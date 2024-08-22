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Українська авіація вдарила по взводному опорному пункті у Курській області. Уражено до 40 військовослужбовців РФ. ВIДЕО

22 серпня 2024 року о 16:00 Повітряні Сили завдали авіаудару американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області.

Відео з наслідками удару опублікував командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ.

Олещук зазначив, що уражено пункт управління БпЛА, підрозділ РЕБ, техніку, озброєння та до 40 військовослужбовців РФ.

Дивіться: Український винищувач вдарив AASM Hammer по підземному пункту управління рашистів на Курському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4121) Курськ (1103) Олещук Микола (109)


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Топ коментарі
+47
Вертається кацап з есвео в Курську область.
Заходить в бар, просить пива.
А бармен йому
- З вас сто гривень.
У кацапа аж унітаз з рук випав...
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22.08.2024 20:59
+21
Дуже добре! Вірю в ЗСУ!
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22.08.2024 20:57
+18
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22.08.2024 21:20
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Дуже добре! Вірю в ЗСУ!
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22.08.2024 20:57 Відповісти
...хто нє заховався-- я нє вінават...
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22.08.2024 20:59 Відповісти
Відповзають?
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22.08.2024 20:59 Відповісти
Вертається кацап з есвео в Курську область.
Заходить в бар, просить пива.
А бармен йому
- З вас сто гривень.
У кацапа аж унітаз з рук випав...
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22.08.2024 20:59 Відповісти
Уражено до 40 військовослужбовців РФ

39,5?
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22.08.2024 21:05 Відповісти
39.9
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22.08.2024 21:07 Відповісти
Не напишуть же ж, що дох...я...
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22.08.2024 21:14 Відповісти
дороговато буде - 6 ракет по 300 000 = біля 2 млн. пішло на гівнюків

чи не дешевше було артою чи Хімерами (140 тис. за штуку) ?
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22.08.2024 21:09 Відповісти
ну хіба що з кацапським імуществом на взводніку, тоді зачьот
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22.08.2024 21:10 Відповісти
кожна тушка кацапа обійшлась 2000000:40=50 000 у.є.
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22.08.2024 21:12 Відповісти
если учесть выплаты на каждую тушку с бюджета рф то не фсе так плохо...
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22.08.2024 21:27 Відповісти
Тепер вони знають-чим більше кучкуватися тим дорожчою бомбою чи ракетою по них вхерачать
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22.08.2024 21:36 Відповісти
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22.08.2024 23:29 Відповісти
г. - 100 бомб на сумму 20 млн долл., в 2013 г. - 144 на сумму 42 млн долл.https://ru.m.wikipedia.org/wiki/GBU-39#cite_note-8 [8]
Тоб то, на 2013 р ік вартістььоднієї ГБУ 39- 291 ТИСЯЧА.
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22.08.2024 21:25 Відповісти
"дороговато буде"
"кожна тушка кацапа обійшлась 2000000:40=50 000 у.є."
А в тебе 1куля 5,45=1 кацап ? Велкам ту ЗСУ-можеш кацапів фпв-ішками мінусувати-там значно дешевше 50000 у.є. на кожного кацапа буде.
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22.08.2024 23:07 Відповісти
А що ти тут робиш? Ти такой розумний, що заздрість бере. Надія України! 1 набой 1,5 бакса коштує, якщо почекати років 50-80, то москаль сам сдохне, а може і раніше.
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22.08.2024 23:17 Відповісти
я побачив чотири вибуха. Ну, хай навіть шість. GBU-39 не ракета, а бомба. Її ціна на ринку озброєнь приблизно 70 тисяч доларів, тобто на цей ВОП теоретично пішло від 300 до 400 тисяч доларів, які сплатили американські платникі податків пару десятків років тому. І якби запитати будь-якого притомного політика у США, чи погодився би він півмільярда доларів поміняти на те, що рф як військова загроза перестала існувати, то відповід була би однозначною - "це гарна інвестиція".
Але ж коричньові лінії і таке інше...
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23.08.2024 00:31 Відповісти
вони списані давно штатами, це безкоштовна утилізація бомб і кацапів 😁
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23.08.2024 06:39 Відповісти
Подарок для ваших "мальчиков". На здоровье, как говорится.
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22.08.2024 21:09 Відповісти
Это не этих случайно накрыли?

На Курщині ЗСУ ліквідовали командира з позивним «Шустрий»

Сьогодні зранку в Курській області рф завдано удару по пункту управління Ахмат. Знищено командира групи та 30 російських солдат. (https://t.me/couch_iu/64370 )
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22.08.2024 21:10 Відповісти
для дарагіх гастєй с Кавказа "Ахмат-махмат" нічєго нє жалко !
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22.08.2024 21:14 Відповісти
Цілий день тільки гарні новини 🙏
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22.08.2024 21:13 Відповісти
https://texty.org.ua/fragments/113239/kreml-blyzkyj-do-zahoplennya-pokrovska-the-economist/
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23.08.2024 00:55 Відповісти
Як що так, то добре відпрацювали. Влучно.
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22.08.2024 21:17 Відповісти
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22.08.2024 21:20 Відповісти
Відео більше схоже на навчання. Бо якого з точок, які бо ********, зливається дим? Наче показуючи куди? Може діверсанти проникли? Тоді нафіга авіаудар?
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22.08.2024 21:21 Відповісти
Ну от дивився б дивися,як подихають кляті кацапи! Слава нашим ЗСУ!
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22.08.2024 21:22 Відповісти
А чого цього не роблять під Торецьком?
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22.08.2024 21:25 Відповісти
оце найголовніше питання
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23.08.2024 00:57 Відповісти
Та "ковбаса" - зручна ціль для будь-якого озброєння, - артилерії, ракет, бомб...
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23.08.2024 08:21 Відповісти
....
.
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22.08.2024 21:38 Відповісти
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22.08.2024 23:25 Відповісти
Дєрєвня Апорнікі закончілася. А гдє таперіча отдєлєніє роспочти бліжайшєє?
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22.08.2024 21:53 Відповісти
Олєщук знову херой.....
В окопі....
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22.08.2024 22:30 Відповісти
А вдоль дороги мёртвые с косами лежат..... И тишина.
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22.08.2024 22:40 Відповісти
Головне точно порахували, з таким способом підрахунку їх скоро буде мільйон.
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22.08.2024 23:25 Відповісти
F-16 нам никада не дадут! (с) Неизвестный маларос.
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22.08.2024 23:26 Відповісти
никада
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23.08.2024 01:02 Відповісти
 
 