудар, использовав 7 неуправляемых авиационных ракет.

Кроме того, оккупанты нанесли 56 ударов дронами-камикадзе и 444 раза обстреляли позиции Сил обороны Украины.

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Потери противника

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составляют 104 человека.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 96 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 танк;
  • 1 боевую бронированную машину;
  • 12 артиллерийских систем;
  • 1 РСЗО;
  • 9 автомобилей;
  • 8 единиц специальной техники;
  • 64 БПЛА;
  • уничтожено 78 укрытий для личного состава;
  • 2 места хранения боекомплекта;
  • 1 полевой склад горюче-смазочных материалов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Глубоком враг завел на позиции личный состав 155-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ, в Волчанске наибольшая активность российских оккупантов, - ОТГ "Харків"

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (3926)


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А ми їх ось так
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23.08.2024 10:47 Ответить
Наші ЗМІ вже побачили перекидання кацапів на Курщину зі всіх напрямків. А по факту на всіх напрямках сили у ворога накопичуються і не кінчаються. Невідомо хто там на Курщині, але в Україні кількість військ з усього не зменшилась. ПРИНИНІТЬ нарешті, поважні журналісти, розганяти хвилю зелених дебілів про зменшення активності ворога ! Припиніть БРЕХАТИ про те, про що брешуть пАдляки чи Лідор !
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23.08.2024 10:48 Ответить
Тяжко на Донеччині
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23.08.2024 10:50 Ответить
 
 