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Новини Війна
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Рашисти обстріляли Куп’янськ-Вузловий: 2 особи загинули, 2 постраждалих

РФ обстріляла Куп'янськ-Вузловий, загинули 2 особи

Російські війська вдарили по центральній частині Куп'янськ-Вузлового, внаслідок чого дві особи загинули.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

"Щонайменше двоє постраждалих. Огляд місця профільними службами триває", - зазначив він.

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Автор: 

обстріл (28212) Харківщина (6054)


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23.08.2024 13:51 Відповісти
 
 