В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности
Вечером 23 августа в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Воздушных силах ВСУ в 19:33 сообщили о ракетной опасности для Киевской и Черкасской областей.
"Киевская и Черкасская области - ракетная опасность!" - говорится в сообщении.
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