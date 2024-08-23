Рашисты обстреляли Купянск-Узловой: 2 человека погибли, 2 пострадали
Российские войска ударили по центральной части Купянск-Узлового, в результате чего два человека погибли.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
"По меньшей мере двое пострадавших. Осмотр места профильными службами продолжается", - отметил он.
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Чайка Київ
показать весь комментарий23.08.2024 13:51 Ответить Мне нравится 0
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