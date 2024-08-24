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40-я бригада тактической авиации Воздушных сил ВСУ получила почетное наименование "Привиди Києва". ФОТОрепортаж

40-й бригаде тактической авиации Воздушных Сил ВСУ присвоено почетное наименование "Привиди Києва". Президент Украины Владимир Зеленский вручил бригаде почетную ленту к боевому знамени.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Воздушное командование "Центр" сообщает в Фейсбуке.

"По случаю 33-й годовщины Независимости Украины 40-й бригаде тактической авиации сегодня присвоено почетное наименование "Привиди Києва" с вручением почетной ленты к боевому флагу из рук президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Торжественная церемония состоялась на Софийской площади в Киеве.

Почесне найменування Привиди Києва отримала 40 бригада тактичної авіації

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"Государство чтит непокоренный и геройский народ Украины - его павших и живых обладателей неба, прославленных во всем мире за патриотизм и волю к Победе! С началом открытой вооруженной агрессии авиация Воздушных Сил, которая уступала по всем показателям врагу, приложила невероятные усилия благодаря обученности, согласованным и профессиональным действиям несокрушимой воли и патриотизма - и победила нашествие врага в воздухе и освободила небо Киевщины от оккупантов, обеспечил адействия наших сил обороны по деоккупации наших территорий", - отметили в ВК "Центр".

В командовании напомнили, что весной 2022 года  "Привиди Києва" - а это летный состав всех авиационных частей Воздушных Сил - героически защитили столицу от вражеского нашествия с неба. Выиграв битву за Киев, и прогнав вражеские самолеты из Украинского воздушного пространства, защитники Украины заступили на воздушную оборону и боевое дежурство на всех стратегических направлениях.

Почесне найменування Привиди Києва отримала 40 бригада тактичної авіації
Почесне найменування Привиди Києва отримала 40 бригада тактичної авіації

Сегодня тысячи женщин и мужчин из рядов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" выполняют задачи в самых горячих местах украинской обороны. Среди летчиков бригады - пятеро Героев Украины, четверо из них - посмертно.

"Это почетное наименование - отличие высокой доблести, мужества и патриотизма, которые являются заслугой каждого военнослужащего бригады и всех летчиков Воздушных Сил, кто в первые страшные часы и дни сражался в небе Киева с оккупантом ценой своей жизни", - добавили в ВК "Центр".

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Почесне найменування Привиди Києва отримала 40 бригада тактичної авіації

Автор: 

авиация (2825) награда (1798) Воздушные силы (2296)


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Топ комментарии
+23
Все б нічого, якщо б не цей гидкий персонаж.
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24.08.2024 17:26
+19
Вітаю рідненьки!
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24.08.2024 17:23
+16
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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24.08.2024 17:35
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Вітаю рідненьки!
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24.08.2024 17:23 Ответить
Все б нічого, якщо б не цей гидкий персонаж.
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24.08.2024 17:26 Ответить
Навіть не здогадуюсь про кого це Ви...
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24.08.2024 19:47 Ответить
Інтрига бляха... 😁
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24.08.2024 21:59 Ответить
Я...
Розбираюсь в привидах...

От не треба цих видів...

Тільки структура...
Світлі помисли...

Пізнання істини...
Скульптура...

Зваяння зі слів та сліз...

Стає конкуркнтним виробам...
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24.08.2024 17:29 Ответить
Красіво звоніт".
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24.08.2024 17:31 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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24.08.2024 17:35 Ответить
Потужно, дуже потужно. Дякую, дякую...
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24.08.2024 17:38 Ответить
Оно еще думает что не будет сидеть пожизненно за измену Украины...
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24.08.2024 17:56 Ответить
А чим має думати
там доріжка #2
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24.08.2024 18:33 Ответить
40 БрТА Слава!!!
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24.08.2024 17:57 Ответить
Ці креативні генії взагалі замислюються над сенсом своїх творінь? Вони в курсі у кого і коли з'являється привид?
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24.08.2024 18:16 Ответить
В цих хлопців навряд занадто складне пілотування..а от в авіатехніків передпенсійного віку вони іноді з'являються
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24.08.2024 20:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jOcFPnenDXc&t=1231s&pp=ygUw0ZbQvdGC0LXRgNCyJ9GOINC3INC_0ZbQu9C-0YLQvtC8INCQ0L3QtNGA0ZbRlNC8 Про перший бойовий виліт, «привидів Києва» та допомогу від Заходу - пілот бригади тактичної авіації
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24.08.2024 19:18 Ответить
Валерiя Сушкова, будь ласка, будьте уважні - привид, а не привиди
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24.08.2024 19:40 Ответить
Героям Слава!
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25.08.2024 00:00 Ответить
"Привид Києва" добре народне псевдо для захисників неба, це було підтримуючим фактором в 2022 в найтяжчі дні. Проте назва підрозділу, що дається навіть не на роки, а на десятиліття обрати умовно "каспером" ну таке собі. Можливо доречно було б мати назву "привид" найкращої ескадрильї, але назвати бригаду, схоже на хайп тут і зараз....
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25.08.2024 01:40 Ответить
 
 