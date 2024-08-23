У Козачій Лопані з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої. Окупанти атакували дронами рятувальну операцію. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 23 серпня, рятувальники витягли з-під завалів сільської ради Козачої Лопані на Харківщині ще одну загиблу жінку.

Про це у соцмережі Facebook повідомив очільник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Другою загиблою виявилася жінка 1963 року народження. Раніше цього дня з-під завалів дістали тіло жінки 1981 року народження.

"Обидві - жительки Козачої Лопані. Тіла будуть передані родинам загиблих для організації поховань", - повідомив керівник МВА.

Задоренко розповів, що на третій день розбору завалів сільради російські загарбники авдавали ударів з артилерії та FPV-дронів по поліцейських, рятувальниках і місцевих мешканцях, які працювали на місці події.

Троє поліцейських дістали контузії. Їх доставили до лікарні.

Через ворожі обстріли також було пошкоджено техніку ДСНС та Дергачівської міської ритуальної служби.

Крім цього, окупанти били дронами по ритуальній машині під час евакуації тіл загиблих.

Повідомляється, що ️пошуково-рятувальну операцію в Козачій Лопані завершено.

Обстріл Козачої Лопані 21 серпня

Окупанти вдарили по селищу Козача Лопань 21 серпня. В Харківській ОВА повідомляли, що троє людей перебувають під завалами. Згодом стало відомо, що одну жінку з легкими ушкодженнями вдалося врятувати.

Згодом повідомлялося, що в Козачій Лопані на Харківщині після обстрілу окупантів виявили тіла двох загиблих жінок.

У п'ятницю, 23 серпня, тіла дістали з-під завалів.

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