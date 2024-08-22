Українська авіація вдарила по взводному опорному пункті у Курській області. Уражено до 40 військовослужбовців РФ. ВIДЕО

22 серпня 2024 року о 16:00 Повітряні Сили завдали авіаудару американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області.

Відео з наслідками удару опублікував командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ.

Олещук зазначив, що уражено пункт управління БпЛА, підрозділ РЕБ, техніку, озброєння та до 40 військовослужбовців РФ.

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