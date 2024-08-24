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У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістики (оновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Під вечір 24 серпня у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - попередили у Повітряних силах ЗСУ о 17:49.

карта тривог

О 17:51 у Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на Суми.

О 18:09 по областях пішли відбої. 

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Автор: 

Повітряні сили (2596) повітряна тривога (904)


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У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
через загрозу застосування ворогом балістики ...
Десь з Криму або Волги...

У стилі московської стилістики....
Путін наказав...

Або роздвинути...
Або зжати ноги...
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24.08.2024 18:29 Відповісти
 
 