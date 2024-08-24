Сирський нагородив українських захисників за активні дії на Курському напрямку. ФОТОрепортаж
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзначив нагородами українських захисників і захисниць за активні дії на Курському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сирський написав у Телеграмі.
"Сьогодні, у День Незалежності, нагородив наших хоробрих захисників і захисниць за активні дії на Курському напрямку. Завдяки вам збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах", - наголосив він.
Головком подякував нашим воїнам за сміливість і відданість українському народу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ілюзії з приводу Курської операції починають розвіюватися.
Замість захоплення АЕС, Курська і проголошення КНР, наші війська чомусь пішли в західному напрямку, звільняючи депресивні села.
Все в дусі пропагандивних відосиків Зє: роздача води і тушенки бабусям-мародеркам, виніс на собі поранених ворогів, спроби евакуації ворожого населення на нашу територію для підриву і без того перевантаженої соціальної структури.
Мета прозора, як скло: приховати здачу Покровська, до якої Зє планомірно вів ЗСУ, не будуючи укріплення, а тупо крадучи гроші.
Ну що ж, тупим виборцям - тупа здача Донбасу!
І Оман в поміч!