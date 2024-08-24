Сырский наградил украинских защитников за активные действия на Курском направлении. ФОТОрепортаж
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил наградами украинских защитников и защитниц за активные действия на Курском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сырский написал в Телеграме.
"Сегодня, в День Независимости, наградил наших храбрых защитников и защитниц за активные действия на Курском направлении. Благодаря вам сохранены тысячи жизней гражданских лиц в приграничных районах", - подчеркнул он.
Головко поблагодарил наших воинов за смелость и преданность украинскому народу.
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Ілюзії з приводу Курської операції починають розвіюватися.
Замість захоплення АЕС, Курська і проголошення КНР, наші війська чомусь пішли в західному напрямку, звільняючи депресивні села.
Все в дусі пропагандивних відосиків Зє: роздача води і тушенки бабусям-мародеркам, виніс на собі поранених ворогів, спроби евакуації ворожого населення на нашу територію для підриву і без того перевантаженої соціальної структури.
Мета прозора, як скло: приховати здачу Покровська, до якої Зє планомірно вів ЗСУ, не будуючи укріплення, а тупо крадучи гроші.
Ну що ж, тупим виборцям - тупа здача Донбасу!
І Оман в поміч!