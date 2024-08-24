РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8975 посетителей онлайн
Новости Фото Война
4 118 6

Сырский наградил украинских защитников за активные действия на Курском направлении. ФОТОрепортаж

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил наградами украинских защитников и защитниц за активные действия на Курском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сырский написал в Телеграме.

"Сегодня, в День Независимости, наградил наших храбрых защитников и защитниц за активные действия на Курском направлении. Благодаря вам сохранены тысячи жизней гражданских лиц в приграничных районах", - подчеркнул он.

Головко поблагодарил наших воинов за смелость и преданность украинскому народу.

Также смотрите: Зеленский наградил 11 видных деятелей отличием "Национальная легенда" за достижения по прославлению Украины. ФОТОрепортаж

Сирський нагородив українських захисників за активні дії на Курському напрямку
Сирський нагородив українських захисників за активні дії на Курському напрямку
Сирський нагородив українських захисників за активні дії на Курському напрямку
Сирський нагородив українських захисників за активні дії на Курському напрямку

Автор: 

награда (1798) Александр Сырский (588) Курск (1097)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Орли!
показать весь комментарий
24.08.2024 16:21 Ответить
В Покровске лучше награди, а еще заодно "укрепления" проинспектируй которое твое шобло раздеребенило на по всей донецкой области
показать весь комментарий
24.08.2024 16:43 Ответить
Покровськ !
показать весь комментарий
24.08.2024 16:52 Ответить
А за пасивні дії біля Покровська покарав ?
показать весь комментарий
24.08.2024 18:28 Ответить
Natalia Shevchuk:

Ілюзії з приводу Курської операції починають розвіюватися.

Замість захоплення АЕС, Курська і проголошення КНР, наші війська чомусь пішли в західному напрямку, звільняючи депресивні села.

Все в дусі пропагандивних відосиків Зє: роздача води і тушенки бабусям-мародеркам, виніс на собі поранених ворогів, спроби евакуації ворожого населення на нашу територію для підриву і без того перевантаженої соціальної структури.

Мета прозора, як скло: приховати здачу Покровська, до якої Зє планомірно вів ЗСУ, не будуючи укріплення, а тупо крадучи гроші.

Ну що ж, тупим виборцям - тупа здача Донбасу!

І Оман в поміч!
показать весь комментарий
24.08.2024 20:02 Ответить
 
 