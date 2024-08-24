40 бригада тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ отримала почесне найменування "Привиди Києва". ФОТОрепортаж

40-й бригаді тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ присвоєно почесне найменування "Привид Києва". Президент України Володимир Зеленський вручив бригаді почесну стрічку до бойового прапора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Повітряне командування "Центр" повідомляє у Фейсбуці.

"З нагоди 33 річниці Незалежності України 40 бригаді тактичній авіації сьогодні присвоєно почесне найменування "Привиди Києва" із врученням почесної стрічки до бойового прапора з рук Президента України Володимира Зеленського", - йдеться у повідомленні.

Урочиста церемонія відбулася на Софійські площі у Києві.

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"Держава шанує нескорений і геройський народ України - його полеглих і живих володарів неба прославлених в усьому світі за патріотизм і волю до Перемоги! З початком відкритої збройної агресії авіація Повітряних Сил, яка поступалася по всім показникам ворогу, доклала неймовірних зусиль завдяки навченості, узгодженим та професійним діям незламної волі та патріотизму – перемогла навалу ворога в повітрі та звільнила небо Київщини від окупантів, забезпечив дії наших сил оборони щодо деокупації наших територій", - зазначили в ПК "Центр".

У командуванні нагадали, що навесні 2022 року "Привиди Києва" – а це незламний і нескорений льотний склад всіх авіаційних частин Повітряних Сил – героїчно захистили столицю від ворожої навали з неба. Вигравши битву за Київ, і прогнавши ворожі літаки з Українського повітряного простору, захисники України заступили на повітряну оборону і бойове чергування на всіх стратегічних напрямках.





Сьогодні тисячі жінок і чоловіків з лав 40 бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" виконують завдання в самих гарячих місцях української оборони. Серед льотчиків бригади п’ятеро Героїв України, четверо з них - посмертно.

"Це почесне найменування - відзнака найвищої доблесті, мужності й патріотизму, які є заслугою кожного військовослужбовця бригади та всіх льотчиків Повітряних Сил хто в перші найстрашніші години й дні бився в небі Києва з окупантом ціною свого життя", - додали у ПК "Центр".

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