Рашисти обстріляли Куп’янськ-Вузловий: 2 особи загинули, 2 постраждалих
Російські війська вдарили по центральній частині Куп'янськ-Вузлового, внаслідок чого дві особи загинули.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.
"Щонайменше двоє постраждалих. Огляд місця профільними службами триває", - зазначив він.
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показати весь коментар23.08.2024 13:51 Відповісти Мені подобається 0
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