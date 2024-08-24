В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистики (обновлено)

Под вечер 24 августа в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - предупредили в Воздушных силах ВСУ в 17:49.

В 17:51 в Воздушных силах сообщили о скоростной цели на Сумы.

В 18:09 по областям пошли отбои.

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