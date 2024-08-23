У низці областей оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку (оновлено)
Ввечері 23 серпня у низці областей було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У Повітряних силах ЗСУ о 19:33 повідомили про ракетну небезпеку для Київської та Черкаської областей.
"Київська та Черкаська області - ракетна небезпека!", - йдеться у повідомленні.
О 19:52 по областях пішли відбої повітряної тривоги. Проте ракетна небезпека залишалася для Сумської та Харківської областей.
"Відбій небезпеки по областях! Ракетна небезпека зберігається для Сумської та Харківської областей", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.
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