У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістики (оновлено)
Під вечір 24 серпня у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - попередили у Повітряних силах ЗСУ о 17:49.
О 17:51 у Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на Суми.
О 18:09 по областях пішли відбої.
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через загрозу застосування ворогом балістики ...
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