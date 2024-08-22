Українська авіація вдарила по взводному опорному пункті у Курській області. Уражено до 40 військовослужбовців РФ. ВIДЕО
22 серпня 2024 року о 16:00 Повітряні Сили завдали авіаудару американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області.
Відео з наслідками удару опублікував командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ.
Олещук зазначив, що уражено пункт управління БпЛА, підрозділ РЕБ, техніку, озброєння та до 40 військовослужбовців РФ.
Топ коментарі
+47 Andrew Moon
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+21 Любо Неожиданнов
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+18 Максім ХОЙ #398010
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Заходить в бар, просить пива.
А бармен йому
- З вас сто гривень.
У кацапа аж унітаз з рук випав...
39,5?
чи не дешевше було артою чи Хімерами (140 тис. за штуку) ?
Тоб то, на 2013 р ік вартістььоднієї ГБУ 39- 291 ТИСЯЧА.
"кожна тушка кацапа обійшлась 2000000:40=50 000 у.є."
А в тебе 1куля 5,45=1 кацап ? Велкам ту ЗСУ-можеш кацапів фпв-ішками мінусувати-там значно дешевше 50000 у.є. на кожного кацапа буде.
Але ж коричньові лінії і таке інше...
На Курщині ЗСУ ліквідовали командира з позивним «Шустрий»
Сьогодні зранку в Курській області рф завдано удару по пункту управління Ахмат. Знищено командира групи та 30 російських солдат. (https://t.me/couch_iu/64370 )
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В окопі....