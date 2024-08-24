У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістики (оновлено)

Під вечір 24 серпня у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - попередили у Повітряних силах ЗСУ о 17:49.

О 17:51 у Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на Суми.

О 18:09 по областях пішли відбої.

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