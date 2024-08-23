У Вовчанську ворог продовжує активні штурмові дії, у районі Лук’янців намагається покращити тактичне положення, - ОТУ "Харків"

На Харківському напрямку обстановка залишається напруженою. Від початку цієї доби триває 2 бойових зіткнення у районі Вовчанська та Глибокого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

Як зазначається, у районі населеного пункту Глибоке відмічається проведення заходів логістичного забезпечення, доукомплектування бойових розрахунків противника з метою поповнення втрат.

У районі Лукʼянців окупанти продовжують спроби покращити тактичне положення, налагоджують систему захищеного зв’язку.

У районі Стариці спостерігається переміщення груп 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу з метою заміни бойової охорони.

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"У Вовчанську противник продовжує активні штурмові дії силами штурмових груп 4-ї добровольчої розвідувальної-штурмової бригади та 129-ї окремої мотострілецької бригади в районі багатоповерхової забудови. Здійснив обстріл міста з важкої вогнеметної системи ТОС-1А", - зазначили в ОТУ "Харків".

Упродовж минулої доби відбулося 2 бойових зіткнення. Також ворог завдав 1 ракетний удар (ймовірно, Х-31) та 1 авіаудар, використавши 7 некерованих авіаційних ракет.

Крім того, окупанти завдали 56 ударів дронами-камікадзе та 444 рази обстріляли позиції Сил оборони України.

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Втрати противника

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу становлять 104 особи.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 96 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк;

1 бойова броньована машина;

12 артилерійських систем;

1 РСЗВ;

9 автомобілів;

8 одиниць спеціальної техніки;

64 БпЛА;

знищено 78 укриттів для особового складу;

2 місця зберігання боєкомплекту;

1 польовий склад паливно-мастильних матеріалів.

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