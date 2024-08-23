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Рашисты обстреляли Купянск-Узловой: 2 человека погибли, 2 пострадали

РФ обстріляла Куп'янськ-Вузловий, загинули 2 особи

Российские войска ударили по центральной части Купянск-Узлового, в результате чего два человека погибли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"По меньшей мере двое пострадавших. Осмотр места профильными службами продолжается", - отметил он.

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Автор: 

обстрел (26891) Харьковщина (5577)


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23.08.2024 13:51 Ответить
 
 