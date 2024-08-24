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Новини Фото Війна
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40 бригада тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ отримала почесне найменування "Привиди Києва". ФОТОрепортаж

40-й бригаді тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ присвоєно почесне найменування "Привид Києва". Президент України Володимир Зеленський вручив бригаді почесну стрічку до бойового прапора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Повітряне командування "Центр" повідомляє у Фейсбуці.

"З нагоди 33 річниці Незалежності України 40 бригаді тактичній авіації сьогодні присвоєно почесне найменування "Привиди Києва" із врученням почесної стрічки до бойового прапора з рук Президента України Володимира Зеленського", - йдеться у повідомленні.

Урочиста церемонія відбулася на Софійські площі у Києві.

Почесне найменування Привиди Києва отримала 40 бригада тактичної авіації

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська авіація вдарила по взводному опорному пункті у Курській області. Уражено до 40 військовослужбовців РФ. ВIДЕО

"Держава шанує нескорений і геройський народ України - його полеглих і живих володарів неба прославлених в усьому світі за патріотизм і волю до Перемоги! З початком відкритої збройної агресії авіація Повітряних Сил, яка поступалася по всім показникам ворогу, доклала неймовірних зусиль завдяки навченості, узгодженим та професійним діям незламної волі та патріотизму – перемогла навалу ворога в повітрі та звільнила небо Київщини від окупантів, забезпечив дії наших сил оборони щодо деокупації наших територій", - зазначили в ПК "Центр".

У командуванні нагадали, що навесні 2022 року "Привиди Києва" – а це незламний і нескорений льотний склад всіх авіаційних частин Повітряних Сил – героїчно захистили столицю від ворожої навали з неба. Вигравши битву за Київ, і прогнавши ворожі літаки з Українського повітряного простору, захисники України заступили на повітряну оборону і бойове чергування на всіх стратегічних напрямках.

Почесне найменування Привиди Києва отримала 40 бригада тактичної авіації
Почесне найменування Привиди Києва отримала 40 бригада тактичної авіації

Сьогодні тисячі жінок і чоловіків з лав 40 бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" виконують завдання в самих гарячих місцях української оборони. Серед льотчиків бригади п’ятеро Героїв України, четверо з них - посмертно.

"Це почесне найменування - відзнака найвищої доблесті, мужності й патріотизму, які є заслугою кожного військовослужбовця бригади та всіх льотчиків Повітряних Сил хто в перші найстрашніші години й дні бився в небі Києва з окупантом ціною свого життя", - додали у ПК "Центр".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирський нагородив українських захисників за активні дії на Курському напрямку. ФОТОрепортаж 

Почесне найменування Привиди Києва отримала 40 бригада тактичної авіації

Автор: 

авіація (4123) нагорода (1260) Повітряні сили (2636)


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Топ коментарі
+23
Все б нічого, якщо б не цей гидкий персонаж.
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24.08.2024 17:26
+19
Вітаю рідненьки!
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24.08.2024 17:23
+16
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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24.08.2024 17:35
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Вітаю рідненьки!
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24.08.2024 17:23 Відповісти
Все б нічого, якщо б не цей гидкий персонаж.
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24.08.2024 17:26 Відповісти
Навіть не здогадуюсь про кого це Ви...
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24.08.2024 19:47 Відповісти
Інтрига бляха... 😁
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24.08.2024 21:59 Відповісти
Я...
Розбираюсь в привидах...

От не треба цих видів...

Тільки структура...
Світлі помисли...

Пізнання істини...
Скульптура...

Зваяння зі слів та сліз...

Стає конкуркнтним виробам...
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24.08.2024 17:29 Відповісти
Красіво звоніт".
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24.08.2024 17:31 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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24.08.2024 17:35 Відповісти
Потужно, дуже потужно. Дякую, дякую...
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24.08.2024 17:38 Відповісти
Оно еще думает что не будет сидеть пожизненно за измену Украины...
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24.08.2024 17:56 Відповісти
А чим має думати
там доріжка #2
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24.08.2024 18:33 Відповісти
40 БрТА Слава!!!
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24.08.2024 17:57 Відповісти
Ці креативні генії взагалі замислюються над сенсом своїх творінь? Вони в курсі у кого і коли з'являється привид?
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24.08.2024 18:16 Відповісти
В цих хлопців навряд занадто складне пілотування..а от в авіатехніків передпенсійного віку вони іноді з'являються
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24.08.2024 20:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jOcFPnenDXc&t=1231s&pp=ygUw0ZbQvdGC0LXRgNCyJ9GOINC3INC_0ZbQu9C-0YLQvtC8INCQ0L3QtNGA0ZbRlNC8 Про перший бойовий виліт, «привидів Києва» та допомогу від Заходу - пілот бригади тактичної авіації
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24.08.2024 19:18 Відповісти
Валерiя Сушкова, будь ласка, будьте уважні - привид, а не привиди
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24.08.2024 19:40 Відповісти
Героям Слава!
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25.08.2024 00:00 Відповісти
"Привид Києва" добре народне псевдо для захисників неба, це було підтримуючим фактором в 2022 в найтяжчі дні. Проте назва підрозділу, що дається навіть не на роки, а на десятиліття обрати умовно "каспером" ну таке собі. Можливо доречно було б мати назву "привид" найкращої ескадрильї, але назвати бригаду, схоже на хайп тут і зараз....
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25.08.2024 01:40 Відповісти
 
 