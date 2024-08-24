40-я бригада тактической авиации Воздушных сил ВСУ получила почетное наименование "Привиди Києва". ФОТОрепортаж

40-й бригаде тактической авиации Воздушных Сил ВСУ присвоено почетное наименование "Привиди Києва". Президент Украины Владимир Зеленский вручил бригаде почетную ленту к боевому знамени.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Воздушное командование "Центр" сообщает в Фейсбуке.

"По случаю 33-й годовщины Независимости Украины 40-й бригаде тактической авиации сегодня присвоено почетное наименование "Привиди Києва" с вручением почетной ленты к боевому флагу из рук президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Торжественная церемония состоялась на Софийской площади в Киеве.

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"Государство чтит непокоренный и геройский народ Украины - его павших и живых обладателей неба, прославленных во всем мире за патриотизм и волю к Победе! С началом открытой вооруженной агрессии авиация Воздушных Сил, которая уступала по всем показателям врагу, приложила невероятные усилия благодаря обученности, согласованным и профессиональным действиям несокрушимой воли и патриотизма - и победила нашествие врага в воздухе и освободила небо Киевщины от оккупантов, обеспечил адействия наших сил обороны по деоккупации наших территорий", - отметили в ВК "Центр".

В командовании напомнили, что весной 2022 года "Привиди Києва" - а это летный состав всех авиационных частей Воздушных Сил - героически защитили столицу от вражеского нашествия с неба. Выиграв битву за Киев, и прогнав вражеские самолеты из Украинского воздушного пространства, защитники Украины заступили на воздушную оборону и боевое дежурство на всех стратегических направлениях.





Сегодня тысячи женщин и мужчин из рядов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" выполняют задачи в самых горячих местах украинской обороны. Среди летчиков бригады - пятеро Героев Украины, четверо из них - посмертно.

"Это почетное наименование - отличие высокой доблести, мужества и патриотизма, которые являются заслугой каждого военнослужащего бригады и всех летчиков Воздушных Сил, кто в первые страшные часы и дни сражался в небе Киева с оккупантом ценой своей жизни", - добавили в ВК "Центр".

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