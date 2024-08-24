Сирський нагородив українських захисників за активні дії на Курському напрямку. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзначив нагородами українських захисників і захисниць за активні дії на Курському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сирський написав у Телеграмі.

"Сьогодні, у День Незалежності, нагородив наших хоробрих захисників і захисниць за активні дії на Курському напрямку. Завдяки вам збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах", - наголосив він.

Головком подякував нашим воїнам за сміливість і відданість українському народу.

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