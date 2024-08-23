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Новости Война
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В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Вечером 23 августа в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Воздушных силах ВСУ в 19:33 сообщили о ракетной опасности для Киевской и Черкасской областей.

"Киевская и Черкасская области - ракетная опасность!" - говорится в сообщении.

У низці областей оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку

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Автор: 

Воздушные силы (2247) воздушная тревога (774)


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