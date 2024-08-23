Рашисти обстріляли Куп’янськ-Вузловий: 2 особи загинули, 2 постраждалих

Російські війська вдарили по центральній частині Куп'янськ-Вузлового, внаслідок чого дві особи загинули.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

"Щонайменше двоє постраждалих. Огляд місця профільними службами триває", - зазначив він.

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