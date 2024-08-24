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Новости Война
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В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистики (обновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Под вечер 24 августа в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - предупредили в Воздушных силах ВСУ в 17:49.

карта тривог

В 17:51 в Воздушных силах сообщили о скоростной цели на Сумы.

В 18:09 по областям пошли отбои.

Также смотрите: 40-я бригада тактической авиации Воздушных сил ВСУ получила почетное наименование "Привиди Києва". ФОТОрепортаж

Автор: 

Воздушные силы (2257) воздушная тревога (776)


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У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
через загрозу застосування ворогом балістики ...
Десь з Криму або Волги...

У стилі московської стилістики....
Путін наказав...

Або роздвинути...
Або зжати ноги...
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24.08.2024 18:29 Ответить
 
 