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Сирський нагородив українських захисників за активні дії на Курському напрямку. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзначив нагородами українських захисників і захисниць за активні дії на Курському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сирський написав у Телеграмі.

"Сьогодні, у День Незалежності, нагородив наших хоробрих захисників і захисниць за активні дії на Курському напрямку. Завдяки вам збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах", - наголосив він.

Головком подякував нашим воїнам за сміливість і відданість українському народу.

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Сирський нагородив українських захисників за активні дії на Курському напрямку
Сирський нагородив українських захисників за активні дії на Курському напрямку
Сирський нагородив українських захисників за активні дії на Курському напрямку
Сирський нагородив українських захисників за активні дії на Курському напрямку

Автор: 

нагорода (1260) Сирський Олександр (611) Курськ (1108)


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Орли!
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24.08.2024 16:21 Відповісти
В Покровске лучше награди, а еще заодно "укрепления" проинспектируй которое твое шобло раздеребенило на по всей донецкой области
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24.08.2024 16:43 Відповісти
Покровськ !
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24.08.2024 16:52 Відповісти
А за пасивні дії біля Покровська покарав ?
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24.08.2024 18:28 Відповісти
Natalia Shevchuk:

Ілюзії з приводу Курської операції починають розвіюватися.

Замість захоплення АЕС, Курська і проголошення КНР, наші війська чомусь пішли в західному напрямку, звільняючи депресивні села.

Все в дусі пропагандивних відосиків Зє: роздача води і тушенки бабусям-мародеркам, виніс на собі поранених ворогів, спроби евакуації ворожого населення на нашу територію для підриву і без того перевантаженої соціальної структури.

Мета прозора, як скло: приховати здачу Покровська, до якої Зє планомірно вів ЗСУ, не будуючи укріплення, а тупо крадучи гроші.

Ну що ж, тупим виборцям - тупа здача Донбасу!

І Оман в поміч!
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24.08.2024 20:02 Відповісти
 
 