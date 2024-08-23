В Волчанске враг продолжает активные штурмовые действия, в районе Лукьянцев пытается улучшить тактическое положение, - ОТГ "Харків"
На Харьковском направлении обстановка остается напряженной. С начала этих суток продолжается 2 боевых столкновения в районе Волчанска и Глубокого.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харків".
Как отмечается, в районе населенного пункта Глубокое отмечается проведение мероприятий логистического обеспечения, доукомплектование боевых расчетов противника с целью пополнения потерь.
В районе Лукьянцев оккупанты продолжают попытки улучшить тактическое положение, налаживают систему защищенной связи.
В районе Старицы наблюдается перемещение групп 41-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 11 армейского корпуса с целью замены боевого охранения.
"В Волчанске противник продолжает активные штурмовые действия силами штурмовых групп 4-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады и 129-й отдельной мотострелковой бригады в районе многоэтажной застройки. Осуществил обстрел города из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А", - отметили в ОТГ "Харків".
За минувшие сутки произошло 2 боевых столкновения. Также враг нанес 1 ракетный удар (вероятно, Х-31) и 1 авиаудар, использовав 7 неуправляемых авиационных ракет.
Кроме того, оккупанты нанесли 56 ударов дронами-камикадзе и 444 раза обстреляли позиции Сил обороны Украины.
Потери противника
Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составляют 104 человека.
Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 96 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 1 танк;
- 1 боевую бронированную машину;
- 12 артиллерийских систем;
- 1 РСЗО;
- 9 автомобилей;
- 8 единиц специальной техники;
- 64 БПЛА;
- уничтожено 78 укрытий для личного состава;
- 2 места хранения боекомплекта;
- 1 полевой склад горюче-смазочных материалов.
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