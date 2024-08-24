Сырский наградил украинских защитников за активные действия на Курском направлении. ФОТОрепортаж

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил наградами украинских защитников и защитниц за активные действия на Курском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сырский написал в Телеграме.

"Сегодня, в День Независимости, наградил наших храбрых защитников и защитниц за активные действия на Курском направлении. Благодаря вам сохранены тысячи жизней гражданских лиц в приграничных районах", - подчеркнул он.

Головко поблагодарил наших воинов за смелость и преданность украинскому народу.

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