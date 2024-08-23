В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности

Вечером 23 августа в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Воздушных силах ВСУ в 19:33 сообщили о ракетной опасности для Киевской и Черкасской областей.

"Киевская и Черкасская области - ракетная опасность!" - говорится в сообщении.

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